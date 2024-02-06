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Натуральный ботокс: блогер рассказал, как сделать антивозрастной крем из обычных продуктов

Натуральный ботокс: блогер рассказал, как сделать антивозрастной крем из обычных продуктов

Как сделать антивозрастной крем из обычных продуктов / Фото: Credits

Домашняя косметика может быть не менее эффективной, чем некоторые дорогостоящие процедуры в салонах красоты. 

Блогер Расой Гар из Luna в своих домашних кремах для лица использует только натуральные ингредиенты.

В одном из ее продуктов она использует ингредиент из продуктового магазина - петрушку, которая, по ее словам, представляет собой натуральный коллаген.

Блогер утверждает, что крем, приготовленный по ее рецепту, убирает морщины вокруг глаз, лба и шеи. Петрушка стимулирует выработку коллагена в коже, говорит блогер, она удаляет темные пятна и веснушки, а также пигментацию.

Чтобы приготовить крем, вам также нужно будет нарезать несколько листьев алоэ, чтобы извлечь оттуда гель. Алоэ, по словам автора рецепта, содержит бета-каротин, витамины С и Е, которые уменьшают морщины.

Рецепт домашнего антивозрастного крема

Ингредиенты:

  • пол пучка петрушки, мелко нарезанной
  • пищевая сода
  • кукурузный крахмал – одна столовая ложка
  • миндальное масло – одна столовая ложка
  • масло витамина Е – 12 – 15 капель
  • алоэ вера (несколько листьев)

Приготовление:

  1. Поместите нарезанную петрушку в 250 мл воды и осторожно нагрейте.
  2. Снимите огонь, когда вода потемнеет. 
  3. Пюрируйте блендером, затем процедите через сито.
  4. Добавьте одну столовую ложку кукурузного крахмала и перемешайте до кремообразного состояния.
  5. После остывания добавьте одну столовую ложку миндального масла и 12–15 капель масла витамина Е.
  6. Снимите желе с листьев алоэ вера и оставьте на 30 минут.
  7. Добавьте в смесь и перемешайте. 
  8. Крем можно хранить в холодильнике неделю. 
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