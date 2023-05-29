Мы делаем это каждый день: 5 распространенных ошибок в уходе за кожей, которые ведут к прыщам

Ежедневный уход за кожей включает в себя умывание и нанесение крема. Казалось бы, что из этого можно сделать неправильно, но на самом деле многие из нас совершают при этом пять серьезных ошибок.

Оказывается, большинство из нас, ухаживая за своей кожей, ежедневно совершают грубые ошибки, которые ведут к появлению прыщей и преждевременному старению.

Какие самые распространенные ошибки в уходе за кожей мы совершаем каждый день, рассказал эксперт по коже Иззи Чен.

Не вытирайте лицо полотенцем

Если вы не стираете полотенце каждый день, не вытирайте им лицо, потому что в нем накапливаются бактерии и микробы, которые могут привести к акне.

Вместо этого вы можете либо дать лицу высохнуть на воздухе, либо промокнуть его одноразовой салфеткой.

Наносите средства по уходу за кожей в правильном порядке

Иззи Чен подчеркнула, что очень важно применять продукты по уходу в правильном порядке, чтобы максимизировать их эффективность. Правильный порядок нанесения лосьонов - от самого легкого к самому густому.

Наносите SPF не только один раз в день

Недостаточно наносить SPF только один раз в день, так как его нужно использовать повторно каждые 2-3 часа. На рынке представлено множество солнцезащитных спреев - гораздо проще повторно наносить солнцезащитный крем в течение дня, не используя пальцы, а просто разбрызгивая его на лицо.

Наносите гиалуроновую кислоту только на влажную кожу

Многие люди используют гиалуроновую кислоту совершенно неправильно, нанося ее непосредственно на сухую кожу. Чтобы гиалуроновая кислота работала должным образом, ее нужно наносить на влажную кожу.

Не лезьте пальцами в банку с кремом

Эти грешат многие, доставать крем из банки пальцами - верный способ сделать банку с кремом накопителем микробов и бактерий, живущих на ваших пальцах. Не делайте так.

Большинство продуктов продаются с небольшой мерной ложкой, которую нужно регулярно мыть и сушить после использования. Вместо этого вы можете использовать одноразовую ватную палочку.

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