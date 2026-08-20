Новый бьюти-тренд из Кореи: ухаживайте за кожей головы так же, как за кожей лица / © Credits

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Если ещё несколько лет назад все говорили о многоступенчатом корейском уходе за лицом, то сегодня корейская косметика открывает новое направление — уход за кожей головы. Идея проста, но в то же время революционна: волосы не могут быть здоровыми, если не уделять внимания коже, из которой они растут, об этом рассказало издание NewBeauty.

Именно поэтому корейские бренды всё чаще предлагают не только шампуни и кондиционеры, но и тонеры, эссенции, сыворотки и маски специально для кожи головы, поэтому это может кардинально изменить привычный подход к уходу за волосами.

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Корейская косметика изменила правила игры

Именно инновации стали главной причиной популярности корейских средств по уходу за волосами. Их подход к уходу однажды уже перевернул мир косметики, научил комплексно заботиться о коже, и теперь настала очередь волос.

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В отличие от традиционных средств, которые в основном воздействуют на длину волос, корейские формулы начинают с самого главного — здоровой кожи головы. Ведь именно там находятся волосяные фолликулы, от которых зависят густота, сила и внешний вид волос.

Кожа головы — это такая же кожа

Этот принцип даже получил отдельное название — «skinification», то есть применение принципов ухода за кожей лица к коже головы. Идея заключается в том, что кожа головы требует такого же внимательного отношения, как и кожа лица.

Это подразумевает регулярное очищение, увлажнение, поддержание микробиома и использование активных компонентов. В современных корейских формулах всё чаще можно встретить:

ферментированные ингредиенты

пептиды

PDRN

экзосомы

Многие из этих технологий изначально разрабатывались для профессионального ухода за кожей лица, а теперь их адаптируют для поддержания здоровья волос.

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Какие компоненты сейчас находятся в центре внимания

Одними из самых перспективных ингредиентов эксперты называют PDRN и экзосомы.

Ранее PDRN использовался преимущественно в сфере восстановления кожи. Сегодня этот компонент изучают как средство, способное поддерживать здоровье волосяных фолликулов и способствовать восстановлению кожи головы.

Экзосомы — это сигнальные молекулы, которые помогают клеткам «общаться» между собой. В косметических формулах растительного происхождения они могут поддерживать баланс микробиома кожи головы и создавать благоприятные условия для роста волос.

Еще один ингредиент, о котором все чаще говорят в корейской косметике, — спикулы. Однако специалисты отмечают, что исследования их эффективности в уходе за волосами ещё продолжаются, поэтому пока не стоит воспринимать их как универсальное решение.

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Не каждый тренд подходит всем

Несмотря на популярность корейской косметики, не стоит гоняться только за модными компонентами. Если кожа головы склонна к жирности, слишком насыщенные питательные средства могут оказаться не лучшим выбором. Зато обладателям сухой кожи они могут принести больше пользы.

При выборе средств по уходу следует ориентироваться не на громкие названия активных ингредиентов, а на потребности собственной кожи головы и волос.

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