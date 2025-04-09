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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Можно ли использовать ретинол, если у вас чувствительная кожа

Ретинол считается золотым стандартом по уходу за кожей: он борется с морщинами, выравнивает тон лица, уменьшает пигментацию, очищает поры и стимулирует обновление клеток. Но вместе с тем у него репутация "агрессивного" компонента, особенно для чувствительной кожи.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли использовать ретинол, если у вас чувствительная кожа

Можно ли использовать ретинол, если у вас чувствительная кожа / © Credits

Покраснение, шелушение, раздражение – эти побочные эффекты часто пугают обладательниц чувствительного типа кожи. Действительно ли ретинол противопоказан, на своей странице рассказал врач Joshua Zeichner .

Что такое ретинол и почему его боятся

Ретинол – это производная витамина А, который при попадании в кожу превращается в ретиноевую кислоту – активную форму, действующую на клеточном уровне. Именно эта трансформация способствует мощному омоложению кожи, уменьшению морщин, акне и пигментации. Однако на этом пути происходит активное обновление клеток, которое может вызвать раздражение, особенно у людей с тонкой, чувствительной, реактивной кожей.

Все, что вам нужно найти правильную форму. Продукты, содержащие ретиниловые эфиры, такие как ретинилпальмитат, являются модифицированными формами ретинола, значительно лучше переносимыми кожей. После нанесения они постепенно превращаются в активную форму витамина А и именно эта постепенность делает их значительно более мягкими и пригодными даже для чувствительной кожи.

Какую форму ретинола выбрать для чувствительной кожи

  • Ретинилпальмитат – самая мягкая форма ретиноида. Подходит для новичков и для тех, кто имеет очень чувствительную или подверженную куперозу кожу. Преимущество – низкий риск раздражения, недостаток – менее выраженный эффект, который развивается медленнее.

  • Ретиналь – промежуточная форма, которая скорее переходит в ретиноевую кислоту, чем ретинилпальмитат, но все еще остается нежной. Эффективнее ретинила, однако активнее.

  • Капсулированный ретинол — новая технология, где молекулы ретинола «упакованы» в специальные носители, постепенно высвобождающие активный ингредиент. Это позволяет снизить раздражение и сделать использование ретинола комфортным даже для чувствительной кожи.

Как безопасно ввести ретинол в уход

  • Начните с минимальной концентрации. Выбирайте продукты с низким содержанием ретинола: 0,1–0,3%. Этого вполне достаточно для получения первых результатов без ущерба для кожи.

  • Используйте метод "буферизации". Наносите увлажняющий крем до и после ретинола – это создает защитный барьер и снижает риск раздражения. Метод также называют «ретинол-сэндвич».

  • Ограничьте частоту. Начинайте с 1-2 раз в неделю, постепенно увеличивая до каждой второй ночи или даже ежедневного использования, если кожа хорошо реагирует.

  • Используйте ретинол вечером. Ретиноиды делают кожу более чувствительной к солнцу, поэтому дневное использование нежелательно.

  • Сочетайте с нежными ингредиентами. Успокаивающие и увлажняющие компоненты, такие как ниацинамид, аллантоин, гидролизованная гиалуроновая кислота, прекрасно дополняют ретинол и снижают его потенциальное агрессивное воздействие.

Чего не стоит делать

  • Не комбинируйте ретинол с кислотами (AHA/BHA) или витамином С в первые недели применения.

  • Не используйте ретинол на поврежденной или сильно раздраженной коже.

  • Не начинайте ретиноловую терапию во время солнечного отпуска или при активном загорании.

Когда ждать результатов

Ретинол не дает мгновенного эффекта – первые заметные изменения обычно появляются через 4–8 недель регулярного применения. Кожа становится более ровной, уменьшаются мелкие морщинки, поры очищаются. И самое главное – при правильной тактике даже чувствительная кожа может получить все преимущества от ретинола.

Ретинол – не враг, а друг, даже если ваша кожа чувствительна. Главное – прислушиваться к себе, не спешить и правильно подобрать продукт. Деликатность в уходе сегодня – тренд не только в косметологии, но и в отношении к себе.

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