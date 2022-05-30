Пигментация: как защититься от солнца?

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кравчук решила рассказать, как защищаться от солнца правильно.
Причины пигментации
- Кроме избыточной инсоляции на ее появление влияют:
- генетическая предрасположенность;
- гормональный дисбаланс (подростковый возраст, беременность, лактация);
- прием некоторых лекарственных препаратов: оральные контрацептивы, антибиотики группы тетрациклина;
- кожные хронические заболевания: экзема, псориаз и др.;
- проведение косметических процедур с контролируемым и временным повреждением кожи: пилинги, шлифовки, дермобразия и др. После проведения таких процедур кожа становится более чувствительной к восприятию УФ-лучей.
Меры предосторожности:
1. Избегайте прямых солнечных лучей. В солнечные дни носите головной убор и солнцезащитные очки (профилактика межбровной морщины и морщин вокруг глаз).
2. После проведения профессиональных косметических процедур придерживайтесь рекомендаций врача;
3. Делайте курсом осветляющие пилинги (аккуратно и с назначений врача в период активного солнца);
4. Применяйте сыворотки с витамином С, гидрохиноном (1-4% в составе средства), ретинолом, арбутином, азелаиновой кислотой в составе. Время использование – вечер. Если хотите нанести средство утром, перекрывайте его солнцезащитным кремом с SPF 10-20. Опять, после рекомендаций и подбора средств доктором.
5. Следите за гормональным балансом – меланоциты очень чувствительны к гормонам, гормоны стимулируют их выработку. Помните, что противозачаточные таблетки или спирали с гормонами способствуют появлению пигментации в теплое время года (преимущественно – летом).
6. Не выходите на солнце сразу после использования парфюма – некоторые компоненты могут провоцировать фототоксическое воспаление кожи.
7. Не посещайте солярий. Людям, восприимчивым к солнцу, они противопоказаны. Загар, полученный в солярии, нестойкий, уровень витамина D не повышает. Попадете на солнце, все равно обгорите.
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Если у вас случились особенные отношения с солнцем, советую посетить врача-дерматолога, чтобы выполнить диагностику пигментации, подобрать защитные средства и определится с косметическими процедурами. Это могут быть пилинги, карбокистерапия, лазерные или инъекционные процедуры и др.
Любите себя и свою кожу!
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