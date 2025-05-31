Невидимое влияние солнца: главное о SPF, без мифов и преувеличений

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Несмотря на то, что о средствах с SPF знают все, для многих он до сих пор остается чем-то на лето — а не частью ежедневного ухода. Большинство из нас вспоминает о креме с защитой только на пляже или в горах. Но на самом деле ультрафиолет действует на кожу каждый день — даже в городе, даже в облачную погоду, даже через окно. Его влияние накопительно, и именно поэтому мы часто не замечаем вреда сразу.

Кандидат медицинских наук, врач, научный работник, эксперт в сфере anti-age и долголетия, основательница швейцарского бренда INSTYTUTUM Наталья Бобок (эх Деркач) рассказала, какие существуют солнцезащитные фильтры, с какой цифрой лучше выбрать SPF-средство, как правильно его наносить и, может ли солнцезащитный крем вызвать рак.

Сегодня ученые различают 3 вида излучаемых солнцем ультрафиолетовых лучей: UVA, UVB, UVC. В отличие от UVA и UVB, лучи UVC не проникают через атмосферу, поэтому для нас безопасны. UVA-лучи проникают глубоко в дерму, проходят сквозь стекло и активны в любое время года. Именно они запускают процессы фотостарения кожи: изменяют структуру коллагена, нарушают барьер кожи, провоцируют появление пигментации. UVB-лучи действуют быстрее и агрессивнее — они ответственны за солнечные ожоги, покраснения и острые воспаления. Оба типа излучения обладают мутагенным потенциалом, то есть способны повреждать ДНК клеток кожи. И если эти повреждения скапливаются, возрастает риск развития меланомы.

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Надежная защита от УФ-лучей: какие фильтры существуют и на какие стоит обратить внимания

В базе современных солнцезащитных средств лежат солнцезащитные фильтры (SPF): физические, химические и органические фильтры нового поколения. И то, какой именно фильтр содержится в солнцезащитном креме, не менее важно, чем отметка SPF30 или SPF50 на упаковке.

Физические фильтры (Zinc Oxide и Titanium dioxide) создают на коже защитную микропленку, которая отражает ультрафиолетовое излучение. Их действие начинается сразу после нанесения, они не вызывают раздражений и считаются безопасными. Но из-за своего минерального состава оставляют белый след на коже и на одежде. Потребители часто отказываются от использования солнцезащитных средств именно из-за этих негативных эффектов, которые могут приносить существенный дискомфорт.

Вторая группа – это химические фильтры, которых существует очень много. Они поглощаются кожей и превращают ультрафиолетовые лучи в тепловую энергию. По причине того, что они полностью поглощаются, они невидимы на коже. Однако не все они одинаково эффективны или неопасны. Некоторые из них нестабильны на солнце, способны вызывать аллергии, а в отдельных случаях даже накапливаться в тканях организма. Именно поэтому определенные ультрафиолетовые фильтры сегодня уже запрещены в США, Японии или на Гавайях — не только из-за вреда для кожи, но и из-за токсического воздействия на океанические экосистемы:

Oxybenzone

Cinoxate

Dioxybenzone

Ensulizole

Meradimate

Homosalate

Octinoxate

Avobenzone

Octisalate

Octocrylene

Padimate O

Sulisobenzone

Также стоит сказать, что такой компонент солнцезащитных средств, как Benzophenone, вызывает рак (согласно исследованиям Международного агентства по исследованию рака — IARC). При определенных условиях канцерогенными свойствами обладают Oxybenzone и Octocrylene (EWG). В клинических исследованиях Homosalate (Yazar S.et al. 2019) и Ethylhexyl Dimethyl PABA (Sung C.R. et al.2019) приводили к повреждению ДНК.

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И, наконец, органические фильтры нового поколения — это самые современные и наиболее перспективные ультрафиолетовые фильтры. Они обладают высокой фотостабильностью, не раздражают даже чувствительную кожу, не накапливаются в организме, не разрушаются под солнцем и защищают одновременно от UVA и UVB. В частности, речь идет о: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (или Tinosorb S), Ethylhexyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (или Uvinul A Plus).

Эти фильтры — не просто «активные ингредиенты», а сердце формулы. Именно они определяют, будет ли ваш ежедневный солнцезащитный крем защитой, на которую можно положиться, или просто кремом с красивой этикеткой.

SPF 30 vs SPF 50: что скрывается за цифрами

Что касается цифры SPF — разница между 30 и 50 действительно имеет значение, даже если на первый взгляд кажется незначительной. SPF 30 блокирует примерно 97% UVB-лучей, а SPF 50 — до 98–99%. Звучит как мелочь, правда? Но в реальной жизни это «+1%» может стать решающим. Ведь цифра SPF показывает, во сколько раз дольше кожа будет защищена от ожога, по сравнению с тем, если бы она была без защиты — и чем выше SPF, тем меньше лучей успевают проникнуть в кожу.

Лабораторные тесты SPF проводят в контролируемых условиях, где крем наносят толстым, равномерным слоем — 2 мг на каждый см² кожи. В повседневном же использовании мы наносим гораздо меньше: кто-то экономит, кто-то просто не знает, сколько нужно. И именно поэтому фактическая защита, которую мы получаем, ниже заявленной. Например, если вы нанесли только половину рекомендуемого количества SPF 30 — уровень защиты может упасть до SPF 10–15.

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В такой ситуации крем с SPF 50 работает как подушка безопасности – он частично компенсирует погрешности нанесения, сохраняя эффективность даже тогда, когда вы спешили, не обновили крем вовремя или не нанесли его достаточно. Именно поэтому рекомендации Американской академии дерматологии (ADA) отмечают использование уровня SPF >30 и защиту от широкого спектра лучей (UVA) для безопасности кожи.

Почему тональный с SPF — не альтернатива

Это один из наиболее распространенных мифов: если в вашей тональной основе или BB-креме есть SPF, значит, отдельное солнцезащитное средство не требуется. К сожалению, это не работает так. Во-первых, декоративная косметика наносится тонким слоем – значительно меньше, чем нужно для заявленного уровня защиты. Во-вторых, тон не покрывает лицо равномерно и часто не затрагивает важные зоны – шею, уши, зону вокруг глаз. В-третьих, SPF в декоративной косметике часто не включает защиту от UVA-лучей, а именно они оказывают самое глубокое и длительное воздействие.

Итак, тональное средство с SPF – это приятный бонус, но не альтернатива отдельному крему с солнцезащитным действием.

Наталья Бобок

Как наносить SPF, чтобы он действительно работал

Солнцезащитный крем нужно наносить каждое утро – независимо от времени года и количества облаков на небе. Это должен быть финальный этап ухода перед макияжем. На лицо следует наносить не менее четверти чайной ложки средства или, как говорят дерматологи, «два пальца» крема на лицо и шею. Не забывайте о зоне декольте, ушах, носовой перегородке – эти зоны часто остаются незащищенными.

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Если вы находитесь под действием прямых солнечных лучей — в городе, на прогулке или на террасе — крем нужно обновлять каждые 2–3 часа. Если ваш день проходит в помещении и вы пользуетесь средством с органическими фотостабильными фильтрами нового поколения, то одного нанесения утром достаточно.

Качественный солнцезащитный крем - это не просто часть косметички - это выбор, который ежедневно поддерживает здоровье кожи. Когда SPF становится частью утреннего ритуала - как умывания или кофе - он перестает быть обязанностью и становится привычкой. А привычки, как известно, формируют наше будущее.