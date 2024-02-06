Натуральный ботокс: блогер рассказал, как сделать антивозрастной крем из обычных продуктов

Домашняя косметика может быть не менее эффективной, чем некоторые дорогостоящие процедуры в салонах красоты.
Блогер Расой Гар из Luna в своих домашних кремах для лица использует только натуральные ингредиенты.
В одном из ее продуктов она использует ингредиент из продуктового магазина - петрушку, которая, по ее словам, представляет собой натуральный коллаген.
Блогер утверждает, что крем, приготовленный по ее рецепту, убирает морщины вокруг глаз, лба и шеи. Петрушка стимулирует выработку коллагена в коже, говорит блогер, она удаляет темные пятна и веснушки, а также пигментацию.
Чтобы приготовить крем, вам также нужно будет нарезать несколько листьев алоэ, чтобы извлечь оттуда гель. Алоэ, по словам автора рецепта, содержит бета-каротин, витамины С и Е, которые уменьшают морщины.
Рецепт домашнего антивозрастного крема
Ингредиенты:
- пол пучка петрушки, мелко нарезанной
- пищевая сода
- кукурузный крахмал – одна столовая ложка
- миндальное масло – одна столовая ложка
- масло витамина Е – 12 – 15 капель
- алоэ вера (несколько листьев)
Приготовление:
- Поместите нарезанную петрушку в 250 мл воды и осторожно нагрейте.
- Снимите огонь, когда вода потемнеет.
- Пюрируйте блендером, затем процедите через сито.
- Добавьте одну столовую ложку кукурузного крахмала и перемешайте до кремообразного состояния.
- После остывания добавьте одну столовую ложку миндального масла и 12–15 капель масла витамина Е.
- Снимите желе с листьев алоэ вера и оставьте на 30 минут.
- Добавьте в смесь и перемешайте.
- Крем можно хранить в холодильнике неделю.
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