Новый тренд: как блогеры из TikTok омолаживают кожу льдом

В соцсетях набирает популярности "обледенение" кожи.
Многие знают, что протирания кожи по утрам льдом способствует лучшей циркуляции крови, сужению пор и убирает покраснения. Но на самом деле этот косметический приемом совсем не новый и известен на протяжении многих столетий. В наше время об этом лайфхаке неоднократно рассказывали известные супермодели, среди которых была Карли Клос, Кейт Мосс и Белла Хадид. В последнее время "обледенение" кожи опять ворвалось в тренды, особенно в TikTok.
Блогеры из разных стран показывают, как они пользуются льдом, но часто это не просто вода, а сок или листья алоэ, отвары полезных трав, вода с огурцом. Уже даже существуют специальные небольшие формы из силикона, чтобы замораживать воду для протирания лица.
Мы нашли несколько видео популярных блогеров, где они показывают, как применяют лед для лица.
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