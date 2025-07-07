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- Косметология
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Отказ от косметики и солнцезащитных средств: когда это надо делать
У каждой из нас есть любимая помада, тональный крем или тюбик крема с SPF, который перекатывает из сумки в косметичку и обратно в течение месяцев или даже лет. Но знали ли вы, что любимая косметика или даже солнцезащитный крем может превратиться из помощника во врага вашей кожи.
Косметику и SPF-средстваьнужно вовремя выбрасывать, даже если они ещё не закончились. В своей статье издание American Academy of Dermatology Association рассказало, почему это важно, как определить, что средство испорчено и как правильно ухаживать за косметикой, чтобы она дольше прослужила.
Срок годности косметики
Стоит помнить, что косметика — это не вино, со временем она не становится лучше. Наоборот — косметические средства со временем портятся, накапливают бактерии, теряют свою эффективность и могут стать причиной инфекций и раздражений.
Нельзя ожидать, что старая косметика будет работать так, как вы привыкли. Она может вызвать появление раздражения, аллергии или инфекции.
Опасность просроченной косметики
Вот что может вызвать старая или загрязненная косметика:
Глазные инфекции, включая конъюнктивит (особенно от старой туши или подводки)
Гнойничковые поражения кожи, фолликулит, импетиго
Аллергические реакции: зуд, покраснение, отеки
Акне и воспаления из-за бактерий с кистей или губок
Потерю эффективности — средство больше не работает, как раньше
Сколько «живет» косметика
Тушь для ресниц — 3 месяца
Подводка для глаз (жидкая) — 3-4 месяца
Тональная основа — 6-12 месяцев
Консилер — 12 месяцев
Помада, блеск для губ — 12-18 месяцев
Пудра, румяна, тени — 18-24 месяца
Крем, праймеры — 6-12 месяцев
Когда пора выбрасывать косметику
Даже если вы не помните дату открытия, вот явные признаки, что средство испорчено:
У него странный или неприятный запах
Изменил цвет или стал неоднородным
Стал жидким или наоборот — сухим, хрупким
Начал склеиваться (тушь, лайнер)
Отслаивается, разделяется (тональный крем)
Иначе ведет себя на коже — вызывает жжение, зуд, раздражение
Как продлить «жизнь» косметики
Храните в прохладном, сухом месте. Избегайте ванной комнаты — там высокая влажность.
Всегда мойте руки перед нанесением макияжа.
Не делитесь косметикой, которую наносите непосредственно на кожу.
Закрывайте все крышки плотно после использования.
Регулярно мойте кисти и спонжи. Кисти следует чистить каждые 7-10 дней, а спонжи — после каждого использования.
Солнцезащитные средства
В отличие от декоративной косметики, солнцезащитные средства обязаны иметь четкую дату годности. Необходимо, чтобы SPF оставался эффективным не менее 3 лет. Если нанести старый SPF и после целого провести день на солнце можно получить ожог кожи, ведь крем теряет свое действие.
Признаки, что SPF нужно выбросить
Изменился запах (пахнет кислотой или химией)
Разделился на слои (жидкий и твердый или масляный)
Имеет сухой или комковатый вид
Изменил цвет
Хранился в машине, на солнце или в жарком месте
Лайфхак: если дата годности отсутствует, напишите дату покупки маркером прямо на тюбике.
Красивая кожа — это не только результат использования дорогих кремов или профессионального макияжа. Это также результат здоровой гигиены и уважения к себе. Простое правило, если сомневаетесь — лучше выбросьте. Новая помада стоит меньше, чем лечение аллергии или антибиотики для глаз.
Внешность — это не только макияж, это еще и здоровье кожи, которое мы часто игнорируем. Проверьте сегодня свою косметичку и полочку в ванной: сколько там «ветеранов», которые пора отправить на пенсию. Выбрасывайте без сожаления и освобождайте место для новых, безопасных средств, которые по-настоящему заботятся о вас.