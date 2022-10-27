Отдушки в косметике: что нужно знать

Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считает использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки.
Выбирая новый увлажняющий крем, мы оцениваем упаковку, состав, свойства и запах нового средства. Но именно запах решает, приобретем ли мы крем или нет. Поэтому косметические бренды тестируют сотни отдушек, чтобы получить аромат, который с высокой вероятностью вам понравится.
Какие бывают отдушки и как влияют на кожу, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.
Отдушки (Parfum, Perfuming agent) – это ароматические вещества, выполняющие три функции:
1. Скрывают неприятные, химические запахи некоторых ингредиентов;
2. Создают настроение, вызывая определенные эмоции, которые впоследствии "закрепятся" за конкретным средством и формируют важные воспоминания. Например, аромат шампуня Johnson's® Baby, который "не щиплет глазки", – это ценное и приятное воспоминание о детстве.
3. Делают бренд узнаваемым и отличным от конкурентов.
По разным данным, в косметической индустрии используется около 3000 отдушек, как синтетических, так и натуральных. К натуральным относятся эфирные масла, некоторые из которых содержат в своем составе спирт линалоол – самый распространенный аллерген. Есть линалоол в составе лавандового масла, растительного масла чайного дерева, масла перечной мяты. Натуральные компоненты – не значит безопасные.
В общем, отдушки – это не самые страшные компоненты, которые могут оказаться в вашем увлажняющем креме. Проблема в том, что аромат формирует сразу несколько отдушек или даже несколько десятков отдушек. И если у вас возникла аллергия, очень сложно понять, что именно коже не понравилось. Формула аромата чаще всего засекречена.
Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считают использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки – гели для душа, шампуни, кремы, масла, лосьоны, духи и т.д.
Что делать?
- Внимательно читать состав пользующейся косметики. Экстракт розы – это ароматное соединение, являющееся потенциальным аллергеном. Если после использования нового крема или геля кожа покраснела, появились подкожные прыщи, шелушение, зуд, отложите средство.
- Минимизируйте количество уходовых средств. Базовый набор по уходу за лицом включает очищающий гель, тоник, увлажняющий крем, сыворотку, пилинг, маску. Пилинг делаем раз в 10-14 дней, маску – 1-2 раза в неделю. Все средства должны быть совместимыми, подобранными по типу кожи с учетом имеющихся проблем или потребностей и правильно использоваться. Сто десять сывороток и кремов от разных брендов не добавят вашей коже здоровья, но добавят вам проблем.
- Формировать линейку ухода совместно с косметологом.
И хорошая новость: отдушки провоцируют аллергию не у всех. Чаще она возникает у людей, склонных к аллергическим реакциям, и у тех, кто имеет дерматологические заболевания (ослаблен иммунитет кожи, нарушена барьерная функция).
Список наиболее распространенных аллергенов-отдушек, которые лучше избегать:
- alpha isomethylionone – альфа-изометил ионон;
- amyl cinnamal – амилциннамаль;
- amylcinnamyl alcohol – амилциннамиловый спирт;
- anisyl alcohol – анисовый спирт;
- benzyl alcohol – бензиловый спирт;
- benzyl benzoate – бензилбензонат;
- benzyl cinnamate – бензилциннамат;
- benzyl salicylate – бензилсалицилат;
- butylphenyl methylpropional (Lilial) – бутилфенилметилпропионал (лилиаль);
- cinnamal – циннамаль;
- cinnamal alcohol – коричный спирт;
- citral – цитраль;
- citronellol – цитронеллол;
- coumarin – кумарин;
- eugenol – эвгенол;
- evernia furfuracea (treemoss) extract – экстракт древесного мха;
- evernia prunastri (oakmoss) extract – экстракт дубового мха;
- farnesol – фарнезол;
- geraniol – гераниол;
- hexyl cinnamal – гексилциннамаль;
- hydroxycitronellal – гидроксицитронеллаль;
- hydroxyisohexyl 3 – cyclohexene carboxaldehydе (lyral) – гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (лираль), цветочный аромат с нотками ландыша;
- isoeugenol – изоевгенол;
- limonene – лимонен;
- linalool – линалоол;
- methyl 2-octynoate – метил-2-октиноат.
Любите себя и свою кожу!
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