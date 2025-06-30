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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Натуральный дезодорант: как правильно сделать переход с массмаркетовского и чего ожидать

Все больше людей по всему миру обращают внимание на состав косметических средств, которые используют ежедневно. Натуральная косметика больше не является нишей — она стала частью большого движения сознательного ухода за собой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Натуральный дезодорант: как правильно сделать переход с массмаркетовского и чего ожидать

Натуральный дезодорант: как правильно сделать переход с массмаркетовского и чего ожидать / © Credits

Особое внимание привлекает дезодорант: средство, которое ежедневно наносим на одну из самых чувствительных частей тела — зону под мышками. Но переход с классического антиперспиранта к натуральному дезодоранту может оказаться не таким легким, как кажется на первый взгляд, об этом рассказало издание Real Simple.

Разница между антиперспирантом и дезодорантом

Это не синонимы — и важно понимать, как они работают.

  • Антиперспирант содержит алюминиевые соли, которые блокируют потовые железы, фактически останавливают пот. Это создает ощущение сухости, но при этом перекрывает один из естественных способов терморегуляции организма.

  • Дезодорант не останавливает потоотделение, а лишь нейтрализует запах — благодаря антибактериальным компонентам, борющимся с бактериями, которые и вызывают неприятный аромат.

Факт: сам пот не имеет запаха. Неприятный запах возникает тогда, когда бактерии на коже разлагают белки в поте.

Наше тело имеет миллионы потовых желез, которые отвечают за охлаждение. Когда мы блокируем пот, мы вмешиваемся в этот естественный процесс. Натуральный дезодорант не мешает телу выполнять свои функции, но помогает избежать запаха.»

Что происходит после отказа от антиперспиранта

Многие после перехода сталкиваются с ухудшением ситуации. Кажется, что запах усилился, а потливость возросла. Но это нормально. Когда вы прекращаете использовать антиперспирант с алюминием, ваше тело начинает выводить накопленные отходы. Это может длиться от 2 до 4 недель.

В этот период возможны:

  • Увеличенное потоотделение

  • Необычный запах

  • Повышенная влажность под мышками

Не паникуйте — это не значит, что натуральный дезодорант не работает. Это означает, что ваше тело наконец-то работает правильно.

Облегчение переходного периода

  • Очищение активированным углем Используйте мыло с углем для очищения подмышек — оно вытягивает токсины и нормализует микрофлору.

  • Маска из бентонитовой глины. Смешайте 1 ст. л глины с яблочным уксусом до консистенции пасты. Нанесите на 5-10 мин подмышки перед душем. Это поможет «детоксикации» кожи.

  • Одежда из натуральных тканей. Хлопок или лен позволяют коже «дышать», уменьшают размножение бактерий.

Как выбрать качественный натуральный дезодорант

Что искать в составе:

  • Антибактериальные компоненты: чайное дерево, эвкалипт, кокосовое масло

  • Поглотители влаги: каолиновая глина, пищевая сода (но она может раздражать чувствительную кожу), магнезия

  • Составляющие для успокоения кожи: масло ши, алоэ, витамин Е

  • Натуральные ароматизаторы: только эфирные масла (лимон, лаванда, розмарин)

Чего избегать, даже если написано «натуральный»

Синтетические отдушки — они часто содержат фталаты (гормональные нарушения).
Спирт, глицерин, вода — указывают на разбавленный состав, меньше активных компонентов.
Консерванты и стабилизаторы — могут быть замаскированы как «парфюм» или «аромат».

Преимущества

  • Уменьшение раздражения кожи

  • Отсутствие блокировки потовых желез

  • Меньше темных пятен под мышками

  • Сознательный уход без токсичных компонентов

  • Поддержка экологического стиля жизни

Переход на натуральный дезодорант — это не только о красоте, но и о здоровье. Это маленький шаг к естественному образу жизни, который позволяет телу работать так, как задумано природой. Да, будет непривычно. Но оно того стоит.

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