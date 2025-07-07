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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
3 мин

Отказ от косметики и солнцезащитных средств: когда это надо делать

У каждой из нас есть любимая помада, тональный крем или тюбик крема с SPF, который перекатывает из сумки в косметичку и обратно в течение месяцев или даже лет. Но знали ли вы, что любимая косметика или даже солнцезащитный крем может превратиться из помощника во врага вашей кожи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Отказ от косметики и солнцезащитных средств: когда это надо делать

Отказ от косметики и солнцезащитных средств: когда это надо делать / © Credits

Косметику и SPF-средстваьнужно вовремя выбрасывать, даже если они ещё не закончились. В своей статье издание American Academy of Dermatology Association рассказало, почему это важно, как определить, что средство испорчено и как правильно ухаживать за косметикой, чтобы она дольше прослужила.

Срок годности косметики

Стоит помнить, что косметика — это не вино, со временем она не становится лучше. Наоборот — косметические средства со временем портятся, накапливают бактерии, теряют свою эффективность и могут стать причиной инфекций и раздражений.

Нельзя ожидать, что старая косметика будет работать так, как вы привыкли. Она может вызвать появление раздражения, аллергии или инфекции.

Опасность просроченной косметики

Вот что может вызвать старая или загрязненная косметика:

  • Глазные инфекции, включая конъюнктивит (особенно от старой туши или подводки)

  • Гнойничковые поражения кожи, фолликулит, импетиго

  • Аллергические реакции: зуд, покраснение, отеки

  • Акне и воспаления из-за бактерий с кистей или губок

  • Потерю эффективности — средство больше не работает, как раньше

Сколько «живет» косметика

  • Тушь для ресниц — 3 месяца

  • Подводка для глаз (жидкая) — 3-4 месяца

  • Тональная основа — 6-12 месяцев

  • Консилер — 12 месяцев

  • Помада, блеск для губ — 12-18 месяцев

  • Пудра, румяна, тени — 18-24 месяца

  • Крем, праймеры — 6-12 месяцев

Когда пора выбрасывать косметику

Даже если вы не помните дату открытия, вот явные признаки, что средство испорчено:

  • У него странный или неприятный запах

  • Изменил цвет или стал неоднородным

  • Стал жидким или наоборот — сухим, хрупким

  • Начал склеиваться (тушь, лайнер)

  • Отслаивается, разделяется (тональный крем)

  • Иначе ведет себя на коже — вызывает жжение, зуд, раздражение

Как продлить «жизнь» косметики

  1. Храните в прохладном, сухом месте. Избегайте ванной комнаты — там высокая влажность.

  2. Всегда мойте руки перед нанесением макияжа.

  3. Не делитесь косметикой, которую наносите непосредственно на кожу.

  4. Закрывайте все крышки плотно после использования.

  5. Регулярно мойте кисти и спонжи. Кисти следует чистить каждые 7-10 дней, а спонжи — после каждого использования.

Солнцезащитные средства

В отличие от декоративной косметики, солнцезащитные средства обязаны иметь четкую дату годности. Необходимо, чтобы SPF оставался эффективным не менее 3 лет. Если нанести старый SPF и после целого провести день на солнце можно получить ожог кожи, ведь крем теряет свое действие.

Признаки, что SPF нужно выбросить

  • Изменился запах (пахнет кислотой или химией)

  • Разделился на слои (жидкий и твердый или масляный)

  • Имеет сухой или комковатый вид

  • Изменил цвет

  • Хранился в машине, на солнце или в жарком месте

Лайфхак: если дата годности отсутствует, напишите дату покупки маркером прямо на тюбике.

Красивая кожа — это не только результат использования дорогих кремов или профессионального макияжа. Это также результат здоровой гигиены и уважения к себе. Простое правило, если сомневаетесь — лучше выбросьте. Новая помада стоит меньше, чем лечение аллергии или антибиотики для глаз.

Внешность — это не только макияж, это еще и здоровье кожи, которое мы часто игнорируем. Проверьте сегодня свою косметичку и полочку в ванной: сколько там «ветеранов», которые пора отправить на пенсию. Выбрасывайте без сожаления и освобождайте место для новых, безопасных средств, которые по-настоящему заботятся о вас.

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