Ожог: почему на пораженный участок кожи нельзя наносить масло / © Credits

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У каждого из нас бывали ситуации, когда мы обжигались горячей сковородкой или случайно обливали руку кипятком. В такие моменты многие вспоминают «проверенные» советы из детства: намазать ожог подсолнечным или сливочным маслом, или даже сметаной. Но действительно ли эти методы эффективны? Современная медицина говорит: нет! Более того — такие действия могут ухудшить состояние кожи, увеличить глубину повреждения и создать благоприятную среду для бактерий.

В этой статье мы расскажем, почему опасно наносить жирные вещества на ожоги, как правильно действовать в случае термического повреждения и какие средства стоит иметь дома для оказания первой помощи.

Почему нельзя использовать сливочное или растительное масло, а также жирные продукты

Сертифицированный дерматолог Dr. Geeta Yadav предупреждает: «Масло или сливочное масло не охлаждают кожу — они лишь задерживают тепло внутри тканей, а это может усилить ожог и увеличить риск воспаления и инфекции».

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Маслянистые вещества создают пленку, которая препятствует нормальному охлаждению пораженного участка. Вместо того, чтобы дать коже остыть и начать процесс заживления, тепло остается внутри и продолжает «работать», наносит дополнительные повреждения.

Как правильно действовать при ожогах

Охладите пораженный участок

Подставьте ее под прохладную (но не ледяную!) воду на 10-15 мин.

Не используйте лед: это может еще больше повредить ткани.

Осторожно промокните кожу

Используйте чистое полотенце или стерильную марлю.

Не трите и не шелушите кожу.

Нанесите нейтральное успокаивающее средство

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Идеально подойдет чистая вазелиновая основа.

Избегайте кремов с ароматизаторами, спиртом или другими раздражителями.

Накройте пораженное место

Используйте чистую, не липкую повязку, которая пропускает воздух.

Повязку следует менять ежедневно чм когда она загрязняется.

Обратитесь к врачу, если:

Ожог покрывает большую площадь тела

Есть пузырьки, которые трескаются или болят

Ожог произошел на лице, половых органах, кистях или стопах

Наблюдаются признаки инфекции (гной, покраснение, отек, жар)

Чем можно заменить вазелин

Если под рукой нет вазелина, временно можно использовать:

Гидрогелевые охлаждающие салфетки

Аптечные гели для ожогов (например с алоэ или пантенолом)

Все это должно быть без спирта, без ароматизаторов и гипоаллергенным.

Распространенные ошибки

Наносить масло, сметану, яичный белок, зубную пасту

Прокалывать волдыри

Использовать вату — она может прилипнуть к ране

Оставлять ожог открытым на длительное время

Как бы соблазнительно ни казалось воспользоваться «бабушкиными» методами, не стоит наносить масло или сливочное масло на ожоги. Это не поможет, а только навредит. Лучше всего — охлаждение прохладной водой, чистота, успокаивающее нейтральное средство и правильная повязка. И, конечно, медицинская помощь в случае серьезного поражения.

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