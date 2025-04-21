Может ли то, как вы спите, повлиять на старение вашей кожи / © Credits

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Действительно ли сон на боку, или на животе способен ускорить появление морщин, рассказал врач-дерматолог Joshua Zeichner. Он отметил, что ежедневное давление лица на подушку может вызвать появление так называемых «морщин из-за сна» («sleep lines»). Они появляются вследствие длительного механического трения и смягчения кожи в течение нескольких часов, ночь за ночью. В отличие от мимических морщин, возникающих вследствие движений лица, «морщины из-за сна» имеют вертикальное направление и чаще всего образуются на щеках, подбородке и в зоне декольте.

«Лучшее положение для сна — на спине. Оно минимизирует контакт лица с подушкой и уменьшает механическую нагрузку на кожу», — объясняет врач. В то же время сон на боку или животе создает зоны давления и может приводить к заломам, особенно если подушка жесткая или наволочка изготовлена ​​из грубых синтетических материалов.

Выбор наволочки имеет значение

Дерматолог советует обращать внимание не только на положение тела, но и на ткань, из которой сделана ваша наволочка. В идеале она должна быть из натуральных волокон — шелка или сатина. Эти материалы обеспечивают скольжение кожи по поверхности и уменьшают трение и риск заломов.

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Шелковые наволочки особенно популярны среди людей, заботящихся о своей коже. Они не только мягкие и приятные для тела, но и не впитывают влагу и косметические средства с лица, а это помогает поддерживать оптимальный уровень увлажненности кожи в течение ночи.

Чистота белья — залог здоровья кожи

Еще один ключевой аспект — гигиена постельного белья. Остатки косметики, кожного жира, пыли и бактерии, которые накапливаются на наволочке, могут вызвать раздражение, аллергии и даже вызвать сыпь. Регулярная стирка — не реже раза в неделю — является обязательным условием здоровой кожи.

Врач советует использовать гипоаллергенные моющие средства без ароматизаторов во избежание лишнего раздражения и не перегружать кожу контактными аллергенами.

Могут ли привычки сна остановить старение кожи

Конечно, правильное положение во время сна — не волшебная палочка, останавливающая время. Но оно действительно может замедлить появление некоторых признаков старения, снизить раздражение и повысить эффективность ухода за кожей. Сон на спине, чистое постельное белье и мягкие ткани — простые и доступные способы добавить бонус молодости вашему лицу без лишних усилий.

Бережное отношение к себе проявляется даже в таких мелочах, как поза сна. Так что позвольте себе не только полноценный отдых, но и мягкое, нежное отношение к собственной коже — она обязательно отблагодарит вас здоровым сиянием и молодым видом.