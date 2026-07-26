Ниацинамид — главная звезда ухода за кожей / © Credits

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Мир красоты постоянно открывает для себя новые ингредиенты, но лишь некоторые из них на протяжении многих лет остаются фаворитами дерматологов и косметологов. Ниацинамид — именно такой случай, об этом рассказало издание New Beauty

Эта форма витамина B3 действует сразу по нескольким направлениям: помогает осветлить тусклую кожу, сделать поры менее заметными, уменьшить проявления покраснений, укрепить кожный барьер и улучшить общую текстуру. Его главное преимущество — деликатность. В отличие от некоторых мощных средств, ниацинамид обычно хорошо переносится большинством типов кожи, включая чувствительную.

Почему ниацинамид стал фаворитом в сфере красоты

В косметических формулах ниацинамид чаще всего используется в концентрации от 2 до 10%, причем большинство научных исследований посвящено формулам с более низкой концентрацией. Этот компонент особенно ценен благодаря своей многофункциональности. Он может помочь бороться сразу с несколькими распространенными проблемами. Среди основных доказанных свойств ниацинамида:

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уменьшение воспалительных процессов

поддержка восстановления кожного барьера

улучшение уровня увлажнения

уменьшение видимости мелких морщин и пор

выравнивание тона кожи

защита от негативного воздействия свободных радикалов

Именно способность бороться с воспалениями делает его особенно привлекательным для людей, склонных к покраснению, раздражению или имеющих проблемную кожу.

Прочный барьер

Одна из важнейших функций ниацинамида — поддержание защитного барьера. Он помогает организму вырабатывать церамиды — своеобразный «клей», который удерживает клетки кожи вместе. Благодаря этому кожа лучше удерживает влагу, меньше реагирует на внешние раздражители и быстрее восстанавливается.

Кроме того, ниацинамид действует как антиоксидант, помогая нейтрализовать свободные радикалы и защищать кожу от воздействия загрязненного воздуха, солнца и синего света от экранов.

Ниацинамид против акне

Для кожи, склонной к высыпаниям и избыточной жирности, этот ингредиент может стать настоящим союзником. Его противовоспалительные свойства помогают успокаивать раздражённую кожу, а способность контролировать выработку себума может уменьшать жирный блеск и делать поры менее заметными.

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Кроме того, ниацинамид способствует выработке белков в клетках кожи и укрепляет её структуру. Это помогает улучшить гладкость и ровность текстуры, а также может способствовать снижению риска появления следов после высыпаний.

Ниацинамид и витамин C

Долгое время бытовал миф о том, что ниацинамид и витамин C не следует использовать вместе. Причиной этому послужили старые исследования, в которых предполагалась возможность образования нежелательного побочного продукта, способного вызвать покраснение.

Однако современные данные свидетельствуют о том, что эти два компонента можно сочетать. Более того, их часто добавляют вместе в одни и те же формулы. Также нет доказательств того, что они «нивелируют» действие друг друга. Напротив, их сочетание может быть полезно для борьбы с пигментацией и неровным тоном кожи.

Еще один перспективный дуэт для борьбы с пигментными пятнами — ниацинамид и N-ацетилглюкозамин.

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Ниацинамид для перорального приема

Витамин B3 содержится во многих продуктах, в частности в зеленых овощах, авокадо, орехах и других питательных продуктах. Для тех, кто не получает достаточное количество этого витамина с пищей, существуют добавки с ниацинамидом (никотинамидом).

Некоторые дерматологи используют их в своей практике и отмечают, что они могут способствовать поддержанию здоровья кожи. Также отмечается снижение риска развития некоторых видов рака кожи у людей с повышенным риском при регулярном приеме никотинамида.

Впрочем, как и в случае с любыми добавками, важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед началом приема.

Кому стоит обратить внимание на ниацинамид

Этот компонент может быть особенно интересен, если вас беспокоят:

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неровный тон кожи

тусклость

расширенные поры

покраснение

жирный блеск

ослабленный кожный барьер

следы после высыпаний

Его универсальность заключается именно в том, что он не относится к «агрессивным» компонентам и часто подходит даже тем, кто не может использовать более интенсивные средства.

Ниацинамид — это тот редкий косметический ингредиент, популярность которого действительно обоснована. Он не обещает мгновенного чуда за одну ночь, но благодаря регулярному применению может сделать кожу ровной и здоровой на вид.

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