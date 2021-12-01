Топ-5 простых правил по уходу за кожей губ зимой

Для того чтобы защитить губы от холода и ветра, вам понадобится бальзам или гигиеническая помада.

Зимой губы страдают от воздействия холода, ветра и мороза - обветриваются, трескаются, шелушатся. Как увлажнить, подпитать и защитить кожу губ от повреждений, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Правило №1: подберите бальзам по проблеме

На коже губ нет сальных желез. Она не покрывается тонким блестящим слоем кожного жира, который появляется к концу дня на лбу, носу, щеках. Зимой, когда воздух в отапливаемых помещениях сухой, она быстро теряет влагу. Обезвоженность и сухость способствует образованию трещин при обветривании.

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Для того чтобы защитить губы от холода и ветра, вам понадобится бальзам или гигиеническая помада. В зависимости от производителя они выполняют идентичные функции или отличаются по функциям.

Гигиеническая помада защищает кожу от ветра и холода, смягчает, питает.

Бальзам защищает кожу от ветра и холода, заживляет раны и трещины, восстанавливает, увлажняет, питает.

Если губы потрескались, вам понадобится бальзам с увлажняющим, успокаивающим, восстанавливающим и противовоспалительным действиями. При обветривании - бальзам или помада на основе масел, чтобы смягчить и подпитать кожу. Далее - увлажняющим бальзам, потому что масла кожу не увлажняют.

Правило №2: используйте помаду или бальзам при необходимости и с безопасным составом

Если вы находитесь дома и ваши губы не повреждены, пользоваться бальзамом или помадой нет необходимости. Чаще пользуетесь - чаще возникает потребность. Большинство бальзамов и помад содержат масла. Они быстро впитываются и вызывают ощущение сухости - питают, но не увлажняют кожу. Желая устранить сухость, вы повторно наносите бальзам или помаду. Получается замкнутый круг.

Также в составе помады для губ может быть растительный и животный парафин. Он создает на поверхности кожи тонкую защитную пленку, которая нарушает процесс клеточного дыхания. Таким же эффектом обладает и минеральное масло. Оно смягчает кожу и препятствует потере влаги, но при постоянном использовании искусственно создает эффект сухости.

Избегайте в составе бальзама или помады:

минерального масла;

парафина;

фенола;

вазелина;

камфоры;

ментола;

синтетических ароматизаторов;

минерального масла;

спирта в высокой концентрации;

триэтаноламин (ТЭА).

Желательные ингредиенты - натуральные масла, мед, д-пантенол, азулен, глицерин, экстракты растений, витамины В12, Е, С.

Правило №3: пользуйтесь увлажняющим кремом

Если зимой губы постоянно шелушатся и трескаются, приобретите крем для контура губ с увлажняющим эффектом. В его составе могут содержаться пептиды, аминокислоты, гиалуроновая кислота, аллантоин, мезотерапевтический комплекс NCTF, сквален, морские водоросли. В креме с питающим эффектом преобладают натуральные масла.

Также с этой целью можете использовать крем для век или области вокруг глаз. Под глазами сальные железы почти отсутствуют, на веках отсутствуют, как и на губах.

Крем для кожи губ:

оказывает лифтинг-эффект;

интенсивно увлажняет;

успокаивает;

восстанавливает поврежденную кожу;

улучшает микроциркуляцию.

Правило №4: отшелушивайте ороговевшие клетки кожи

Отшелушивание ороговевших клеток стимулирует обновление тканей кожи. Зимой я рекомендую проводить эксфолиацию раз в две недели. Используйте мягкий пилинг или гоммаж для кожи губ. В домашних условиях можете сделать медово-сахарный скраб, смешав сахар мелкого помола (1 ч. л.) с оливковым маслом (1 ч. л.) и жидким медом (1-2 ч. л.). Нанесите скраб на чистую кожу губ при помощи ватного диска. Спустя 2-3 минуты смойте теплой водой и нанесите на губы увлажняющий бальзам или крем.

Правило №5: не облизывайте губы на улице

Кожное сало, то есть себум, смягчает кожу и защищает ее от микробов - создает на роговом слое эпидермиса водно-липидную пленку. Кожа губ не имеет сальных желез, поэтому всегда беззащитна. В отапливаемом помещении, где сухой воздух, или на улице у нас появляется желание облизать губы. То есть увлажнить их. Когда мы это делаем, они пересыхают еще больше. Появляется чувство стянутости, шелушения, микротрещины. Поэтому не облизывайте губы и научите этому правилу детей. Носите с собой гигиеническую помаду или бальзам. Они защитят ваши губы от ветра и мороза, и отменят необходимость облизывать губы.

Любите себя и свою кожу!

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