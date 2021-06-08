Отслоился ноготь после маникюра: почему это происходит и что делать

Отслоение ногтя – это не только эстетическая проблема. Если игнорировать это состояние, ноготь воспалится, нагноится и не сможет нормально расти.

О причинах, симптомах и лечении отслоившегося ногтя рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кравчук.

Причины отслоения ногтя

Отслоение ногтя от ногтевого ложа, то есть от живой кожи в основании ногтевой пластины, называется онихолизис. Ноготь может отслаиваться на свободном крае или со стороны боковых валиков. Ногтевая пластина приобретает белесо-серый оттенок, расслаивается, крошится при обрезании. Нарушается микроциркуляция и питание ногтя. Образовавшаяся пустота становится входными воротами для инфекций – грибки, бактерии с воздухом беспрепятственно проникают в ногтевой карман между поврежденным ногтем и тканями кожи, где начинают размножаться. После попадания патогенных микроорганизмов ноготь становится коричневым или синим, нагнаивается. Кожа краснеет, появляется зуд. Кутикула не прирастает к ногтю. Иногда покрытие вздувается из-за присутствия жидкости в кармане.

Онихолизис бывает частичный (краевой) и тотальный. При краевом наблюдается повреждение части ногтя в виде полосы. При тотальном повреждается весь ноготь. По форме повреждение напоминает полумесяц или трапецию.

Отслоиться ноготь может из-за:

использования мастером маникюра некачественного или просроченного лака, базы;

отсутствия дезинфекции рабочего инструмента;

чрезмерного истончения или травмирования ногтевой пластины при спиливании гель-лака фрезером;

сдавливания ногтевой пластины при сушке акриловых лаков под ультрафиолетовой лампой;

ношения маникюра дольше 3 недель – на протяжении 21 дня ноготь отрастает примерно на 2 мм. Если носить маникюр 5-6 недель, гель-лак будет утяжелять ростковую зону и свободный край ногтя;

бытовой травмы;

аллергии на обезжириватель, праймер, ультрафиолет;

ношения длинных ногтей, равных ногтевому ложу – если длина отросшего ногтя равна длине ногтевого ложа, свободный край работает на отрыв. При контакте с предметами быта или поверхностями он приподнимается, каждый раз отрываясь от ногтевого ложа.

На пальцах ног онихолизис развивается еще при ношении тесной или неудобной обуви, которая постоянно сдавливает ногтевую пластину.

Лечение онихолизиса

При подозрении на онихолизис необходимо показаться дерматологу. Покрытие аккуратно снять. Ноготь ничем не покрывать, не распаривать, не заклеивать пластырем. Это не поможет.

Также читайте Семь бьюти-мифов, от которых пора избавиться

Если онихолизис подтвердился, поврежденная часть ногтевой пластины, то есть карман, удаляется. Форма ногтя восстанавливается при помощи реконструирующего геля. При желании реконструкцию можно не делать – ноготь отрастет самостоятельно в течение 3-4 месяцев.

После удаления без последующей реконструкции я советую обрабатывать ноготь хлоргексидином и не травмировать. Для укрепления ногтей введите в рацион продукты, содержащие витамины группы А и В, железо, кальций. Ешьте желе, кисель, холодец с добавлением желатина – желатин содержит около 85% белка животного происхождения, который укрепляет ногтевую пластину. Можно принимать витамины и микроэлементы в виде пищевых добавок по рекомендации врача.

Для того чтобы поход к мастеру маникюра не закончился развитием онихолизиса:

снимайте гель-лак не позже 3 недель после покрытия;

делайте маникюр на короткие ногти, особенно если у вас короткое ногтевое ложе;

просите мастера использовать одноразовый маникюрный набор;

периодически давайте ногтям один-два месяца на отдых от гель-лака;

старайтесь не травмировать ногти;

ходите на маникюр к проверенному мастеру.

При сахарном диабете, экземе, псориазе, нарушениях работы щитовидной железы может развиться гормональный онихолизис. Если у вас есть проблемы со здоровьем, расскажите об этом своему мастеру и самостоятельно следите за состоянием ногтей после каждого маникюра. При псориазе и экземе ногтей в ремиссии я не рекомендую делать маникюр, поскольку и без того хрупкие ногти истончаются. В крайнем случае, если сделать маникюр очень хочется, отдайте предпочтение краткосрочному необрезному маникюру без выравнивания ногтевой пластины.

Всем красивого и безопасного маникюра!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

Читайте также: Гид по гормонам: влияние на кожу и процессы старения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку