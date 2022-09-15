Почему появляются прыщи и что с этим делать

Появление "прыщей" – это не только косметический дефект, но и признак того, что в организме происходят изменения.

Какие именно и можно ли повлиять на них с помощью натуральных масок, скрабов и чудо-сывороток из Instagram, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины появления "прыщей"

Кожа – часть выделительной системы и орган-цель для многих гормонов. Рецепторы к гормонам имеют дерма, волосяные фолликулы, клетки сальных желез. Поэтому всякий раз, когда в организме колеблется гормональный фон, рецепторы это считывают и начинают активно производить кожное сало, или себум. Это приводит к расширению пор, изменению состава и вязкости себума, появлению черных точек и покраснений.

Колебаться гормональный фон может из-за стресса, нарушения работы органов репродуктивной, пищеварительной или эндокринной систем, снижения иммунитета, возрастных изменений (подростковый период, когда доминируют андрогены), приема антибиотиков или комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и т.д. Итак, гормональный дисбаланс – это первая и наиболее распространенная причина появления угрей.

Вторая причина – грязные руки. В течение дня они контактируют с клавиатурой ноутбука, телефоном, десятками дверных ручек, наличными, накапливая патогенные микроорганизмы. Поэтому, когда собираетесь очищать лицо, наносить маску или делать массаж, вымойте руки.

Третья причина – использование неподходящей косметики. Косметика, подобранная не по вашему типу кожи, неправильно скомбинированная или содержащая аллергены, может повлечь за собой появление "прыщей". Чаще "прыщи" вызывают отдушки, потому что их состав часто засекречен и всегда многокомпонентен.

Четвертая причина – генетический фактор. Например, если родитель имеет псориаз, вероятность развития заболевания у ребенка составляет примерно 25%. Если и мать, и отец – около 60%. Псориаз – это хроническое аутоиммунное заболевание, проявляющееся в виде характерных высыпаний на лбу, щеках, подбородке.

Если у ваших родственников первой линии есть хронические заболевания кожи, примите это во внимание, и обязательно по случаю сообщите врачу.

Методы лечения

Иногда у женщин незадолго до начала менструации появляются одиночные "прыщи", которые исчезают в течение недели, не создавая проблем. В таком случае волноваться нет оснований. Но если "прыщи" появляются в разные периоды цикла и не исчезают, или после их исчезновения остаются стойкие пятна, следует обратиться к врачу-косметологу или дерматовенерологу.

Что вы можете сделать в домашних условиях для улучшения ситуации, если не можете или не хотите идти сразу к врачу?

Качественно очищать кожу утром и вечером, пользуясь отдельным полотенцем или одноразовыми сухими полотенцами. Минимизировать количество уходовой и декоративной косметики. Маски, скрабы, пилинги, тональные основания откладываем. Если высыпания появились после начала применения новых уходовых средств, прекратите ими пользоваться. Исключить из рациона питание фастфуд, сладости, алкоголь, газированные напитки.

Покупать и применять лечебные средства или косметику я не рекомендую. Ибо прежде всего нужно установить, что мы лечим: периоральный дерматит, контактный дерматит, розацеа, псориаз, аллергию на солнце?

Истории о маске или кремах из калины-малины, которые за две недели избавят вас от высыпаний, – банальный маркетинговый ход. Если сыпь появилась из-за проблем со щитовидной железой или на фоне развития кожного заболевания, внешние действия повлияют на состояние кожи минимально. Вы будете маскировать симптомы, игнорируя проблему. И "прыщи" даже после небольшого периода затишья снова вернутся. Поэтому сначала выясняем причины, а затем составляем план действий по сотрудничеству с врачом.

Любите себя и свою кожу!

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