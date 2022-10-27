Отдушки в косметике: что нужно знать

Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считает использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки.

Выбирая новый увлажняющий крем, мы оцениваем упаковку, состав, свойства и запах нового средства. Но именно запах решает, приобретем ли мы крем или нет. Поэтому косметические бренды тестируют сотни отдушек, чтобы получить аромат, который с высокой вероятностью вам понравится.

Какие бывают отдушки и как влияют на кожу, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Отдушки (Parfum, Perfuming agent) – это ароматические вещества, выполняющие три функции:

1. Скрывают неприятные, химические запахи некоторых ингредиентов;

2. Создают настроение, вызывая определенные эмоции, которые впоследствии "закрепятся" за конкретным средством и формируют важные воспоминания. Например, аромат шампуня Johnson's® Baby, который "не щиплет глазки", – это ценное и приятное воспоминание о детстве.

3. Делают бренд узнаваемым и отличным от конкурентов.

По разным данным, в косметической индустрии используется около 3000 отдушек, как синтетических, так и натуральных. К натуральным относятся эфирные масла, некоторые из которых содержат в своем составе спирт линалоол – самый распространенный аллерген. Есть линалоол в составе лавандового масла, растительного масла чайного дерева, масла перечной мяты. Натуральные компоненты – не значит безопасные.

В общем, отдушки – это не самые страшные компоненты, которые могут оказаться в вашем увлажняющем креме. Проблема в том, что аромат формирует сразу несколько отдушек или даже несколько десятков отдушек. И если у вас возникла аллергия, очень сложно понять, что именно коже не понравилось. Формула аромата чаще всего засекречена.

Каждый год количество людей с гиперчувствительной, реактивной кожей растет. Одной из возможных причин считают использование многочисленных уходовых, очищающих средств, содержащих отдушки – гели для душа, шампуни, кремы, масла, лосьоны, духи и т.д.

Что делать?

Внимательно читать состав пользующейся косметики. Экстракт розы – это ароматное соединение, являющееся потенциальным аллергеном. Если после использования нового крема или геля кожа покраснела, появились подкожные прыщи, шелушение, зуд, отложите средство.

Минимизируйте количество уходовых средств. Базовый набор по уходу за лицом включает очищающий гель, тоник, увлажняющий крем, сыворотку, пилинг, маску. Пилинг делаем раз в 10-14 дней, маску – 1-2 раза в неделю. Все средства должны быть совместимыми, подобранными по типу кожи с учетом имеющихся проблем или потребностей и правильно использоваться. Сто десять сывороток и кремов от разных брендов не добавят вашей коже здоровья, но добавят вам проблем.

Формировать линейку ухода совместно с косметологом.

И хорошая новость: отдушки провоцируют аллергию не у всех. Чаще она возникает у людей, склонных к аллергическим реакциям, и у тех, кто имеет дерматологические заболевания (ослаблен иммунитет кожи, нарушена барьерная функция).

Список наиболее распространенных аллергенов-отдушек, которые лучше избегать:

alpha isomethylionone – альфа-изометил ионон;

amyl cinnamal – амилциннамаль;

amylcinnamyl alcohol – амилциннамиловый спирт;

anisyl alcohol – анисовый спирт;

benzyl alcohol – бензиловый спирт;

benzyl benzoate – бензилбензонат;

benzyl cinnamate – бензилциннамат;

benzyl salicylate – бензилсалицилат;

butylphenyl methylpropional (Lilial) – бутилфенилметилпропионал (лилиаль);

cinnamal – циннамаль;

cinnamal alcohol – коричный спирт;

citral – цитраль;

citronellol – цитронеллол;

coumarin – кумарин;

eugenol – эвгенол;

evernia furfuracea (treemoss) extract – экстракт древесного мха;

evernia prunastri (oakmoss) extract – экстракт дубового мха;

farnesol – фарнезол;

geraniol – гераниол;

hexyl cinnamal – гексилциннамаль;

hydroxycitronellal – гидроксицитронеллаль;

hydroxyisohexyl 3 – cyclohexene carboxaldehydе (lyral) – гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (лираль), цветочный аромат с нотками ландыша;

isoeugenol – изоевгенол;

limonene – лимонен;

linalool – линалоол;

methyl 2-octynoate – метил-2-октиноат.

Любите себя и свою кожу!

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