Пигментные пятна / © Credits

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Ровный тон и естественное сияние кожи уже давно стали своеобразным эталоном красоты. Однако пигментация сама по себе — не недостаток: меланин, придающий коже цвет, также помогает защищать её от ультрафиолета. Проблема возникает тогда, когда этого пигмента вырабатывается слишком много или он распределяется неравномерно. Издание HELLO! попыталось разобраться, почему появляются пигментные пятна и какие ингредиенты могут помочь в борьбе с ними.

Виды гиперпигментации

Не все темные пятна одинаковы, и это важно учитывать при выборе средств по уходу.

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Солнечные пятна — плоские коричневые участки, которые чаще всего появляются на лице и тыльной стороне ладоней в результате длительного воздействия солнца. С возрастом их количество может увеличиваться.

Веснушки — наследственная особенность, связанная с пигментацией. Они могут становиться более заметными после пребывания на солнце, однако сами по себе не являются признаком хронического повреждения кожи.

Мелазма — более симметричные коричневые пятна, которые часто возникают на лбу, висках и над верхней губой. На их появление могут влиять гормональные изменения, беременность и прием гормональных контрацептивов. Солнечное излучение может усугубить состояние.

Постваспалительная гиперпигментация — темные следы, которые остаются после акне, экземы, раздражения или травмирования кожи. Такой тип чаще встречается у людей с более темными оттенками кожи.

Различные виды пигментации могут быть похожими или сочетаться друг с другом. Поэтому перед началом лечения следует пройти профессиональное обследование, а не определять тип пятен самостоятельно.

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Какие компоненты следует искать в косметике

В домашнем уходе могут помочь средства с ниацинамидом, витамином С, транексамовой кислотой, экстрактом солодки и специальными пептидами. Они воздействуют на различные механизмы образования пигмента, поэтому удачно подобранное сочетание компонентов может оказаться более эффективным, чем использование одного популярного ингредиента.

Однако главное правило борьбы с гиперпигментацией — ежедневная защита от солнца. Рекомендуется использовать средства широкого спектра действия с SPF 30–50, даже если вы уже работаете над осветлением пятен. Без защиты от ультрафиолета могут появляться новые пятна, а результаты ухода — нивелироваться.

Если косметика не даёт желаемого эффекта, дерматолог может предложить рецептурные средства или другие методы лечения. В частности, для отдельных видов пигментации применяют комбинированные формулы с несколькими активными компонентами.

Чтобы добиться результата, потребуется терпение. Гиперпигментация не исчезает за несколько дней, для заметного улучшения может потребоваться несколько месяцев, а наилучшие результаты иногда становятся очевидными примерно через полгода. Важно не перегружать кожу агрессивными средствами и не менять уход каждую неделю в поисках мгновенного эффекта.

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