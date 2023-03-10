Проблема нежелательного волосяного покрова стара, как мир. Сейчас, когда гладкая кожа является стандартом женской (а в некоторых случаях и мужской) красоты, для борьбы с ненужными волосками используют весь арсенал косметологической индустрии.

Как правило, с волосами на лице и теле борются или механическими методами, например, сбривая или выдергивая их, или посредством более современных технологий аппаратной косметологии. Например – лазерами. Далее мы расскажем, почему лазерная эпиляция – это перспективный тренд.

Почему лазер?

Не стоит бояться этой технологии, несмотря на то, что в названии есть слово «лазер». На деле с волосками на теле будут бороться с помощью довольно комфортной процедуры и абсолютно нестрашным прибором. Особенно если вас интересует лазерная эпиляция Киев в проверенной временем клинике и на современном оборудовании вроде DEKA – МОТUS АХ.

Лазерное оборудование воздействует точечно на нужные участки тела, а если быть точным, то на волосяные луковицы. Под воздействием лазера волосяные фолликулы перестают выполнять свою прямую функцию – выращивать волос. Результатом такого воздействия становится гладкая кожа.

В зависимости от индивидуальных особенностей полностью избавиться от волос на ногах, руках, лице, животе и спине можно за несколько сеансов. Кроме того, периодически придется проходить поддерживающие процедуры, так как на теле есть дремлющие фолликулы, которые могут активизироваться.

В контексте эпиляции лазер привлекателен еще и тем, что он может «бороться» с любыми волосками – не нужно ждать, пока они отрастут для восковой эпиляции, и не нужно лишний раз травмировать кожу бритвами.

Есть ли ограничения

Лазерная эпиляция – это безопасная процедура. В косметологических салонах стараются максимально снизить дискомфорт от эпиляции, в том числе с помощью охлаждающих насадок и специальных кремов.

В то же время стоит понимать, что у лазерных процедур есть ограничения и противопоказания. Обязательно уточните у медработника салона о противопоказаниях и проконсультируйтесь с врачом.

Также после проведения процедуры нужно обязательно придерживаться рекомендаций специалистов. Тогда эффект будет максимальным, и вы не столкнетесь с побочными эффектами.

Наконец, помните, что косметологическая отрасль постоянно развивается, и в салонах появляется более совершенное, эффективное и комфортное оборудование.