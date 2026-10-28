Одесский косметолог Анастасия Гук стала «Косметологом года» Общенациональной премии «Золотые руки»

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За что награда

Анастасия Гук работает в косметологии с 2014 года и специализируется на проблемной коже. Acne Balance Method — это авторская системная методика работы с кожей, склонной к акне. Сначала выявляются причины высыпаний и только потом подбирается коррекция под конкретный тип акне.

На основе методики Анастасия создала приложение H.A. Skin Lab — Acne Balance Method. Оно помогает косметологам и эстетистам в работе с акне. Специалист загружает фото кожи клиента и заполняет короткую анкету, а приложение выстраивает предварительный разбор и план коррекции по логике методики. Окончательное решение специалист принимает на очной консультации.

По методике уход получили более 300 клиентов. Анастасия также обучает ей косметологов и эстетистов.

Анастасия — победительница международных чемпионатов и премий, международный судья в косметологии и автор книги об ошибках в коррекции акне. В 2021 году Экспертный совет Международной имиджевой программы «Лидеры XXI века» присвоил ей почётное звание «Лидер предпринимательства — 2021». Анастасия также основательница студии косметологии H.A. Skin Lab в США.

«Выбирая Анастасию, мы отметили не только её профессиональные достижения, но и стремление делиться знаниями и развивать профессию. Живя и работая в США, она сохраняет связь с Украиной, поддерживает украинских специалистов и показывает, каких высот они могут достигать на международном уровне. Её история — о том, как можно строить своё будущее за границей и при этом оставаться частью профессионального сообщества своей страны, внося вклад в его развитие», — отметила основательница премии Руслана Цахло.

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«Для меня эта награда — признание того, что системный подход к акне работает. Я хочу, чтобы как можно больше специалистов могли им пользоваться, поэтому развиваю обучение и приложение для косметологов», — рассказала Анастасия Гук.

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О премии

Общенациональную премию года «Золотые руки» учредила Руслана Цахло, президент ОО «Союз мастеров красоты Украины». Премия проводится уже в седьмой раз и отмечает украинцев за значимые профессиональные и общественные достижения в спорте, кино, театре, музыке, медицине, науке и индустрии красоты. В 2023 году отдельно награждали специалистов в области пластической хирургии и косметологии.

Среди лауреатов премии прошлых лет — Кирилл Буданов, Валерий Залужный и Митрополит Епифаний. Седьмую премию посвятили военной разведке Украины. О церемониях писали Укрінформ, NV и официальный сайт ГУР МО Украины.

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