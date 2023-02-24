Почему косметика с пептидами становится все более популярной

Практически каждый косметолог рекомендует продукты с их содержанием желающим продлить молодость. Пептиды — это короткие аминокислотные соединения. Они выполняют функцию передатчика между клетками и могут стимулировать их работать так, как нам нужно. Например, восстанавливаться, вырабатывать коллаген, успокаиваться.

Существует два типа пептидных соединений: натуральные и синтетические. В производстве косметики используют преимущественно вторые. Только путем искусственного синтеза в лабораторных условиях можно создать эффективное вещество под конкретную цель — то, что определяет качество продукта.

Как пептиды действуют на кожу

До 25–30 лет наш организм сам вырабатывает необходимые белки. После 30 этот процесс замедляется. Возрастные изменения становятся заметными. Кожа больше не в силах бороться со старением самостоятельно и нуждается в поддержке извне.

Пептиды обеспечивают биорегуляцию всего организма. Они растворяются в воде, легко преодолевают эпидермальный барьер и действуют непосредственно на клетки.

Средства с пептидами способны:

стимулировать регенерацию и снимать отечность;

бороться с пигментацией, выравнивать цвет лица;

укреплять коллагеновые волокна, повышать упругость кожи;

устранять раздражения и подавлять воспаления;

расслаблять мышцы, замедлять образование морщин;

выводить токсины и повышать кожный иммунитет.

С помощью правильно подобранного ухода можно эффективно поддерживать здоровье и молодость кожи. Продукты на основе пептидов всегда содержат другие усиливающие компоненты: витамины, кислоты, фитоэкстракты и масла.

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Виды пептидов

Рассмотрим наиболее распространенные пептидные соединения для ухода за кожей.

Сигнальные. Подают клеткам команду восстанавливаться после различных повреждений и стимулируют их вырабатывать дополнительные белки.

Ремоделирующие. Контролируют синтез и правильное построение коллагеновых волокон. Соединения эффективны на первых стадиях возрастных изменений. Если старение кожи прогрессивное, необходимо дополнение в виде сигнальных пептидов.

Миорелаксанты. Расслабляют мышцы. Из-за отсутствия мышечного напряжения морщины разглаживаются, но имеющиеся глубокие складки никуда не исчезают.

Стабилизирующие. Укрепляют природную защиту кожи, нейтрализуют последствия влияния ультрафиолета и других внешних факторов, снижают пагубное воздействие стресса и никотина.

Иммунные. Повышают кожный иммунитет, обеспечивают детокс-эффект, способствуют восстановлению после агрессивных косметических процедур. Сегодня распространено использование синтетических иммунных пептидов. По сравнению с натуральным аналогом их аминокислотная цепочка короче, что позволяет им быстрее проникать в организм.