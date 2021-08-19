Перхоть: почему появляется и как от нее избавиться

Перхоть: почему появляется и как от нее избавиться

Появление перхоти – это не только эстетическая проблема. Она может быть симптомом сухой себореи кожи головы, псориаза, гастрита или других болезней.

О том, почему появляется перхоть, как от нее избавиться и почему важно показаться врачу, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины образования перхоти

Кожа головы, как и кожа тела, каждые 28-35 дней обновляется. Во время этого обновления старые клетки, которые мы называем ороговевшими чешуйками, отшелушиваются с поверхности кожи, уступая место новым клеткам. В норме мы не замечаем этот процесс.

Если клетки обновляются быстрее, чем нужно, например, каждые 13-15 дней, происходит наслоение ороговевших чешуек на поверхности кожи. Но новые клетки продолжают делиться, выталкивая старые, из-за чего начинается "снегопад". И в жизнь человека врывается перхоть.

Перхоть – это легкая форма себореи кожи головы, при которой укорачивается цикл обновления клеток и видоизменяется процесс выработки кожного сала. Количество кожного сала либо увеличивается, либо сокращается. Это создает идеальные условия для размножения грибков малассезия, активирующих образование перхоти.

При сухой перхоти чешуйки отслаиваются от поверхности кожи легко. При жирной образуют на коже клеточные пласты, которые отшелуваются при расчесывании волос.

Перхоть не передается от человека к человеку и не всегда является симптомом болезни.

На ее образование влияет:

генетический фактор;

использование шампуня не по типу кожи головы;

агрессивное окрашивание волос, химическая завивка, частое применение фена и стайлинговых средств;

стресс;

ультрафиолетовые лучи;

резкие перепады температурных режимов или парниковый эффект;

несбалансированный рацион питания;

нарушение гормонального баланса;

прием некоторых лекарственных препаратов, например, антибиотиков.

В некоторых случаях появление перхоти все же сигнализирует о нарушении работы желудочно-кишечного тракта, печени, развитии хронической инфекции. С точки зрения дерматологии – о развитии сухой себореи кожи головы или псориаза. Эти заболевания или нарушения являются первопричинами возникновения перхоти. Но при этом себорея может запускать возникновение перхоти.

Избавление от перхоти

При появлении перхоти правильным будет показаться врачу-дерматовенерологу или дерматологу, чтобы исключить развитие возможных заболеваний. Потому что при развитии, например, сухой себореи вас не спасут шампуни, более частое мытье головы или диета.

Для избавления от перхоти, нужно:

подобрать шампунь по типу кожи головы с противогрибковым действием.

Голову следует мыть по мере загрязнения водой комнатной температуры. Нельзя сушить волосы феном, работающим в горячем режиме, и больше 2-3 минут ходить с полотенцем на голове. Полотенце создает парниковый эффект.

Шампунь не только во время появления перхоти, а всегда выбирайте по типу кожи головы. Тип кожи головы не всегда, но зачастую совпадает с типом кожи лица.

В составе шампуня против перхоти ищите обязательно салициловую кислоту и цинк.

глубоко очищающий шампунь.

Глубоко очищающий шампунь по типу пилинга растворяет накопленную грязь, остатки лака для волос, застывший кожный жир, подготавливая кожу к естественному обновлению клеток;

мягкий пилинг для кожи головы.

Пилинг так же, как и шампунь для глубокой очистки, освобождает кожу от микрочастиц пыли и грязи, но захватывает еще и ороговевшие клетки кожи. Пилинг нужно делать раз в 7-14 дней, чтобы улучшать насыщение клеток кислородом и облегчать естественный процесс обновления клеток. Если у вас есть пилинг, глубоко очищающий шампунь использовать необязательно;

несмывающийся успокаивающий тоник против перхоти.

Он снимает раздражение кожи, устраняет зуд, угнетает активность дрожжевых грибков малассезия, которые провоцируют появление перхоти. Как правило, тоник идет в паре с противогрибковым шампунем;

пересмотреть рацион питания.

Ограничьте употребление алкогольных напитков, фастфуда, острых, копченых, жаренных блюд, сладкого. Ешьте каши, свежие овощи, фрукты, вареную, запеченную пищу. Соблюдайте питьевой режим. Это поможет устранить зуд и жжение, которыми часто сопровождается появление перхоти.

Перхоть – это хроническое заболевание, которое при правильном подходе к лечению можно ввести в ремиссию, устранив воспаление. Если у вас появилась такая проблема, не поленитесь единожды сходить к врачу, чтобы знать, как правильно ухаживать за кожей головы и волосами. В тяжелых случаях перхоть лечится лекарственными препаратами, например, кортикостероидами.

Любите себя и пусть вашу жизнь не омрачает перхоть.

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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