Ошибка в уходе за кожей, которую допускает большинство из нас / © Credits

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Однако действительно ли многоуровневая рутина ухода — это ключ к идеальной коже, рассказало издание Woman And Home, а также предоставило простой и четкий ответ, относительно чрезмерной сложности, которая скорее вредит больше, чем помогает.

В чем суть проблемы

По словам ведущего британского дерматолога, доктора Эммы Крейторн, самая большая ошибка в уходе за кожей — это осложнение простого. Люди часто отказываются от реально работающей рутины в пользу новых модных продуктов, рекламы или советов из TikTok. И вместо здоровой кожи получают раздражение, шелушение или даже ухудшение акне. Люди покупают средства, которые им не нужны или не подходят по типу кожи. В результате — испорченный кожный барьер и лишние затраты.

Почему «больше» не означает «лучшее»

Проблема состоит в том, что мы часто используем слишком много активных ингредиентов одновременно — гликолевую кислоту, ретинол, витамин С, ниацинамид и не задумываемся, как они сочетаются между собой и действительно нужны нашей коже. Большинство вредных реакций — результат чрезмерного ухода.

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Вместо того чтобы достичь сияющей кожи, мы часто сталкиваемся с:

Нарушением кожного барьера

Покраснением, зудом, шелушением

Обострением акне

Чувствительностью к солнцу и аллергическими реакциями

Возвращаемся к основам: «здоровый минимализм»

Лучший совет, который дают дерматологи во всем мире — следуйте простой рутине, которая базируется на трех основных шагах:

Очистка — мягкий гель или молочко без агрессивных ПАВ, чтобы не пересушивать кожу. Увлажнение — средство с керамидами, гиалуроновой кислотой или скваланом для поддержания природного барьера. Защита от солнца — ежедневная SPF 30–50 даже в пасмурные дни, ведь именно УФ-лучи №1 причина преждевременного старения и пигментации.

Интересно знать: регулярное использование SPF снижает риск появления морщин на 24% и защищает от появления пигментных пятен даже в морском климате.

Как использовать новые продукты без ущерба

Если вы все же хотите добавить новое средство в свою рутину (например, сыворотку с витамином С или ретинол), делайте это постепенно:

Вводите один новый продукт каждые 2–3 недели, чтобы отследить реакцию кожи.

Делайте патч тест на небольшом участке кожи.

Не смешивайте сразу несколько мощных активов — например, ретинол и AHA-кислоты.

Всегда используйте SPF утром, если вы используете активные компоненты ночью.

Кожа как индикатор здоровья, а не моды

Вспомните женщин, никогда не пользовавшихся сыворотками, но имеющих прекрасную кожу — ваша мама, бабушка или подруга, далекие от Instagram. Их секрет прост: последовательность и здравый смысл, а не полный арсенал бьюти-новинок.

«Вашей коже не нужны десятки средств. Она нуждается в защите, увлажнении и заботе», — отмечает доктор Крейторн.

Современная бьюти-индустрия часто соблазняет нас новыми трендами, обещает мгновенный эффект. Но истинная красота — в здоровой, сбалансированной коже. Лучшее, что вы можете сделать — это быть нежной к себе и не нагружать кожу лишними продуктами.