Перчатки для ночного увлажнения / © Credits

Они выглядят скромно, но способны сделать для ваших рук больше, чем самый дорогой крем, нанесённый в спешке перед сном, об этом рассказало издание Real Simple. Ночь — это время восстановления, так почему бы не подарить его и вашим рукам. Они ежедневно получают UV-удар и стареют быстрее лица. Поэтому им нужен особый уход.

Перчатки для ночного увлажнения — это специальные перчатки, которые созданы для интенсивного питания кожи рук во время сна. Они бывают двух типов:

Многоразовые (повторного использования). Имеют утепленную или изоляционную внутреннюю поверхность, которая создает эффект «парника» — крем работает в несколько раз эффективнее. Надо просто нанести на руки любимый крем, сыворотку или питательный бальзам и надеть перчатки. Одноразовые. Это фактически маска перчатки, пропитанная активными ингредиентами. В составе часто можно найти масло ши, коллаген, витамины C и E, пребиотический овес.

В чем магия этих перчаток

Глубокое увлажнение. Они работают в несколько раз эффективнее, чем обычный крем. Влага «замыкается» внутри кожи, а компоненты проникают глубже. Это суперувлажнение, которое просто невозможно получить из крема без «изоляции». В результате получите гладкие и эластичные руки, словно после SPA-процедуры.

Восстановление и омоложение. Особенно полезны формулы с маслом ши, которое питает и восстанавливает, витамином E, который работает как антиоксидант и витамином C, который осветляет пигментацию и борется со следами UV-повреждений. Это настоящая ночная маска для рук, которая борется с главными признаками старения.

Минимизация солнечных повреждений. Перчатки можно носить не только ночью, но и в машине во время вождения. Наши руки — первые, кто «ловит» солнечные лучи на руле. А UV-излучение — главный враг коллагена. Наносите SPF на руки, наденьте хлопковые перчатки и это защитит кожу от пигментации и старения.

Детокс от экранов и стресса. Это еще и маленький «эгоистический» ритуал. Перчатки заставляют вас отложить телефон и немного замедлиться. Поэтому, это тот редкий продукт, который заботится не только о коже, но и о вашей нервной системе.

Просто, удобно и эффективно. Никаких записей к косметологу или сложных рутин. Просто нанесите уход, наденьте перчатки и ложитесь спать. А утром получите минус сухость, мелкие морщинки, но плюс мягкость и ухоженность.

Для кого полезны перчатки

Для тех, у кого сухая, обезвоженная кожа рук.

Для тех, кто постоянно моет руки или пользуется антисептиками.

Для тех, кто замечает пигментацию и морщины.

Для водителей.

Для всех, кто хочет минимальным усилием получить максимальный результат.

Перчатки для ночного увлажнения — маленький, но очень мощный инструмент в вашей бьюти рутине. Они глубоко увлажняют, восстанавливают кожу, уменьшают проявления UV-повреждений, дарят отдых и работают, пока вы спите. И они стоят того, чтобы добавить их в свой вечерний уход, особенно если ваши руки «говорят» об усталости чаще, чем хотелось бы.