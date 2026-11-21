На 10 лет моложе без инъекций: косметический трюк с румянами, который понравится женщинам старше 50 лет / © Credits

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Румянаснова выходят на первый план, и в этом сезоне им позволено нечто большее, чем просто деликатно освежить щеки. Новый бьюти-тренд «Яркий румянец» или «Cheeky Flush» предлагает смело использовать насыщенные розовые, персиковые и терракотовые оттенки, чтобы создавать выразительный румянец с легким лифтинговым-эффектом.

По данным Pinterest, интерес к такому макияжу стремительно растет, поскольку количество поисковых запросов по румянам оттенка «пыльной розы» увеличилось на 189%, теракотовых — на 164%, а персиковых — на 148%. Издание Hello! обратило внимание на то, что эта тенденция удачно смотрится на зрелой коже.

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В чём секрет этого эффекта

Главное отличие этого тренда — расположение румян. Вместо привычной техники, когда средство наносят на яблочки щек, цвет наносят чуть выше, вдоль скул, а затем растушевывают в направлении висков. Такой трюк визуально удлиняет лицо и создает иллюзию легкой подтяжки.

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Визажистка Лиза Литтл, которая работает со звездами и часто создает макияж для зрелой кожи, называет румяна одним из своих любимых способов вернуть лицу свежесть и сияние. По её словам, именно нанесение румян выше обычного помогает добиться естественного эффекта мини-лифтинга.

Среди знаменитостей, которые демонстрируют подобный макияж, — Сара Джессика Паркер, Трейси Эллис Росс и Джулианна Мур. Они доказывают, что выразительный румянец может стать главным акцентом образа, а сложный контуринг для этого совсем не нужен.

Какие румяна выбрать после 50 лет

Особое внимание стоит уделить кремовым текстурам. В отличие от некоторых пудровых средств, которые могут подчеркивать сухость и мелкие морщинки, кремовые румяна легче распределяются по коже и создают естественное сияние. Визажистка советует обратить внимание на тёплые розовые, персиковые и нежные ягодные оттенки. Выбор цвета зависит от подтона кожи:

Теплый или оливковый подтон: попробуйте солнечный персиковый или насыщенный терракотовый.

Холодный или нейтральный подтон: обратите внимание на пыльную розу, розово-лиловые и ягодные оттенки.

Еще один совет — начинать с небольшого количества средства, постепенно нанося его слоями до желаемой интенсивности. Так легче контролировать результат и сохранить естественный вид макияжа.

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С возрастом не нужно отказываться от ярких цветов или скрывать лицо под плотным контурированием. Наоборот, правильно подобранные румяна способны освежить образ, придать коже сияние и визуально подчеркнуть скулы. Так что доставайте любимый кремовый оттенок и не бойтесь наносить его чуть выше, чем привыкли.

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