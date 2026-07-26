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Ниацинамид — главная звезда ухода за кожей: кому он подходит
Более ровный тон, меньше покраснений, более прочный защитный барьер и гладкая текстура кожи — ниацинамид давно перестал быть просто модным словом в сфере красоты и заслуженно получил статус одного из самых универсальных ингредиентов современного ухода.
Мир красоты постоянно открывает для себя новые ингредиенты, но лишь некоторые из них на протяжении многих лет остаются фаворитами дерматологов и косметологов. Ниацинамид — именно такой случай, об этом рассказало издание New Beauty
Эта форма витамина B3 действует сразу по нескольким направлениям: помогает осветлить тусклую кожу, сделать поры менее заметными, уменьшить проявления покраснений, укрепить кожный барьер и улучшить общую текстуру. Его главное преимущество — деликатность. В отличие от некоторых мощных средств, ниацинамид обычно хорошо переносится большинством типов кожи, включая чувствительную.
Почему ниацинамид стал фаворитом в сфере красоты
В косметических формулах ниацинамид чаще всего используется в концентрации от 2 до 10%, причем большинство научных исследований посвящено формулам с более низкой концентрацией. Этот компонент особенно ценен благодаря своей многофункциональности. Он может помочь бороться сразу с несколькими распространенными проблемами. Среди основных доказанных свойств ниацинамида:
уменьшение воспалительных процессов
поддержка восстановления кожного барьера
улучшение уровня увлажнения
уменьшение видимости мелких морщин и пор
выравнивание тона кожи
защита от негативного воздействия свободных радикалов
Именно способность бороться с воспалениями делает его особенно привлекательным для людей, склонных к покраснению, раздражению или имеющих проблемную кожу.
Прочный барьер
Одна из важнейших функций ниацинамида — поддержание защитного барьера. Он помогает организму вырабатывать церамиды — своеобразный «клей», который удерживает клетки кожи вместе. Благодаря этому кожа лучше удерживает влагу, меньше реагирует на внешние раздражители и быстрее восстанавливается.
Кроме того, ниацинамид действует как антиоксидант, помогая нейтрализовать свободные радикалы и защищать кожу от воздействия загрязненного воздуха, солнца и синего света от экранов.
Ниацинамид против акне
Для кожи, склонной к высыпаниям и избыточной жирности, этот ингредиент может стать настоящим союзником. Его противовоспалительные свойства помогают успокаивать раздражённую кожу, а способность контролировать выработку себума может уменьшать жирный блеск и делать поры менее заметными.
Кроме того, ниацинамид способствует выработке белков в клетках кожи и укрепляет её структуру. Это помогает улучшить гладкость и ровность текстуры, а также может способствовать снижению риска появления следов после высыпаний.
Ниацинамид и витамин C
Долгое время бытовал миф о том, что ниацинамид и витамин C не следует использовать вместе. Причиной этому послужили старые исследования, в которых предполагалась возможность образования нежелательного побочного продукта, способного вызвать покраснение.
Однако современные данные свидетельствуют о том, что эти два компонента можно сочетать. Более того, их часто добавляют вместе в одни и те же формулы. Также нет доказательств того, что они «нивелируют» действие друг друга. Напротив, их сочетание может быть полезно для борьбы с пигментацией и неровным тоном кожи.
Еще один перспективный дуэт для борьбы с пигментными пятнами — ниацинамид и N-ацетилглюкозамин.
Ниацинамид для перорального приема
Витамин B3 содержится во многих продуктах, в частности в зеленых овощах, авокадо, орехах и других питательных продуктах. Для тех, кто не получает достаточное количество этого витамина с пищей, существуют добавки с ниацинамидом (никотинамидом).
Некоторые дерматологи используют их в своей практике и отмечают, что они могут способствовать поддержанию здоровья кожи. Также отмечается снижение риска развития некоторых видов рака кожи у людей с повышенным риском при регулярном приеме никотинамида.
Впрочем, как и в случае с любыми добавками, важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед началом приема.
Кому стоит обратить внимание на ниацинамид
Этот компонент может быть особенно интересен, если вас беспокоят:
неровный тон кожи
тусклость
расширенные поры
покраснение
жирный блеск
ослабленный кожный барьер
следы после высыпаний
Его универсальность заключается именно в том, что он не относится к «агрессивным» компонентам и часто подходит даже тем, кто не может использовать более интенсивные средства.
Ниацинамид — это тот редкий косметический ингредиент, популярность которого действительно обоснована. Он не обещает мгновенного чуда за одну ночь, но благодаря регулярному применению может сделать кожу ровной и здоровой на вид.