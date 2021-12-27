Пережить праздники: главные рекомендации для всего тела

Реки алкоголя, оливье в неограниченном количестве и кусочек торта сверху перед сном – традиционное меню на праздники. Последствия: желудок – в шоке, кожа – в "прыщах".

Как правильно позаботиться о своей коже в праздничный период, чтобы избежать обезвоживания и отечности, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Демакияж

Даже если вы вернулись домой в 5 часов утра, макияж нужно смыть. Мицеллярная вода, гидрофильное масло, молочко или салфетки для снятия макияжа – подойдет все. После снятия макияжа, умойтесь водой комнатной температуры, используя гель или пенку, чтобы смыть остатки декоративной косметики и средство для демакияжа. Затем тонизируйте кожу, нанесите увлажняющий крем и со спокойным сердцем ложитесь спать.

Увлажнение и защита кожи лица от солнца

Увлажняйте кожу лица и шеи утром и вечером, нанося крем за 30-40 минут перед выходом из дома или длинным забегом на кухню, чтобы он успел впитаться. Если пользуетесь солнцезащитным кремом, что важно и похвально, наносите его поверх увлажняющего. И дайте коже еще 15-20 минут. Потом можно использовать тональный крем и бежать по праздничным делам.

Увлажняйте губы

Выходя на улицу, пользуйтесь бальзамом для губ. Он создает на губах защитный барьер, который защищает тонкую кожу от обезвоживания и обветривания. Не облизывайте губы на улице, не трогайте руками и периодически наносите бальзам повторно.

Дома бальзам использовать не нужно. Это дорога к привыканию и навязчивой сухости, от которой невозможно избавиться. Если губы сильно сохнут, сделайте увлажняющую маску для губ, подберите крем. В крайнем случае нанесите на чистую кожу мед, спустя час уберите остатки салфеткой. Мед обладает успокаивающим и смягчающим действием.

При навязчивой, непроходящей сухости губ, обратитесь к семейному врачу. Сухость может быть симптомом сахарного диабета, дефицита витаминов А, Е или полезных жиров.

Дополнительное увлажнение

Зимой в отапливаемых помещениях воздух сухой, из-за чего повышается трансэпидермальная потеря влаги. Кожа сохнет и шелушится. Поэтому пользуемся не только увлажняющим кремом, но и сывороткой с активными компонентами. Если производитель просит закрывать сыворотку кремом, не пренебрегайте этой рекомендацией.

Также 2-3 раза в неделю я советую пользоваться увлажняющими дневными и ночными масками, увлажнителем воздуха. В том числе – и портативным увлажнителем, который помещается в сумочку. Если сохнет кожа тела, после душа пользуйтесь увлажняющим кремом или молочком. Вода в душе – умеренно теплая, не горячая.

После новогодней ночи идеально выспаться, сделать самомассаж лица при помощи роллера или скребка. На лицо и шею нанести увлажняющую маску, под глаза – патчи. Затем – кремы и сыворотку. И отправиться на пешую прогулку.

Держите себя в руках

В период праздников очень сложно отказаться от кусочка любимого торта или еще одной ложечки оливье, но здоровье и красота требуют "жертв". Ешьте все, что любите, но маленькими порциями. Не переедайте и не перепивайте. Хотя бы за пару часов до сна откажитесь от алкоголя, сладостей, плотной, жирной, соленой пищи. Иначе следующий день начнется с неприятной встречи с отечностью – эти продукты и напитки задерживают в тканях воду.

Что делать, если тело все-таки превратилось в один большой постпраздничный отек?

1. Сделать лимфодренажную зарядку – физическая активность ускоряет ток лимфатической жидкости. Попрыгайте, поприседайте хотя бы 5-7 минут (до еды).

2. Бережно протереть лицо кубиками льда – холод ускоряет микроциркуляцию крови.

3. Принять контрастный душ.

4. Разместить под глазами прохладные патчи, плотно сцепляющиеся с поверхностью кожи.

5. Заменить оливье и конфеты на салат и гречку, шампанское – на теплую воду с лимоном.

Внезапно появившиеся "прыщи" не выдавливайте и не лечите чудо-сывороткой. Для начала скорректируйте питание, водный режим, режим бодрствования и отдыха.

И, конечно же, не забывайте во время праздников вовремя менять маски для лица, дезинфицировать руки и не трогать лицо руками на протяжении дня.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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