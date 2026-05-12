Почему ваша косметика может вредить коже: срок годности "красоты"

Мы без сожаления прощаемся со старыми чеками, билетами или одеждой, которую больше не носим. А как насчет косметики, которая годами «живет» в косметичках, ящиках и ванных комнатах, даже тогда, когда давно потеряла «силу». Любимая тушь «еще не закончилась», тональный крем «нормально пахнет», а солнцезащитный крем с прошлого лета «еще должен работать».

Именно эти привычки могут провоцировать раздражение, высыпания, инфекции и даже повышать риск повреждения кожи солнцем. Издание American Academy of Dermatology Association объяснило, когда косметику и SPF-средства нужно выбрасывать, даже если баночка еще не пуста.

Идея использовать косметику «до последней капли» кажется логичной, особенно когда речь идет о дорогих продуктах, но проблема в том, что косметические формулы не вечны. Со временем активные компоненты разрушаются, текстуры меняются, а внутри упаковки накапливаются бактерии.

Дерматолог Синтия Бейли объяснила, что старая косметика не только хуже работает, она может буквально вредить коже. Это особенно касается продуктов для глаз, кремовых текстур и солнцезащитных средств.

Косметика имеет «срок годности»

На большинстве украинских косметических средств можно увидеть тот же символ открытой баночки как и в странах ЕС — PAO (Period After Opening»). Эта международная маркировка означает, сколько продукт остается безопасным после открытия упаковки. Например:

6M — использовать в течение 6 месяцев после открытия

12M — в течение года

24M — до двух лет

По европейским правилам, которые фактически актуальны и в Украине:

если срок годности косметики менее 30 месяцев, производитель должен указать конкретную дату годности

если продукт может храниться дольше 30 месяцев, вместо даты часто ставят именно символ открытой баночки.

Поэтому на креме или тональном средстве вы можете не увидеть привычное «Использовать до…», но найдете маленькую иконку баночки с пометкой 6M, 12M или 24M.

Многие ошибочно думают, что если дата не указана, косметика не портится. На самом деле отсчет начинается именно после первого открытия. И даже дорогой люксовый продукт после этого постепенно контактирует с воздухом, накапливает бактерии и теряет стабильность формул.

Старая косметика — это риск

Косметика ежедневно контактирует с кожей, руками, воздухом, кистями и спонжами. Все это создает идеальные условия для накопления бактерий. Последствия могут быть разными, например, раздражение, высыпания, акнеподобные реакции, конъюнктивит или инфекции кожи.

Особенно опасной дерматологи считают тушь для ресниц.

Почему тушь нужно выбрасывать через 3 месяца

Срок годности туши кажется подозрительно коротким, но причина этого достаточно серьезная. Дерматолог Дара Спирман рассказала, что уже через три месяца использования в туши могут появляться бактерии Staphylococcus aureus — одна из главных причин инфекций кожи и мягких тканей.

А теперь главное, тушь контактирует непосредственно со слизистой оболочкой глаза. Поэтому правило простое: даже если тушь не закончилась, после трех месяцев ее нужно заменить.

Признаки того, что косметику пора выбросить

Даже если вы не помните дату открытия, косметика сама «подает сигналы». Дерматологи советуют избавиться от продукта, если он:

начал сбиваться в комочки

расслоился

изменил консистенцию

стал сухим или слишком жидким

изменил цвет

странно пахнет

крошится

иначе ощущается на коже

Это означает, что формула уже нестабильна.

Привычки, которые продлят срок косметики

Не храните косметику в ванной. Влага и перепады температур ускоряют разрушение формул. Идеальное место должно быть сухим, чистым, комнатной температуры и без прямого солнечного света. Мойте руки перед нанесением макияжа. Это звучит банально, но критически важно, потому что грязные руки — это бактерии внутри упаковки. Не делитесь косметикой. Особенно тушью, помадами и продуктами со спонжами или щеточками. Даже с подругами. Всегда плотно закрывайте упаковку. Контакт с воздухом ускоряет порчу продукта. Регулярно мойте кисти и спонжи. Это правило многие игнорируют, а зря. Грязные инструменты могут провоцировать высыпания, раздражения и бактериальные инфекции.

Как мыть спонжи и кисти

Синтия Бейли советует очищать спонжи после каждого использования. Алгоритм действий достаточно прост:

Наполнить миску теплой водой Добавить несколько капель мыла или очистителя Массировать спонж в мыльной воде примерно 15 секунд Промывать под проточной водой до чистоты Отжать лишнюю воду Сушить на чистом бумажном полотенце

Кисти нужно мыть каждые 7-10 дней. Дерматологи отмечают, что даже если кисть выглядит чистой, на ней накапливаются жир, остатки косметики и бактерии. Именно поэтому очищение раз в неделю — базовая гигиена кожи.

Солнцезащитный крем

В отличие от декоративной косметики, SPF-средства имеют официальный срок годности. По его истечении UV-фильтры разрушаются, защита ослабевает, а риск ожогов возрастает. Кроме того, испорченный SPF может раздражать кожу, вызывать аллергические реакции и содержать бактерии или плесень. Особенно если средство лежало в машине, стояло под солнцем и перегревалось.

Признаки того, что SPF испортился:

изменение цвета

неприятный запах

расслоение

сухая или хлопьевидная текстура

Современная рутина красоты — уже не только красивый макияж, но и гигиена, безопасность и здоровье кожи. Мы привыкли внимательно читать состав крема или искать «чистые» формулы, однако часто забываем о самой простой вещи, что косметика тоже стареет.

Иногда лучшее, что можно сделать для своей кожи, — не купить новый продукт, а вовремя выбросить старый.

