Отдельный крем для шеи: действительно ли он нужен и чем, по мнению дерматологов, отличается от обычного

Когда дело доходит до покупки средств по уходу за кожей, средства для шеи попадают в ту же категорию «действительно ли мне нужен отдельный?», что и кремы под глаза.

Это логично: кожа на шее, по сути, является продолжением того, что на лице, так почему для нее нужен совсем другой продукт?

На эти вопросы дерматологи ответили Woman&home.

Аргументы за специальный крем для шеи

Те, кто поддерживает мысль о необходимости такого крема, скажут, что потому что шея, как и хрупкая кожа вокруг глаз, имеет свой особый набор обстоятельств для лечения, и лучшие кремы для шеи разработаны именно для этого.

Дело в том, что кожа на шее физиологически отличается. Она подвержена стрессовым факторам, которые не ощущаются в других местах, признаки старения проявляются по-разному, а функция шеи в организме уникальна. Показательный пример: эти глубокие горизонтальные складки, которые часто называют ожерельем или линиями Нефертити, появляются только на шее.

Кроме того, современная жизнь делает нас подверженными факторам, усиливающим морщины, таким как техногенная шея (извините, если вы смотрите вниз в телефон, читая это!). Вместе эти элементы убедительно утверждают, что шее нужен индивидуальный уход.

Да, это все кожа, но есть различия в том, что расположено над и под линией челюсти. Шею часто описывают как продолжение лица, но биологически она ведет себя совсем иначе. Кожа тоньше, содержит меньше желез, вырабатывающих соль, и имеет меньшую структурную поддержку, что означает, что она более подвержена шершавости, повреждению от солнца и ранней дряблости. Эта область также естественно более чувствительна.

Существует еще более фундаментальная проблема, которая создает особую нагрузку на шею: ваша голова. Шея выполняет важную функцию поддержки головы, которая весит четыре-пять кг, эта механическая нагрузка, а также изменение потребностей в положении и осанке, могут со временем усилить эффект гравитационного опускания кожи.

Аргументы против крема для шеи

Хорошая новость заключается в том, что если кожа на шее все еще достаточно гладкая и упругая, то сейчас достаточно тщательно продолжить свой регулярный уход за кожей. Профилактика действительно имеет большое значение, и солнцезащитный крем на шее является одним из самых недооцененных шагов в долгосрочном старении кожи.

На ранних стадиях старения часто достаточно продолжить уход за лицом вплоть до шеи, особенно если вы постоянно используете SPF, ретиноиды и увлажняющий крем, богатый керамидами. Вы можете использовать свой крем с ретинолом и антиоксиданты на шее, но эта зона от природы более чувствительна, поэтому многим полезны более мягкие формулы, прежде чем переходить к специализированным средствам для шеи, которые направлены на ее уникальную хрупкость.

На что обратить внимание

Когда появляются морщины типа «ожерелье» или обвисание кожи, возможно, пришло время перейти на более специализированную формулу. Целевые кремы для шеи могут предлагать более низкие концентрации активных веществ и увеличивать широту действия, включая хорошо переносимые ингредиенты, такие как пептиды.

Другие ингредиенты, на которые стоит обратить внимание, — это антиоксиданты, такие как витамин С, нежные ретиноиды и солнцезащитный крем. Разработчики формул указывают на этот тщательный и специфический баланс — активные ингредиенты в количествах, которые обеспечивают заметные преимущества, не раздражая чувствительную кожу.

Когда время переходить к косметическим процедурам

Хотя уход за кожей может укреплять и защищать шею, он не способен поднимать обвисшие ткани или восстанавливать более глубокие коллагеновые сети после их ослабления. Эстетические процедуры становятся самым эффективным вариантом, когда есть настоящая дряблость кожи, обвисание под подбородком или выраженная шершавость. В этом случае клинические процедуры вместе с целевыми продуктами обеспечивают более значимые улучшения.

Хорошим средством для подтяжки шеи является эндолифт — процедура подтяжки кожи, во время которой тепло подается непосредственно в кожу через микротонкое оптическое волокно, толщина которого примерно с волос. Один сеанс стимулирует достаточное количество коллагена для подтягивания кожи и коррекции линии челюсти, одновременно расплавляя небольшие жировые ячейки для более гладкого и стройного вида. Результаты могут длиться до трех лет.

Для глубокого увлажнения, которое разгладит морщины, идеально подойдут небольшие инъекции гиалуроновой кислоты. Для наилучших результатов разглаживания шеи вам понадобится два или три сеанса с интервалом в четыре недели, а сеанс усиления можно повторить примерно через шесть месяцев.