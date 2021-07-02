Почему на лице появляются жировики и что с этим делать

Почему на лице появляются жировики и что с этим делать

Жировики появляются на лице или теле неожиданно и самостоятельно не исчезают. В большинстве случаев жировики доставляют эстетические неудобства, но иногда свидетельствуют о нарушении работы организма.

О том, как распознать жировики, почему они появляются и как от них избавиться, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Виды жировиков

Жировик – это подкожный "прыщ", сформировавшийся из клеток жировой ткани. Излюбленные места жировика на лице – крылья носа, лоб, скулы, область под глазами, верхние веки. Редко он появляется на губах.

Характерным чертами жировика является:

отсутствие боли и подвижность при нажатии;

нечеткие контуры "прыща";

мягкость;

медленный рост;

спонтанное появление.

Жировики бывают единичные и множественные. Небольшие – до 1 см. Большие – от 1-1,5 см.

Могут возникать на груди, спине, шее, на волосистой части головы. И являются наиболее распространенной доброкачественной опухолью. Не пугайтесь определения "опухоль". Поскольку любое разрастание тканей из-за нарушения процессов роста и деления клеток называется опухолью. В данном случае речь идет о новообразовании, которое не является предраком, не провоцирует развитие рака и не грозит жизни человека.

Но для того чтобы убедится в том, что выскочивший на лбу "прыщ" – это точно безобидный жировик, проводится биопсия тканей. Врач при помощи шприца берет немного клеток для последующего изучения под микроскопом. Это стандартная процедура.

Причины образования жировиков

Среди возможных причин, способствующих образованию жировиков, я выделяю:

генетическую предрасположенность;

гиперкератоз – процесс, при котором клетки кожи делятся и обновляются быстрее, чем ороговевшие чешуйки отшелушиваются;

нарушение липидного, то есть жирового обмена;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, печени;

использование уходовой косметики, которая не подходит вашему типу кожи, или нерегулярный уход за кожей;

сахарный диабет;

ожирение;

несбалансированный рацион питания;

частое пребывания на солнце.

Точная причина возникновения жировиков на сегодняшний день науке неизвестна.

Способы избавления от жировиков

Самостоятельно прокалывать, выдавливать, прижигать жировик я не советую, поскольку на его месте образуется рубец. И к тому же без помощи врача-дерматовенеролога вы не сможете удостоверится в том, что на лице появился именно жировик.

Безопасно и без последующего образования рубцов жировики удаляются в кабинете косметолога. С этой целью, в зависимости от разновидности жировика и его расположения, используется:

лазерный луч;

жидкий азот;

химический пилинг;

механическая чистка лица;

коагуляция;

стерильная игла и кюретеж.

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Жировик на лице – это косметический дефект, иногда говорящий, например, о нарушении работы печени или желудочно-кишечного тракта. Поэтому, по возможности, покажитесь семейному врачу. Особенно, если за короткий промежуток времени на теле появилось несколько жировиков. Удалять их необязательно, но, если они доставляют вам эстетические неудобства, лучше записаться на прием к дерматовенерологу, чем каждый день замазывать "прыщи" тональным кремом.

Обязательно показаться врачу нужно при:

стремительном росте жировика;

затвердевании образования;

появлении жгучей боли в жировике при нажатии или в состоянии покоя;

покраснении и отечности в области жировика;

постоянном механическом контакте с жировиком.

Например, он расположен на крыльях носа, и надевая очки, вы каждый раз его задеваете. Или постоянно задеваете жировик, расположенный в уголках глаз, при снятии макияжа.

Для профилактики возникновения жировиков регулярно ухаживайте за лицом, используя косметику, подобранную по типу кожи или по проблеме. Пользуйтесь солнцезащитным кремом. И следите за своим здоровьем.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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