Натуральный ботокс: блогер рассказал, как сделать антивозрастной крем из обычных продуктов

Домашняя косметика может быть не менее эффективной, чем некоторые дорогостоящие процедуры в салонах красоты.

Блогер Расой Гар из Luna в своих домашних кремах для лица использует только натуральные ингредиенты.

В одном из ее продуктов она использует ингредиент из продуктового магазина - петрушку, которая, по ее словам, представляет собой натуральный коллаген.

Блогер утверждает, что крем, приготовленный по ее рецепту, убирает морщины вокруг глаз, лба и шеи. Петрушка стимулирует выработку коллагена в коже, говорит блогер, она удаляет темные пятна и веснушки, а также пигментацию.

Чтобы приготовить крем, вам также нужно будет нарезать несколько листьев алоэ, чтобы извлечь оттуда гель. Алоэ, по словам автора рецепта, содержит бета-каротин, витамины С и Е, которые уменьшают морщины.

Рецепт домашнего антивозрастного крема

Ингредиенты:

пол пучка петрушки, мелко нарезанной

пищевая сода

кукурузный крахмал – одна столовая ложка

миндальное масло – одна столовая ложка

масло витамина Е – 12 – 15 капель

алоэ вера (несколько листьев)

Приготовление:

Поместите нарезанную петрушку в 250 мл воды и осторожно нагрейте. Снимите огонь, когда вода потемнеет. Пюрируйте блендером, затем процедите через сито. Добавьте одну столовую ложку кукурузного крахмала и перемешайте до кремообразного состояния. После остывания добавьте одну столовую ложку миндального масла и 12–15 капель масла витамина Е. Снимите желе с листьев алоэ вера и оставьте на 30 минут. Добавьте в смесь и перемешайте. Крем можно хранить в холодильнике неделю.

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