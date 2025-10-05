Осенний перезапуск кожи: советы косметического химика

© Credits

Косметический химик, соосновательница бренда Re[Sens] Юлия Гагарина рассказала, как меняются потребности кожи осенью и поделилась полезными советами по уходу за кожей.

После лета кожа может стать тусклой, чувствительно, сухой и может шелушиться. Это следствие дегидратации, ультрафиолета, жесткой воды и перепадов температур. Осенний уход должен быть направлен не на агрессивное обновление, а на восстановление барьера и сбалансированную гидратацию.

Шаг 1. Мягкая очистка

Важно выбирать нежные средства, которые деликатно очищают, не травмируя кожу. Оптимально использовать продукты с аминокислотами или полипептидами шелка, которые помогают поддерживать гидратацию и комфорт.

Шаг 2. Восстановление баланса

Тонизирование и увлажнение осенью — это не просто ритуал после умывания, а активный этап поддержания барьера. Ключевые компоненты — минералы, церамиды и кальций — помогают коже восстанавливать структуру, эластичность и сияние.

Шаг 3. Поддержка после лета

После солнечного сезона кожа нуждается в восстановлении естественных биологических процессов. Витамин D важен не только для здоровья, но и для увлажнения и защиты кожи. Использование формул, активирующих естественные механизмы регенерации, помогает поддержать микроциркуляцию, оксигенацию клеток и внутренний ресурс устойчивости кожи в холодный сезон.

Шаг 4. Деликатное обновление

Если после лета кожа выглядит тусклой, стоит выбирать щадящие эксфолианты: гоммажи или пилинги с мягкими кислотами, которые не повреждают барьер и не вызывают раздражений. Использовать их достаточно 1-2 раза в неделю для поддержания гладкости и естественного сияния кожи.

Slow beauty: уважение к коже

Красота — это не быстрый результат, а гармония. Slow beauty — это уважение к коже, ее естественным ритмам и микробиому. Юлия Гагарина советует: важно делать меньше, но умнее: выбирать мягкие формулы, стабильные ингредиенты и заботиться о барьере.

Осень — идеальное время перейти от «быстрых» решений к осознанному уходу. Деликатное очищение, увлажнение, поддержка барьера и щадящее обновление помогут коже встретить холодный сезон спокойной, мягкой и сбалансированной.