Осеннее выпадение волос: как бороться и надо ли

За сутки человек теряет от 50 до 150 волос, что является нормой. На месте выпавших волос вырастают новые – круговорот волос на голове происходит постоянно. Одна волосяная луковица на протяжении жизни проходит полный цикл роста примерно 30 раз.
О том, действительно ли осенью выпадает больше волос, чем обычно, и можно ли повлиять на этот процесс, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.
Фазы цикла роста волос
Наши волосы растут и выпадают по графику, в соответствии с фазой цикла:
- анаген – фаза активного роста, около 80% волос находятся в этой фазе (2-6 лет);
- катаген – переходная фаза, когда рост волос замедляется (2-3 недели);
- телоген – фаза покоя, волосы прекращают расти и начинают выпадать (около 100 дней);
- ранний анаген – фаза формирования и прорастания новых волос, переход в анаген.
Усиленное выпадение волос происходит в телогене. Замедлить этот процесс или остановить невозможно. Поэтому, если у вас начали активно осыпаться волосы, возможно, они в телогене. По международной классификации болезней этот период называется телогеновым выпадением волос.
Стодневное обновление не влияет на густоту шевелюры, поскольку на месте каждого выпавшего волоса вырастет новый. И выпадают волосы не локально, а равномерно по всей голове. Когда речь идет о облысении, волосы истончаются и выпадают локально – редеет пробор в виде елочки, появляются залысины на макушке.
Причины осеннего выпадения волос
Согласно эволюционной теории, причина осеннего выпадения волос – перестройка организма на осенний режим. Летом большая часть волос находится в фазе анагена, чтобы обеспечить нам защиту от ультрафиолетового излучения. Осенью солнце менее активное, чем летом, и посему начинается телогеновое выпадение волос. Проще говоря, наши волосы ощущают погодные изменения, определяя наиболее подходящее время для выпадения.
Переход на осенний режим длится в среднем от 2 до 6 недель. В этот период человек может ежедневно терять 150-200 волос. Предположим, летом вы теряли около 50 волос, что почти незаметно. Увеличение потерь в 3-4 раза сложно не заметить. И зачастую это вызывает панику. На поверхности кожи головы располагается около 150 тыс. волосяных луковиц, поэтому минус 100-150 волосинок – это относительно небольшие потери даже, если они происходят ежедневно на протяжении небольшого промежутка времени.
Также осенью волосы могут выпадать на фоне:
- дефицита витаминов и микроэлементов (в частности, витамина D и железа);
- сильного или хронического стресса;
- неправильного ухода за кожей головы и волосами;
- обострением хронических заболеваний внутренних органов или систем (органы желудочно-кишечного тракта, щитовидная железа);
- развития инфекционных заболеваний и снижения работы иммунной системы;
- жесткой диеты;
- приема лекарственных препаратов;
- спазма сосудов, вызванного холодами и морозами;
- гормонального сбоя.
Способы борьбы с сезонным выпадением волос
Осенью я советую вводить в рацион питания продукты, богатые белком, Омега-3, цинком, железом, витаминами А, В5, В12, С, D. Раз в 10-14 дней делать пилинг кожи головы. Использовать в уходе сыворотки с активными компонентами, направленными на укрепление и оздоровление волос. Делать массаж кожи головы.
Сезонное выпадение волос – не повод для паники, поскольку этот процесс обратимый и ограниченный во времени. Я советую обратиться к врачу, если:
- волосы выпадают дольше 2 месяцев;
- сильное выпадение волос случилось впервые в жизни;
- объем волос уменьшился, они истончились, стали ломкими и сухими;
- ваши родные имеют очаговую или андрогенетическую алопецию, анемию, аутоиммунные заболевания.
Любите себя и свои волосы!
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