Перекись бензоила или салициловая кислота: что подойдет именно вам для борьбы с акне

Перекись бензоила и салициловая кислота – два эффективных ингредиента в борьбе с акне, у каждого из которых есть свои преимущества.

Издание Real Simple рассказало о двух самых эффективных ингредиентах в борьбе с прыщами. Оба они являются ключевыми компонентами по уходу за проблемной кожей, но их действие существенно отличается.

Как действует перекись бензоила

Перекись бензоила – мощный антибактериальный компонент, эффективно уничтожающий Cutibacterium acnes – бактерии, вызывающие воспалительные процессы в коже. Кроме этого, он обладает отшелушивающими свойствами, которые помогают избавиться от отмерших клеток и предотвратить образование новых прыщей.

Перекись бензоила – одно из самых эффективных средств для лечения воспаленных красных прыщей. Он действует как своеобразный огнетушитель, уменьшает красноту, отек и воспалительные процессы. Однако этот ингредиент имеет и свои недостатки: он может вызвать раздражение, сухость кожи, а также отбеливать ткани (полотенца, постельное белье, одежду). Поэтому следует осторожничать во время его применения.

Что такое салициловая кислота

Салициловая кислота – это бета-гидроксикислота (BHA), которая глубоко проникает в поры и помогает очистить их от избыточного себума, отмерших клеток кожи и других загрязнений. Она действует как своеобразный "очиститель труб", растворяет укупорку, которая может приводить к появлению комедонов (черных и белых точек).

Благодаря своим мощным отшелушивающим свойствам салициловая кислота эффективно работает при лечении комедонального акне, расширенных пор и жирной кожи. Однако ее использование также может вызвать сухость и повышенную чувствительность к солнцу, поэтому важно не забывать о ежедневном солнцезащитном креме.

Основные отличия между ингредиентами

Перекись бензоила и салициловая кислота работают разными методами:

Перекись бензоила убивает бактерии, вызывающие акне, и лучше всего подходит для воспаленных прыщей, пустул и кист.

убивает бактерии, вызывающие акне, и лучше всего подходит для воспаленных прыщей, пустул и кист. Салициловая кислота помогает растворять избыток кожного сала и отшелушивает мертвые клетки, что эффективно для борьбы с комедонами и расширенными порами.

Эти два средства можно использовать вместе, но с осторожностью, ведь они могут усиливать друг друга и вызвать сухость или раздражение. Поэтому лучше начать с невысокой концентрации и постепенно увеличивать частоту использования.

Как выбрать средство именно для вас

Если у вас воспаленные прыщи (красные, болезненные, с навозом), перекись бензоила будет самым эффективным вариантом.

Если вас беспокоят черные точки и расширенные поры, обратите внимание на салициловую кислоту.

Если кожа подвержена раздражению и сухости, выбирайте средства с более низкими концентрациями активных веществ и обязательно дополняйте уход увлажняющими кремами.

Если кожа жирная и склонная к комедонам, салициловая кислота станет идеальным выбором.

Сочетание с другими ингредиентами

Оба компонента можно сочетать с другими средствами досмотра для достижения максимального эффекта. Например:

Увлажнение: гиалуроновая кислота или керамидосодержащие кремы помогут предотвратить пересушивание кожи.

Успокаивающие компоненты: Алоэ или пантенол помогут уменьшить раздражение.

Солнцезащита: важна при использовании любых средств для лечения акне, ведь кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.

Главное – правильно определить тип высыпаний и подобрать средство в соответствии с потребностями вашей кожи. Если самостоятельно разобраться сложно, следует проконсультироваться с дерматологом, который поможет выбрать оптимальный уход.

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