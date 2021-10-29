Осеннее выпадение волос: как бороться и надо ли

Осеннее выпадение волос: как бороться и надо ли

За сутки человек теряет от 50 до 150 волос, что является нормой. На месте выпавших волос вырастают новые – круговорот волос на голове происходит постоянно. Одна волосяная луковица на протяжении жизни проходит полный цикл роста примерно 30 раз.

О том, действительно ли осенью выпадает больше волос, чем обычно, и можно ли повлиять на этот процесс, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Фазы цикла роста волос

Наши волосы растут и выпадают по графику, в соответствии с фазой цикла:

анаген – фаза активного роста, около 80% волос находятся в этой фазе (2-6 лет);

катаген – переходная фаза, когда рост волос замедляется (2-3 недели);

телоген – фаза покоя, волосы прекращают расти и начинают выпадать (около 100 дней);

ранний анаген – фаза формирования и прорастания новых волос, переход в анаген.

Усиленное выпадение волос происходит в телогене. Замедлить этот процесс или остановить невозможно. Поэтому, если у вас начали активно осыпаться волосы, возможно, они в телогене. По международной классификации болезней этот период называется телогеновым выпадением волос.

Стодневное обновление не влияет на густоту шевелюры, поскольку на месте каждого выпавшего волоса вырастет новый. И выпадают волосы не локально, а равномерно по всей голове. Когда речь идет о облысении, волосы истончаются и выпадают локально – редеет пробор в виде елочки, появляются залысины на макушке.

Причины осеннего выпадения волос

Согласно эволюционной теории, причина осеннего выпадения волос – перестройка организма на осенний режим. Летом большая часть волос находится в фазе анагена, чтобы обеспечить нам защиту от ультрафиолетового излучения. Осенью солнце менее активное, чем летом, и посему начинается телогеновое выпадение волос. Проще говоря, наши волосы ощущают погодные изменения, определяя наиболее подходящее время для выпадения.

Переход на осенний режим длится в среднем от 2 до 6 недель. В этот период человек может ежедневно терять 150-200 волос. Предположим, летом вы теряли около 50 волос, что почти незаметно. Увеличение потерь в 3-4 раза сложно не заметить. И зачастую это вызывает панику. На поверхности кожи головы располагается около 150 тыс. волосяных луковиц, поэтому минус 100-150 волосинок – это относительно небольшие потери даже, если они происходят ежедневно на протяжении небольшого промежутка времени.

Также осенью волосы могут выпадать на фоне:

дефицита витаминов и микроэлементов (в частности, витамина D и железа);

сильного или хронического стресса;

неправильного ухода за кожей головы и волосами;

обострением хронических заболеваний внутренних органов или систем (органы желудочно-кишечного тракта, щитовидная железа);

развития инфекционных заболеваний и снижения работы иммунной системы;

жесткой диеты;

приема лекарственных препаратов;

спазма сосудов, вызванного холодами и морозами;

гормонального сбоя.

Способы борьбы с сезонным выпадением волос

Осенью я советую вводить в рацион питания продукты, богатые белком, Омега-3, цинком, железом, витаминами А, В5, В12, С, D. Раз в 10-14 дней делать пилинг кожи головы. Использовать в уходе сыворотки с активными компонентами, направленными на укрепление и оздоровление волос. Делать массаж кожи головы.

Сезонное выпадение волос – не повод для паники, поскольку этот процесс обратимый и ограниченный во времени. Я советую обратиться к врачу, если:

волосы выпадают дольше 2 месяцев;

сильное выпадение волос случилось впервые в жизни;

объем волос уменьшился, они истончились, стали ломкими и сухими;

ваши родные имеют очаговую или андрогенетическую алопецию, анемию, аутоиммунные заболевания.

Любите себя и свои волосы!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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