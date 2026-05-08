Нанонапыление бровей / © Credits

Реклама

Сегодня на первый план выходит нанонапыление — техника, которую уже называют самым деликатным и натуральным видом перманентного макияжа бровей, об этом рассказало издание Women’s Health Magazine.

Ее выбирают те, кто устал каждое утро рисовать форму карандашом, но не хочет получить слишком графичные, «нарисованные» брови. Косметические тату-мастера уверяют, что пудровые брови мягче, легче и дают натуральный эффект. Но действительно ли все так хорошо, как говорят, попробуем разобраться.

Нанонапыление — это полуперманентный татуаж бровей, который создает максимально естественный эффект. В отличие от старых техник с четкими темными линиями, здесь мастер работает ультратонкой иглой, примерно 0,30-0,35 мм, и буквально «вкладывает» пигмент в кожу крошечными точками.

Реклама

В результате появляются тонкие волосковые штрихи, которые имитируют натуральный рост бровей без жестких контуров, слишком темного цвета и эффекта «нарисованного маркером» лица.

Косметический тату-мастер Алекса Ника объясняет популярность нанонапыления очень просто: сегодня все хотят выглядеть не «сделанными», а естественными. И именно поэтому оно постепенно вытесняет микроблейдинг.

Разница между микроблейдингом и нанонапылением

Чтобы понять феномен нанонапыления, стоит сравнить его с самыми популярными техниками прошлых лет.

Микроблейдинг. Во время микроблейдинга мастер вручную прорезает кожу лезвием из нескольких микроигл и создает имитацию волосков. Метод дает четкий результат, но подходит далеко не всем. Жирная кожа может «размывать» пигмент, а чувствительная или тонкая реагировать раздражением, кровотечением или даже рубцами.

Пудровые брови. Эта техника создает эффект мягко накрашенных бровей, будто их слегка припудрили тенями. Пигмент наносится мелкими «пикселями», поэтому результат выглядит более мягким.

Нанонапыление сочетает в себе лучшее из обеих техник, таких как натуральные волосковые штрихи, деликатность пудровых бровей, меньшее травмирование кожи и больше возможностей адаптации под разные типы внешности.

Нанонапыление — новый тренд

Максимально естественный вид. Главный плюс в том, что они почти незаметны как татуаж. Брови выглядят гуще и аккуратнее, но они не перегружают лицо. Именно поэтому технику полюбили поклонницы естественной и натуральной красоты.

Подходят почти всем типам кожи. В отличие от микроблейдинга, нанонапыление лучше работает даже на жирной или чувствительной коже. Через сверхтонкую иглу пигмент вводится очень поверхностно, а кожа травмируется минимально.

Можно делать если у вас редкие брови . Техника позволяет буквально «восстановить» брови, даже если волосков почти нет. Именно поэтому нанонапыление часто выбирают люди с алопецией или те, кто проходит химиотерапию.

Процедура почти безболезненна, большинство клиентов описывают ощущения как легкое покалывание. Некоторые даже засыпают во время процедуры.

Нюансы

Очень жесткие волоски. Сверхтонкие прорисованные штрихи могут просто «потеряться» среди густых и грубых натуральных бровей. В таком случае мастера советуют комбинированные техники или пудровое нанесение.

Если у вас темная кожа. Нанонапыление можно делать людям с любым тоном кожи, но важно найти мастера, у которого есть опыт работы именно с разными фототипами. Иначе со временем пигмент может уйти в серый, зеленый или синеватый подтон.

Это дорого, стоимость достаточно большая и это без учета коррекций.

Наибольший риск

Известный бровист Дамон Робертс, который работал с Бейонесе, Рианой и Мадоной, говорит о проблеме, о которой редко говорят в соцсетях, а именно сожаление после процедуры.

Реклама

Потому что нанонапыление — это все-таки татуировка, даже если пигмент со временем бледнеет, он не исчезает полностью. А бьюти-тренды меняются быстрее, чем когда-либо, например, в 90-х все выщипывали брови «в ниточку», в 2010-х носили Instagram-брови, а сейчас в моде натурально объемные брови.

Поэтому то, что кажется идеальным сегодня, через несколько лет может иметь устаревший вид.

Риски для здоровья

Хотя процедура считается довольно безопасной, риски все же существуют.

Рубцы . Могут возникнуть, если мастер работает слишком глубоко или слишком сильно надавливает на кожу.

Инфекции . Как и любое повреждение кожи, нанонапыление требует стерильности. Именно поэтому важно проверять сертификацию мастера, читать отзывы, смотреть фото заживших работ и обращать внимание на чистоту студии.

Хронические заболевания кожи. При экземе, псориазе или розацеа процедуру нужно согласовывать очень осторожно, она может спровоцировать обострение.

Диабет. Из-за более медленного заживления кожи людям с диабетом часто требуется разрешение врача.

Как проходит процедура

Процесс обычно состоит из двух визитов.

Реклама

Первый визит

Мастер:

анализирует форму лица

обсуждает референсы

создает «карту» бровей

прорисовывает форму карандашом

только после согласования начинает татуировку

В среднем процедура длится несколько часов.

Второй визит

Через 10-12 недель делают коррекцию:

добавляют пигмент

выравнивают форму

дорабатывают участки, которые неравномерно зажили

Уход

Первые 10-14 дней — ключевые.

Реклама

До процедуры

избегать ретинола

не делать ботокс и филлеры минимум 2 недели

не загорать

не выщипывать брови

не употреблять алкоголь

избегать препаратов, которые разжижают кровь.

После процедуры

Нельзя:

активно мочить брови

ходить в сауну

плавать

сильно потеть

загорать

Мастера также советуют использовать специальные заживляющие бальзамы.

Как долго держится результат

В среднем процедуру делают раз в 2-4 года, но все зависит от типа кожи, солнечного воздействия, ухода, качества пигмента и индивидуального метаболизма.

Нанонапыления — это не просто бьюти-процедура, а долгосрочное решение. Они действительно могут сделать лицо более выразительным, сэкономить время и подарить ощущение «собранного» вида без макияжа. Но в то же время это татуировка, которая требует очень осознанного подхода.

Реклама

Главное правило простое — не спешить, выбирать не тренд, а то, что действительно подходит именно вам. И искать не просто популярного мастера из Instagram, а специалиста, который понимает анатомию, цвет, типы кожи и работает максимально деликатно.

Новости партнеров