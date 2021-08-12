Почему молоко способствует образованию акне

Все, кто борется с акне, вынуждены прекратить отношения с молоком и забыть про капучино и молочные коктейли.

О пользе молока животного происхождения и о том, почему оно способствует развитию или обострению акне, рассказал врач-косметолог, дераматовенеролог Анна Кравчук.

Влияние молока на кожу

Молоко животного происхождения – это секрет молочных желез животных особей женского рода. В его состав входят жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы, аминокислоты, нужные для взрослых и детей.

Также в молоке животного происхождения присутствуют сигнальные системы, отвечающие за рост, и гормоны. Это эстрогены, андрогены, глюкокортикоиды, прогестерон, инсулиноподобный фактор роста IGF-1.

Согласно исследованиям, когда человек пьет молоко, в его организме повышается уровень IGF-1. Он активизирует работу мужских половых гормонов андрогенов, которые контролируют работу сальных желез и процесс выработки кожного сала, то есть себума. После активации андрогенов инсулиноподобным фактором роста синтез себума увеличивается. И на коже появляется выраженный сальный блеск.

По данным исследования, опубликованном в 2018 году, употребление молока и йогурта, независимо от частоты и количества, связано с более высоким риском развития "прыщей" у людей в возрасте от 7 до 30 лет, чем у тех, кто молочку исключил из рациона питания. Повышается этот риск при употреблении стакана молока и больше каждый день.

Есть данные о том, что инсулиноподобный фактор роста IGF-1 повышает скорость деления кератиноцитов, основных клеток рогового слоя кожи. Из-за этого ороговевшие клетки, чешуйки, не успевают своевременно отшелушиваться. Смешиваясь с избытком кожного сала, они наслаиваются на коже и закупоривают поры. В результате этого:

ускоряется цикл обновление клеток эпидермиса;

нарушается насыщение клеток кислородом и полезными веществами из уходовой косметики;

закупориваются поры;

тускнеет кожа;

образуются закрытые угри.

Молоко имеет высокий инсулиновый индекс (ИИ) – 89. Например, ИИ рыбы составляет 59, курных яиц – 31, свежих овощей и зелени – 10-12. После употребления молока поджелудочной железе приходится выработать много гормона инсулина, чтобы сбалансировать уровень сахара в сыворотке крови. Чем выше инсулиновый индекс, тем больше инсулина вырабатывается и тем скорее проходит чувство насыщенности.

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Инсулин, как и инсулиноподобный фактор роста, повышает выработку кожного сала. При проблемной, склонной к жирности коже, любовь к молоку может закончиться развитием угревой болезни.

При подтвержденной врачом непереносимости молочного сахара (лактозы) или углеводов молока я советую исключить из рациона питания молоко. При акне – на 3-4 недели, чтобы понаблюдать за состоянием организма.

Если вы нормально реагирует на молоко и молокосодержащие продукты, отказываться от него не надо. Пейте и ешьте на здоровье качественную молочку без красителей, ароматизаторов и загустителей в составе.

Причины возникновения угревой болезни

Также на развитие акне влияет:

генетическая предрасположенность;

гормональный дисбаланс на фоне беременности или увеличения мужских половых гормонов андрогенов;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

прием некоторых лекарственных препаратов;

стрессовый образ жизни или сильный стресс;

избыток ультрафиолетового излучения;

неправильный уход за кожей лица.

На время исключить молоко и молочные продукты из рациона питания я советую при любой причине, способствующей образованию акне. Также в список запрещенных продуктов попадают продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Это выпечка, фастфуд, жиры животного происхождения, алкоголь, сахар, шоколад, мороженое и др. продукты. Поскольку чаще всего "прыщи" образуются при высокой гликемической нагрузке на организм.

Если у вас на лице, груди или спине появилось более пяти-семи закрытых или открытых угрей, не ждите, что они исчезнут сами. Запишитесь на консультацию к врачу-дерматовенерологу или дерматологу. Не покупайте дегтярное мыло, бодягу, чудо-сыворотки из Instagram, антибиотики, пробиотики. Занимаясь самолечением, вы создаете условия для образования кист, гнойничковых воспалений, рубцов постакне.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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