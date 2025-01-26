Основные признаки повреждения кожного барьера: полезные советы

Кожный барьер является важным защитным элементом нашего организма. Но что делать, если он поврежден, попробуем разобраться.

Издание RealSimple рассказало об основных признаках повреждения кожного барьера и дало советы, как его восстановить.

Что такое кожный барьер

Кожный барьер – это внешний слой кожи, выполняющий роль защитного щита. Его главная цель – содержать полезные вещества (в частности, влагу) и защищать от вредных факторов (бактерий и раздражителей).

Когда кожный барьер здоров, кожа увлажнена, имеет ровный тон, упругий и сияющий вид. Если же барьер поврежден, он теряет способность удерживать влагу, что делает кожу уязвимой к раздражениям, сухости и ежедневным стрессам.

Что вызывает повреждение

К повреждению кожного барьера может привести:

Использование жестких средств для очищения кожи;

Чрезмерное отшелушивание;

Использование слишком горячей воды при уходе за кожей;

Недостаточное увлажнение;

Загрязнение окружающей среды;

Вредные привычки: стресс, употребление алкоголя, неправильное питание;

Некоторые медикаменты;

Кожные заболевания, такие как акне, экзема, псориаз.

Признаки поврежденного кожного барьера

Если кожный барьер поврежден, вы можете заметить:

Сухость и шелушение кожи;

Покраснение и раздражение;

Чувствительность;

Зуд;

Ощущение стянутости кожи;

Жжение при использовании косметических средств.

Как восстановить поврежденный кожный барьер

Чтобы восстановить поврежденный кожный барьер, важно устранить причину повреждения и обеспечить кожу достаточным увлажнением.

Перейдите на нежное очищающее средство. Жесткие или абразивные средства могут разрушать жиры кожи. Выбирайте мягкие увлажняющие очищающие средства, не содержащие агрессивных поверхностно-активных веществ. Используйте теплую воду. Горячая вода может пересушивать кожу. Используйте теплую воду для умывания, а после очищения аккуратно промокните лицо мягким полотенцем. Нежный пилинг. Отшелушивание помогает удалить мертвые клетки кожи, но не следует использовать жесткие пилинги или делать это слишком часто. Достаточно раз в неделю. Правильный уход за прыщами. Подбирайте средства для лечения прыщей в соответствии с вашим типом кожи. Избегайте средств, которые могут пересушивать или забивать поры. Удвоит увлажнение. Даже жирной коже нужно увлажнение. Используйте гиалуроновую сыворотку вместе с более густым восстановительным кремом. Выбирайте средства с керамидами, глицерином и жирными кислотами. Антиоксиданты каждое утро. Они защищают кожу от свободных радикалов и помогают предотвратить преждевременное старение. Используйте увлажняющие кремы или сыворотки с антиоксидантами. Защита от солнца. Каждый день наносите солнцезащитный крем. Кроме того, носите защитную одежду и находитесь в тени. Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух ухудшает состояние кожи. Используйте увлажнители воздуха дома или на работе для поддержания оптимального уровня влаги.

Присмотритесь к своей косметической рутине

Если кожа постоянно раздражена после использования продукта, уменьшите его количество или частоту использования. Временно откажитесь от средств с активными агрессивными ингредиентами, такими как ретиноиды или бензоилпероксид, до полного восстановления кожи.

FAQ

Что происходит с кожным барьером с возрастом?

С возрастом кожный барьер ослабевает из-за уменьшения выработки коллагена и эластина, что приводит к сухости, чувствительности и замедлению регенерации кожи. Важно поддерживать его увлажнение и защиту.

Сколько времени нужно для восстановления кожного барьера?

Процесс восстановления длится от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от степени повреждения. Используйте средства с гиалуроновой кислотой, керамидами и глицерином, а также избегайте агрессивных компонентов в уходе.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть своей коже здоровье и сияние, обеспечить ей надлежащий уход и защиту.

Мы также писали о том, как правильно наносить увлажняющий крем на кожу.

Читайте также: