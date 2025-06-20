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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
335
Время на прочтение
2 мин

Ожог: почему на пораженный участок кожи нельзя наносить масло

Когда мы случайно обжигаемся — от горячей кастрюли, утюга или кипятка — первая реакция часто бывает панической. Многие до сих пор считают, что смазать обожженную кожу сливочным маслом, маслом или даже сметаной — лучшее решение. Но это вредный миф, который может только усугубить ситуацию.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ожог: почему на пораженный участок кожи нельзя наносить масло

Ожог: почему на пораженный участок кожи нельзя наносить масло / © Credits

У каждого из нас бывали ситуации, когда мы обжигались горячей сковородкой или случайно обливали руку кипятком. В такие моменты многие вспоминают «проверенные» советы из детства: намазать ожог подсолнечным или сливочным маслом, или даже сметаной. Но действительно ли эти методы эффективны? Современная медицина говорит: нет! Более того — такие действия могут ухудшить состояние кожи, увеличить глубину повреждения и создать благоприятную среду для бактерий.

В этой статье мы расскажем, почему опасно наносить жирные вещества на ожоги, как правильно действовать в случае термического повреждения и какие средства стоит иметь дома для оказания первой помощи.

Почему нельзя использовать сливочное или растительное масло, а также жирные продукты

Сертифицированный дерматолог Dr. Geeta Yadav предупреждает: «Масло или сливочное масло не охлаждают кожу — они лишь задерживают тепло внутри тканей, а это может усилить ожог и увеличить риск воспаления и инфекции».

Маслянистые вещества создают пленку, которая препятствует нормальному охлаждению пораженного участка. Вместо того, чтобы дать коже остыть и начать процесс заживления, тепло остается внутри и продолжает «работать», наносит дополнительные повреждения.

Как правильно действовать при ожогах

Охладите пораженный участок

  • Подставьте ее под прохладную (но не ледяную!) воду на 10-15 мин.

  • Не используйте лед: это может еще больше повредить ткани.

Осторожно промокните кожу

  • Используйте чистое полотенце или стерильную марлю.

  • Не трите и не шелушите кожу.

Нанесите нейтральное успокаивающее средство

  • Идеально подойдет чистая вазелиновая основа.

  • Избегайте кремов с ароматизаторами, спиртом или другими раздражителями.

Накройте пораженное место

  • Используйте чистую, не липкую повязку, которая пропускает воздух.

  • Повязку следует менять ежедневно чм когда она загрязняется.

Обратитесь к врачу, если:

  • Ожог покрывает большую площадь тела

  • Есть пузырьки, которые трескаются или болят

  • Ожог произошел на лице, половых органах, кистях или стопах

  • Наблюдаются признаки инфекции (гной, покраснение, отек, жар)

Чем можно заменить вазелин

Если под рукой нет вазелина, временно можно использовать:

  • Гидрогелевые охлаждающие салфетки

  • Аптечные гели для ожогов (например с алоэ или пантенолом)

Все это должно быть без спирта, без ароматизаторов и гипоаллергенным.

Распространенные ошибки

  • Наносить масло, сметану, яичный белок, зубную пасту

  • Прокалывать волдыри

  • Использовать вату — она может прилипнуть к ране

  • Оставлять ожог открытым на длительное время

Как бы соблазнительно ни казалось воспользоваться «бабушкиными» методами, не стоит наносить масло или сливочное масло на ожоги. Это не поможет, а только навредит. Лучше всего — охлаждение прохладной водой, чистота, успокаивающее нейтральное средство и правильная повязка. И, конечно, медицинская помощь в случае серьезного поражения.

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