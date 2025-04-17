Огурец на глаза: действительно ли это полезно для вашей красоты / © Credits

Реклама

Издание Real Simple расставило все точки над «i» и рассказало, что этому зелененькому овощу действительно есть чем похвастаться, когда речь идет о заботе о нежной коже вокруг глаз.

Свежий огурец – это не просто хрустящий компонент летнего салата. Этот овощ на 95% состоит из воды, что делает его естественным увлажнителем для кожи. Кроме того, он содержит витамин C, который способствует осветлению кожи и витамин K — эффективный помощник в борьбе с темными кругами под глазами.

Охлаждающий эффект огурца может снизить отеки и припухлость, одновременно стимулируя кровообращение. А благодаря высокому содержанию воды огурцы увлажняют кожу, помогают разгладить мелкие морщинки.

Реклама

Основные преимущества огурца для кожи вокруг глаз

Уменьшает отеки

Увлажняет деликатную кожу век

Освещает темные круги

Стимулирует микроциркуляцию

Успокаивает раздражение

Оказывает легкий подтягивающий эффект.

Как правильно использовать огурцы на глаза

Перед процедурой важно умыться и смыть остатки косметики или пыли.

Если вы используете огурец впервые, нанесите ломтик на кожу запястья на 10 мин. Избегайте использования, если появляется краснота или зуд.

Огурец можно предварительно охладить в холодильнике (15–30 мин), затем нарезать кружочками толщиной примерно 5–7 мм.

Удобно умоститесь, закройте глаза и положите на них ломтики огурца.

После процедуры нанесите крем для кожи вокруг глаз. Это поможет «запечатать» влагу и активные вещества.

Альтернативы ухода, если огурца под рукой нет

Ледяные ролики быстро тонизируют кожу, уменьшают отеки и освежают.

Прохладные компрессы — например, маска с гелевыми шариками или полотенце, смоченное в холодной воде.

Охлажденные маски для глаз.

Увлажняющие средства на водной основе – отличная альтернатива, если хочется быстрого результата без использования свежих овощей.

Следует ли использовать огурец на глаза

Однозначно да. Этот простой, доступный и натуральный способ поддержать свежесть взгляда не только эффективен, но и добавляет приятный ритуал к ежедневному уходу за собой. И хотя ломтик огурца не заменит полноценного профессионального ухода, он может стать отличным дополнением — особенно в период усталости или недосыпа.

Поэтому в следующий раз, когда будете покупать огурцы для салата, отложите несколько кусочков — не в холодильник, а для себя. Потому что красота начинается с любви к себе – даже в таких мелочах, как охлажденные зеленые ломтики на глазах.