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Отдушки в косметике: что нужно знать

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Отдушки в косметике: что нужно знать

Фото: Credits

Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считает использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки.

Выбирая новый увлажняющий крем, мы оцениваем упаковку, состав, свойства и запах нового средства. Но именно запах решает, приобретем ли мы крем или нет. Поэтому косметические бренды тестируют сотни отдушек, чтобы получить аромат, который с высокой вероятностью вам понравится.

Какие бывают отдушки и как влияют на кожу, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Отдушки (Parfum, Perfuming agent) – это ароматические вещества, выполняющие три функции:

1. Скрывают неприятные, химические запахи некоторых ингредиентов;

2. Создают настроение, вызывая определенные эмоции, которые впоследствии "закрепятся" за конкретным средством и формируют важные воспоминания. Например, аромат шампуня Johnson's® Baby, который "не щиплет глазки", – это ценное и приятное воспоминание о детстве.

3. Делают бренд узнаваемым и отличным от конкурентов.

По разным данным, в косметической индустрии используется около 3000 отдушек, как синтетических, так и натуральных. К натуральным относятся эфирные масла, некоторые из которых содержат в своем составе спирт линалоол – самый распространенный аллерген. Есть линалоол в составе лавандового масла, растительного масла чайного дерева, масла перечной мяты. Натуральные компоненты – не значит безопасные.

В общем, отдушки – это не самые страшные компоненты, которые могут оказаться в вашем увлажняющем креме. Проблема в том, что аромат формирует сразу несколько отдушек или даже несколько десятков отдушек. И если у вас возникла аллергия, очень сложно понять, что именно коже не понравилось. Формула аромата чаще всего засекречена.

Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считают использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки – гели для душа, шампуни, кремы, масла, лосьоны, духи и т.д.

Что делать?

  • Внимательно читать состав пользующейся косметики. Экстракт розы – это ароматное соединение, являющееся потенциальным аллергеном. Если после использования нового крема или геля кожа покраснела, появились подкожные прыщи, шелушение, зуд, отложите средство.
  • Минимизируйте количество уходовых средств. Базовый набор по уходу за лицом включает очищающий гель, тоник, увлажняющий крем, сыворотку, пилинг, маску. Пилинг делаем раз в 10-14 дней, маску – 1-2 раза в неделю. Все средства должны быть совместимыми, подобранными по типу кожи с учетом имеющихся проблем или потребностей и правильно использоваться. Сто десять сывороток и кремов от разных брендов не добавят вашей коже здоровья, но добавят вам проблем.
  • Формировать линейку ухода совместно с косметологом.

И хорошая новость: отдушки провоцируют аллергию не у всех. Чаще она возникает у людей, склонных к аллергическим реакциям, и у тех, кто имеет дерматологические заболевания (ослаблен иммунитет кожи, нарушена барьерная функция).

Список наиболее распространенных аллергенов-отдушек, которые лучше избегать:

  • alpha isomethylionone – альфа-изометил ионон;
  • amyl cinnamal – амилциннамаль;
  • amylcinnamyl alcohol – амилциннамиловый спирт;
  • anisyl alcohol – анисовый спирт;
  • benzyl alcohol – бензиловый спирт;
  • benzyl benzoate – бензилбензонат;
  • benzyl cinnamate – бензилциннамат;
  • benzyl salicylate – бензилсалицилат;
  • butylphenyl methylpropional (Lilial) – бутилфенилметилпропионал (лилиаль);
  • cinnamal – циннамаль;
  • cinnamal alcohol – коричный спирт;
  • citral – цитраль;
  • citronellol – цитронеллол;
  • coumarin – кумарин;
  • eugenol – эвгенол;
  • evernia furfuracea (treemoss) extract – экстракт древесного мха;
  • evernia prunastri (oakmoss) extract – экстракт дубового мха;
  • farnesol – фарнезол;
  • geraniol – гераниол;
  • hexyl cinnamal – гексилциннамаль;
  • hydroxycitronellal – гидроксицитронеллаль;
  • hydroxyisohexyl 3 – cyclohexene carboxaldehydе (lyral) – гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (лираль), цветочный аромат с нотками ландыша;
  • isoeugenol – изоевгенол;
  • limonene – лимонен;
  • linalool – линалоол;
  • methyl 2-octynoate – метил-2-октиноат.

Любите себя и свою кожу!

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Дата публикации
Просмотры
195
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