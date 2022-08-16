Не стоит перегибать: почему гиперуход за кожей не идет ей на пользу

Базовый уход за любым типом кожи подразумевает очищение, тонизацию и увлажнение. Для этого вам понадобится гель или пенка для умывания, тоник и увлажняющий крем, подобранные по типу кожи, солнцезащитный крем.

Что такое дополнительный уход и почему не стоит скупать все кремы мира, объясняет врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Кратко о базовом уходе

Базовый уход за кожей выполняет три функции:

1. очищает эпидермис от грязи, пыли, кожного сала и остатков уходовой косметики;

2. тонизирует эпидермис после очистки, выравнивая кислотно-щелочной баланс;

3. увлажняет эпидермис, препятствуя испарению влаги;

4. защищает эпидермис от ультрафиолета.

Эпидермис - это верхний этаж кожи, состоящий из пяти слоев и защищающий кожу от всего лишнего и потенциально опасного. До дермы, второго этажа кожи, где залегают коллагеновые и эластиновые волокна, косметика ухода не доходит. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что не можем навредить коже. Плохо, потому что не можем активизировать синтез коллагена и эластина, восполнить запас гиалуроновой кислоты, накормить кожу витаминами, аминокислотами.

Следовательно, сколько бы кремов вы ни приобрели, все они будут сотрудничать только с эпидермисом и его слоями. Это означает, что поверхностный слой кожи будет увлажнен, но глубокие морщины, формируемые на уровне дермы, никуда не исчезнут.

Гели, пенки, муссы для очищения тоже деликатно и мягко очищают только эпидермис. Но они не нормализуют работу сальных желез и не освобождают поры от сальных пробок. Если у вас жирный или комбинированный тип кожи, качественно и глубоко очистить поры можно только во время профессиональной чистки лица. А косметические чистящие средства помогут поддерживать желаемый уровень чистоты кожи между чистками. Работу сальных желез нормализуем не только с помощью косметики - сбалансируем питание, нормализуем гормональный фон, налаживаем сон, делаем домашние и профессиональные пилинги.

Дополнительный уход

Дополнительный уход предполагает использование сывороток, масок, термальной воды.

Сыворотка увлажняет, освещает, восстанавливает, укрепляет иммунитет кожи. Крем тоже может делать эти функции, но так как сыворотка содержит высшую концентрацию подходящих косметических ингредиентов, получаем выраженный экспресс-результат.

Сыворотку используем курсами, после чего даем коже отдохнуть. Нельзя одновременно использовать 2-3 сыворотки, если они назначаются не для разных участков кожи. Например, одна сыворотка для лица, другая - только для кожи вокруг глаз.

Маски - тканевые, гелевые, глиняные - успокаивают кожу, быстро увлажняют. Их можно применять два-три раза в неделю. Можно не применять вообще, если пользуетесь кремом и сывороткой, подобранными по типу кожи или по проблеме.

Термальная вода - сезонное косметическое средство, дополнительно увлажняющее кожу летом или во время отдыха на море.

Дополнительные косметические средства имеют:

сочетаться с базовыми средствами ухода, в частности, с увлажняющим кремом;

использоваться эпизодически и с определенной целью - восстановление, отбеливание, антиоксидантное питание.

Использование сыворотки по принципу: "ибо моей подруге она нравится" - плохая идея. Кожа должна получать то, в чем нуждается, и своевременно.

Последствия гиперухода

Желание нанести на кожу все кремы мира, получившие положительные отзывы, и авторские чудо-сыворотки приводит к:

изменению микробиома;

гиперчувствительности кожи;

развитию дерматологических заболеваний, чаще всего - контактного дерматита;

нарушению работы сальных желез - замедление или ускорение работы сальных желез;

появлению акне и т.д.

Уход за кожей должен быть умеренным, правильно подобранным и эффективным, то есть, улучшать состояние здоровья вашей кожи.

Каждый раз, когда намерены приобрести еще одну сыворотку с омолаживающим эффектом, спросите себя: "Нужно ли это моей коже?". Кстати, подавляющее большинство сывороток тоже работают только на поверхности эпидермиса или проникают в его верхние слои.

Любите себя и свою кожу!

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