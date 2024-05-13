Можно ли остановить седину и вернуть свой цвет волос: правда и мифы

В некоторых случаях можно замедлить поседение и даже восстановить естественный цвет волос, а в некоторых не стоит даже пытаться.

Возможно ли восстановить естественный цвет, если поседение вызвано недостатком питательных веществ, генетикой или старением, и какие изменения в питании могут помочь замедлить поседение, если основной причиной является дефицит микроэлементов и витаминов, рассказывает Healthline.

Ваши волосы становятся седыми из-за потери меланина - пигмента, который производит клетки меланоцитов. Они определяют ваш естественный цвет волос и кожи. Чем меньше у вас меланина, тем светлее ваши волосы. Седые волосы содержат минимальное количество меланина, а в полностью белых волосах его просто нет.

С возрастом естественно терять меланин в волосах. Фактически, подсчитано, что вероятность того, что ваши волосы поседеют, увеличивается на 20 процентов каждое десятилетие после того, как вам исполнится 30 лет. Некоторые люди седеют немного раньше из-за здоровья и генетики.

Существует много информации о том, как вернуть себе естественный цвет волос после того, как они начали седеть или поседеть, но очень часто она не соответствует действительности. Поэтому стоит развеять некоторые из наиболее распространенных мифов о лечении седых волос и обратить внимание на действительно действенные способы.

Можно ли остановить седину и вернуть свой цвет волос / Фото: Credits

Что такое ранняя седина

Преждевременная седина, до 20–30 лет, чаще всего передается по наследству. Однако вполне возможно, что этому могут способствовать определенные недостатки питания и сопутствующие заболевания. Поговорите с врачом о том, может ли ваша ранняя седина быть вызвана неполноценным рационом.

Дефицит питательных веществ и седина

Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, скорее всего, ваши седые волосы не связаны с каким-либо дефицитом питательных веществ.

Но, если в вашем рационе не хватает определенных питательных веществ, это вполне может повлиять на выработку меланина в волосяных фолликулах. На появление седины может повлиять дефицит витамина B12, фолиевой кислоты, меди и железа.

Если ваша седина появилась вследствие дефицита этих элементов, то пищевые добавки могут восполнить этот недостаток, и через несколько недель вы увидите, как ваш естественный цвет волос начнет восстанавливаться. Тем не менее, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем покупать какие-либо добавки. Врач проведут анализы крови, чтобы узнать, действительно ли они вам нужны.

Прием добавок для лечения седых волос не поможет, если у вас не диагностирован дефицит какого-либо из этих питательных веществ.

Состояние здоровья и седина

Преждевременное поседение волос также может быть связано с определенными заболеваниями, в том числе:

витилиго;

заболевание щитовидной железы;

очаговая алопеция.

Гормональные колебания также могут играть роль в появлении седых волос. Теоретически лечение таких заболеваний может помочь со временем восстановить меланин и естественный цвет волос.

Мифы о восстановлении цвета волос

Три оттенка, которые добавляют возраст / Фото: Credits

Поседение волос — это естественный процесс, на который влияют старение, генетические факторы, дефицит питательных веществ и заболевания. Тем не менее, существуют производители, которые продолжают рекламировать натуральные средства и продукты, обещающие помочь восстановить естественный цвет волос.

Добавки для седых волос

Учитывая роль определенных питательных веществ в общем производстве меланина, некоторые производители продвигают добавки для седых волос. Популярные ингредиенты включают биотин, цинк и селен, а также витамины B12 и D3.

Однако здесь действует то же правило: если у вас нет диагностированного дефицита питательных веществ, эти добавки не устранят недостаток выработки меланина, способствующий появлению седых волос.

Маски для седых волос

Существует множество рецептов домашних масок для волос, которые рекламируются как способные затемнить седые волосы. Общие ингредиенты включают кокосовое масло, лимонный сок и эфирные масла — все они направлены на уменьшение воспаления и повышение уровня антиоксидантов в коже головы.

Хотя после этого ваши волосы могут казаться мягкими и блестящими, вероятность того, что маски для волос ускорят выработку меланина, невелика.

Избавление от седины с помощью картофельных шкурок

Еще один распространенный миф — использование картофельной кожуры для волос, чтобы избавиться от седины. Идея состоит в том, что натуральный крахмал, содержащийся в картофельной кожуре, со временем может помочь постепенно потемнеть корням волос.

Этот метод не только не имеет научной поддержки, но и любые результаты, скорее всего, исчезнут, как только вы перестанете использовать картофель для волос.

Как замедлить появление седых волос

Если у вас нет основного дефицита питательных веществ или проблем со здоровьем, не существует способа предотвратить седину как таковую. Тем не менее есть некоторые средства, которые вы можете попробовать, чтобы замедлить начало посещения:

управление стрессом, поскольку гормоны стресса могут нарушить выработку меланина в волосяных фолликулах.

бросить курить, что может быть сложно, но врач может предложить план отказа от курения, который подойдет вам

поддержание вашего веса

снижение воздействия химических веществ и загрязнений

защищайте волосы от солнца, надевая шапки и шарфы.

Что делать, если вам не нравятся седые волосы

Если потеря меланина в волосах обусловлена генетикой, обратить ее вспять невозможно.

Если вы не хотите, чтобы ваши волосы поседели, вы можете поговорить со стилистом о вариантах, в том числе о перманентных и полуперманентных красках. Порошки и кремы для подкраски корней также могут подойти.

Натуральные краски для волос — это еще один вариант, который следует рассмотреть, если вы хотите избежать потенциального повреждения волос, вызванного коммерческими продуктами. Возможности включают хну и индийский крыжовник.

С другой стороны, вы можете избавиться от седых волос благодаря средствам по уходу за седыми волосами. Они не только улучшают цвет волос, но и предотвращают пожелтение и ломкость седых волос.

Питание для профилактики поседения

Вероятность преждевременного поседения зависит от того, как ваши волосяные фолликулы производят меланин. Иногда стресс, дефицит питательных веществ и другие факторы образа жизни могут остановить выработку меланина. Как только эти проблемы будут решены, меланин может быть восстановлен.

Однако в большинстве случаев возраст, в котором вы начинаете видеть седину, и ее степень - контролируются вашими генами. Генетически обусловленную седину невозможно обратить вспять.

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