Она тоже делала это: пластический хирург рассказал, какие вмешательства были у актрисы Синтии Никсон

Актриса в отличии от своих делала наименьшее количество вмешательств, но тоже прибегала к помощи косметологов.

С момента выхода сериала "Секс в большом городе" прошло уже 25 лет и, конечно же, главные героини этого проекта с годами кардинально изменились, поскольку сейчас им уже за 50 лет.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

По словам пластического хирурга Ричарда Вестрайха, все четверо героинь сериала делали так называемые "уколы красоты", но меньше всего вмешательств было у актрисы Синтии Никсон.

В эксклюзивном интервью The US Sun Вестрайх рассказал, что по его мнению актриса не делала никаких пластических операций.

Синтия Никсон / Фото: Associated Press

"Может быть, у нее был ботокс, но у нее никогда не было ужасных морщин на лбу. Вероятно, она что-то делает в области между бровями и с гусиными лапками. Синтия, вероятно, очень похожа на Сару Джессику в том, что тратит пару тысяч долларов в год на ботокс в течение последних 20 лет", - сказал врач.

Синтия Никсон / Фото: Associated Press

Синтия Никсон / Фото: Associated Press

Синтия Никсон / Фото: Getty Images

В октябре 2006 года, Никсон был поставлен диагноз - рак молочной железы. Тогда она решила скрыть болезнь от общественности и объявила о ней лишь в апреле 2008 года. После этого актриса стала активисткой в рамках помощи женщинам, страдающим болезнью и выпустила несколько специальных документальных программ для NBC. Тем не менее, в СМИ появилась информация, что Никсон делала операцию по увеличении груди. Сама актриса отрицала все это, отметив, что ее исчезновение с радаром было из-за лечения онкологии. Известно, что ей делали лампэктомию - органосохраняющее хирургическое вмешательство.

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