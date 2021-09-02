Необычные причины выпадения волос у женщин 

Выпадение волос – явление физиологическое, но стоит насторожиться, когда каждый день выпадает более 100 волос.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о причинах и необычных триггерах выпадения волос, а также о видах алопеции.

Ухоженные, густые и блестящие волосы во всех культурах считаются атрибутом женственности, признаком здоровья и элементом, влияющим на привлекательность как женщин, так и мужчин. Поэтому понятно, какой стресс и дискомфорт может вызвать у людей выпадение волос. Давайте узнаем о самых типичных и необычных причинах потери драгоценной шевелюры.

Выпадение волос у женщин

Алопеция (выпадение волос) у женщин встречается не так часто, как у мужчин, но это не означает, что проблемы не существует. Ежедневно выпадает до 100 волос, и это нормально, проблема начинается, когда на расческе виднеется явно большее количество. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу или трихологу, чтобы оценить, серьезность проблемы и определиться с возможным лечением.

Но перед тем как бежать к врачу с самостоятельно поставленным диагнозом "алопеция", нужно хотя бы поверхностно понимать, что такое жизненный цикл волоса.

Жизненный цикл волос состоит из трех фаз:

анаген (фаза активного роста) – длится от 2 до 6 лет. На этом этапе каждые 28 дней волосы становятся длиннее примерно на 1 см. Такой период генетически детерминирован, а в конце фазы анагена неизвестный сигнал заставляет фолликул перейти в фазу катагена;

катаген (фаза перехода/инволюции) – длится всего 1-2 недели. На данном этапе рост волос прекращается, волосяная луковица отходит от дермального сосочка, который осуществлял ее питание. В такой фазе находится около 3% волос на голове;

телоген (фаза покоя) – длится от 2 до 4 месяцев. Во время телогена оставшиеся волосы остаются в фолликуле до тех пор, пока они не будут вытеснены ростом новых волос в анагене. Фаза телогена – это фаза покоя волосяного фолликула. Обычно в этой стадии находится около 15% волос.

Почему мы теряем волосы: причины и факторы

Выпадение волос может происходить по самым разным причинам, от таких банальных, как, например, неправильно подобранный шампунь, до патологических – когда виновником становится серьезное заболевание. В целом, трихологи выделяют ряд причин, по которым происходит истончение волос и последующее их выпадение:

гормональные изменения. Изменение гормонального фона, происходящее во время беременности или менопаузы, может спровоцировать выпадение волос;

сильный или хронический стресс. Психоэмоциональное перенапряжение, особенно длительное влияет на скорость роста волос, их качество и густоту;

дефицит пищевых питательных веществ. Недостаток жирных кислот омега-3, железа, витаминов группы B, витамина D3 и кальция могут провоцировать алопецию;

окислительный стресс. Такой механизм, вызванный свободными радикалами, затрудняет поступление питательных веществ в волосы и, следовательно, замедляет их рост;

сезонное выпадение волос (весна/осень). Некоторые специалисты подобное считают мифом, тем не менее, можно заметить, что весной или осенью выпадение волос более заметное. Зачастую причины кроются в недостатке витаминов или в депрессии, которая нередко встречается в осенний период – отсутствие солнца, похолодание, дожди – все это источник плохого настроения;

микрораздражение кожи головы. Загрязнение, ультрафиолетовые лучи, неправильный уход, вызывают неполноценное питание и усыхание волосяного фолликула и, как следствие, усиление выпадения волос;

использование определенных лекарств. Всем известно, что противораковые препараты вызывают обильную потерю волос;

воспалительные заболевания. Инфекционные заболевания кожи головы (например, микоз, перхоть, себорейный дерматит) часто становятся причиной развития алопеции.

Необычные триггеры выпадения волос

К необычным причинам развития алопеции в первую очередь можно отнести разновидность укладки волос, к которой женщины прибегает ежедневно или часто. Частые процедуры укладки, такие как горячая сушка, выпрямление, завивка, плотное завязывание резинки, окрашивание/осветление, буквально разрывают структуру волос, делая их ломкими и способными к выпадению.

Следующим триггером часто становится прием определенной группы лекарств, например, таких как:

гормональные препараты. Нередко после отмены КОК женщины замечают обильное выпадение волос, что связано с изменением гормонального фона. Прием препаратов половых гормонов – андрогенов, может привести к повышению уровня мужских половых гормонов в крови, а следствием таких гормональных нарушений является андрогенетическая алопеция;

ухудшение качества волос и их выпадение может наблюдаться в период менопаузы, что связано с уменьшением в организме эстрогена;

производные витамина А – ретиноиды. Препараты, назначаются в лечении акне и псориаза, но могут вызвать выпадение волос;

противогрибковые средства, а также антикоагулянты, антидепрессанты, кардиологические препараты, статины. У всей группы данных лекарств имеется такой побочный эффект, как алопеция;

химиотерапевтические препараты. Средства, используемые в лечение онкологии, зачастую вызывают полное выпадение волос или частичное. Примерно через год после окончания химиотерапии волосы снова отрастают, часто сильнее и толще, чем до лечения.

Другие виды алопеции

К другим, к счастью, менее распространенным типам облысения, поражающим как женщин, так и мужчин, относятся:

рубцовая алопеция – возникает при повреждении волосяного фолликула, например, из-за сильного воспаления;

очаговая алопеция – имеет аутоиммунный характер и часто сосуществует с другими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера;

трихотилломания – алопеция, вызванная самими пациентами, которые механически выдергивают волосы во время стресса или сильного беспокойства, может сопровождать психические расстройства.

Многие из перечисленных выше причин выпадения волос излечимы, поэтому важно выявлять их как можно раньше и как можно эффективнее лечить. Часто избавление от основного заболевания или устранение вредных привычек позволяет избавиться от алопеции и улучшить качество волос.

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