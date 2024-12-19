Осветляет, смягчает, борется с акне и делает губы пухлее: чем полезно масло мяты и как его использовать

Мята поможет справиться со вздутием живота, отеками, акне, нездоровым цветом лица и даже сделать губы пухлее. Добавление масла мяты перечной в ванну или тюбик блеска для губ может стать отличной идеей.

Масло мяты перечной является идеальным ингредиентом для придания свежести вашему внешнему виду. Она особенно хорошо подходит для домашних косметических процедур.

Woman`s World собрал различные способы использования масла мяты перечной для кожи от масок для лица до ванн, тоников и многого другого.

Осветляет цвет лица

Нанесение мятной маски на лицо может освежить его цвет. Это потому, что ментол, основной компонент мяты, улучшает кровообращение, поэтому кожа выглядит ярче и моложе. Масло перечной мяты также временно сужает расширенные поры и уменьшает жирность. Ваша кожа будет выглядеть сияющей, а не жирной.

Устраняет вздутие живота

Если вы случайно переборщили с солеными лакомствами или игристыми напитками в этот праздничный сезон, которые вызывают у вас отеки, примите ванну с маслом перечной мяты. Такие соединения, как ментол и монотерпен в масле, впитываются в кожу, стимулируя лимфатическую систему для выведения лишней жидкости и токсинов.

Рецепт

Смешайте 1 стакан соли Эпсома (ее противовоспалительные свойства также снимают отеки) и 5 ​​капель эфирного масла перечной мяты. Добавьте смесь в ванну, наполненную теплой водой, и полежите в ней 15 минут.

Совет: перед процедурой сделайте тест на кожное раздражение маслом перечной мяты.

Если вы не любитель ванн, обертывание с мятой также может помочь при вздутии живота.

Рецепт

Смешайте несколько капель (1-2) масла перечной мяты (или 1 ст. л. измельченных листьев мяты) и 1⁄4 стакана оливкового масла. Вотрите в живот; свободно оберните область полиэтиленовой пленкой. Через 15 минут снимите обертывание и смойте.

Смягчает сухие, грубые участки

Если кожа сухая, грубая и шелушащаяся, используйте масло перечной мяты. Антиоксиданты масла восстанавливают сухую, грубую кожу. Усильте преимущества с помощью отшелушивающего сахара и увлажняющего масла жожоба.

Рецепт

Смешайте 1 ст. л. сахара, 11⁄2 ст. л. масла жожоба и 3 капли масла перечной мяты. Во время принятия душа втирайте в кожу в течение 1 минуты, смойте.

Устраняет гормональные высыпания

Масло, извлеченное из листьев мяты, содержит антибактериальные вещества, которые убивают бактерии, вызывающие акне на коже, а его противовоспалительные свойства быстро успокаивают и лечат пятна. Попробуйте: положите горсть свежих листьев мяты в миску, которую можно держать при нагревании. Доведите до кипения 2 стакана дистиллированной воды и залейте листья. Дайте настояться в течение 30 минут, затем перелейте в банку с крышкой. Наносите ватным диском на свежевымытую кожу. Храните банку в холодильнике в течение двух недель.

Делает губы пухлее

Использование мятного скраба для губ работает двумя способами, чтобы сделать сдутые губы более полными. Во-первых, он мягко отшелушивает, удаляя омертвевшую, сухую кожу, которая может подчеркивать тонкие губы. Затем перечная мята увеличивает приток крови к этой области, делая губы пухлее на несколько часов. Она также содержит витамин А, вырабатывающий коллаген, поэтому губы со временем выглядят более пухлыми.

Рецепт

Смешайте 1⁄2 ч. л. коричневого сахара, 2 капли эфирного масла мяты перечной и 1⁄4 ч. л. оливкового масла. Нанесите на чистые сухие губы на 1 минуту, затем вытрите.

Вы также можете улучшить свои губы и получить те же результаты, разбавив масло мяты перечной в блеске для губ. Просто добавьте одну каплю эфирного масла мяты перечной в тюбик блеска для губ и перемешайте, прежде чем наносить на губы.

Придает волосам объем

Мощный ментол в масле мяты перечной усиливает кровообращение в коже головы и доставляет кислород и питательные вещества к волосяным фолликулам, поддерживая пряди у корней для более пышной гривы. Результат — новый, здоровый рост волос.

Перед тем, как использовать масло мяты перечной в домашней косметике и ходовых процедурах, убедитесь, что у вас нет на него аллергии.

Читайте также: