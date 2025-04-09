Можно ли использовать ретинол, если у вас чувствительная кожа / © Credits

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Покраснение, шелушение, раздражение – эти побочные эффекты часто пугают обладательниц чувствительного типа кожи. Действительно ли ретинол противопоказан, на своей странице рассказал врач Joshua Zeichner .

Что такое ретинол и почему его боятся

Ретинол – это производная витамина А, который при попадании в кожу превращается в ретиноевую кислоту – активную форму, действующую на клеточном уровне. Именно эта трансформация способствует мощному омоложению кожи, уменьшению морщин, акне и пигментации. Однако на этом пути происходит активное обновление клеток, которое может вызвать раздражение, особенно у людей с тонкой, чувствительной, реактивной кожей.

Все, что вам нужно найти правильную форму. Продукты, содержащие ретиниловые эфиры, такие как ретинилпальмитат, являются модифицированными формами ретинола, значительно лучше переносимыми кожей. После нанесения они постепенно превращаются в активную форму витамина А и именно эта постепенность делает их значительно более мягкими и пригодными даже для чувствительной кожи.

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Какую форму ретинола выбрать для чувствительной кожи

Ретинилпальмитат – самая мягкая форма ретиноида. Подходит для новичков и для тех, кто имеет очень чувствительную или подверженную куперозу кожу. Преимущество – низкий риск раздражения, недостаток – менее выраженный эффект, который развивается медленнее.

Ретиналь – промежуточная форма, которая скорее переходит в ретиноевую кислоту, чем ретинилпальмитат, но все еще остается нежной. Эффективнее ретинила, однако активнее.

Капсулированный ретинол — новая технология, где молекулы ретинола «упакованы» в специальные носители, постепенно высвобождающие активный ингредиент. Это позволяет снизить раздражение и сделать использование ретинола комфортным даже для чувствительной кожи.

Как безопасно ввести ретинол в уход

Начните с минимальной концентрации. Выбирайте продукты с низким содержанием ретинола: 0,1–0,3%. Этого вполне достаточно для получения первых результатов без ущерба для кожи.

Используйте метод "буферизации". Наносите увлажняющий крем до и после ретинола – это создает защитный барьер и снижает риск раздражения. Метод также называют «ретинол-сэндвич».

Ограничьте частоту. Начинайте с 1-2 раз в неделю, постепенно увеличивая до каждой второй ночи или даже ежедневного использования, если кожа хорошо реагирует.

Используйте ретинол вечером. Ретиноиды делают кожу более чувствительной к солнцу, поэтому дневное использование нежелательно.

Сочетайте с нежными ингредиентами. Успокаивающие и увлажняющие компоненты, такие как ниацинамид, аллантоин, гидролизованная гиалуроновая кислота, прекрасно дополняют ретинол и снижают его потенциальное агрессивное воздействие.

Чего не стоит делать

Не комбинируйте ретинол с кислотами (AHA/BHA) или витамином С в первые недели применения.

Не используйте ретинол на поврежденной или сильно раздраженной коже.

Не начинайте ретиноловую терапию во время солнечного отпуска или при активном загорании.

Когда ждать результатов

Ретинол не дает мгновенного эффекта – первые заметные изменения обычно появляются через 4–8 недель регулярного применения. Кожа становится более ровной, уменьшаются мелкие морщинки, поры очищаются. И самое главное – при правильной тактике даже чувствительная кожа может получить все преимущества от ретинола.

Ретинол – не враг, а друг, даже если ваша кожа чувствительна. Главное – прислушиваться к себе, не спешить и правильно подобрать продукт. Деликатность в уходе сегодня – тренд не только в косметологии, но и в отношении к себе.