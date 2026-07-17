Почему волосы становятся тоньше после 50 лет и что рекомендует традиционная китайская медицина для их укрепления

Почему волосы становятся тоньше после 50 лет / © Credits

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Каждый день человек естественным образом теряет от 50 до 100 волосков — это часть нормального цикла роста волос. Одни волосы растут, другие переходят в фазу покоя, выпадают и освобождают место для новых, об этом говорится в материале издания Woman`s World.

Однако настоящее выпадение волос выглядит иначе. По словам дерматолога Шамсы Канвал, волосы начинают отрастать медленнее или не отрастают вовсе, пробор постепенно расширяется, прическа теряет объем, а в отдельных случаях могут даже появляться участки без волос. Чаще всего эти изменения развиваются постепенно, в течение нескольких недель или даже месяцев, и только со временем становятся заметными.

После 50 лет волосы могут выпадать сильнее

Эксперты выделяют несколько наиболее распространенных причин этого:

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Женское андрогенное выпадение волос. Одна из наиболее частых причин — постепенное уменьшение количества волосяных фолликулов. Волосы становятся тоньше, короче и не такими густыми, особенно в зоне пробора и на макушке. Такие изменения часто связаны с наследственностью или гормональными перестройками, в частности во время менопаузы.

Телогеновое выпадение . После тяжелой болезни, операции, резкого похудения, жестких диет или сильного физического или эмоционального стресса большое количество волос может одновременно перейти в фазу покоя. В результате интенсивное выпадение обычно начинается только через два-три месяца после стрессового события.

Очаговая алопеция . Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные волосяные фолликулы. В таком случае волосы могут выпадать не только на голове, но и на бровях, ресницах и других участках тела.

Тракционная алопеция . Привычка постоянно носить тугие хвосты, пучки, косы или наращенные волосы также может постепенно повреждать волосяные фолликулы, особенно у линии роста волос. Если это продолжается годами, выпадение может стать необратимым.

Медицинские причины. На здоровье волос влияют и внутренние факторы, например, дефицит железа, недостаток витамина D, нарушение работы щитовидной железы, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), недостаточное количество белка в рационе или прием некоторых лекарственных препаратов. Все эти состояния способны нарушать естественный цикл роста волос.

Объяснение традиционной китайской медицины

Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует уже около трёх тысяч лет и рассматривает здоровье человека как баланс между телом, разумом и внутренней энергией. Доктор китайской медицины и сертифицированный специалист по акупунктуре Шарлотта Морган объясняет, что в ТКМ выпадение волос не считается отдельной проблемой. Напротив, оно воспринимается как сигнал о внутренних изменениях в организме.

С давних времён ухудшение состояния волос связывали со стрессом, старением, гормональными изменениями и недостаточным питанием организма. В традиционной китайской медицине также считается, что здоровье волос зависит от достаточного количества «крови» и энергии почек, так называемого «цзинь», который символизирует внутренние резервы организма.

Натуральные средства, рекомендованные традиционной китайской медициной

Хэ Шоу Ву — легендарное китайское растение

Одним из самых известных средств в традиционной китайской медицине является растение Polygonum multiflorum, более известное как Хэ Шоу Ву (He Shou Wu).

Обзор научных исследований, опубликованный в журнале Journal of Holistic Integrative Pharmacy, свидетельствует о том, что это растение потенциально может способствовать росту волос сразу несколькими способами, например, блокировать ферменты, связанные с развитием алопеции, защищать клетки волосяных фолликулов от гибели, стимулировать их восстановление и улучшать кровообращение кожи головы.

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В традиционной китайской медицине Хэ Шоу Ву считается растением, которое питает кровь и поддерживает энергию «цзинь». Именно она, согласно представлениям ТКМ, помогает волосам расти гуще, крепче удерживаться в фолликулах и дольше сохранять естественный цвет.

Шарлотта отмечает, что в китайской медицине обычно используют не отдельное растение, а индивидуально подобранные растительные формулы. В то же время дерматолог Канвал подчеркивает, что Хэ Шоу Ву может влиять на риск поражения печени. Именно поэтому перед приемом любых добавок необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Это особенно актуально для людей с заболеваниями печени, тех, кто регулярно употребляет алкоголь, у кого наблюдаются необъяснимые изменения показателей функции печени, беременных, кормящих грудью женщин, а также тех, кто принимает препараты, влияющие на печень.

Массаж кожи головы

Еще одна рекомендация традиционной китайской медицины — регулярный массаж головы. По словам Шарлотты Морган, на коже головы расположено множество акупунктурных точек. Их стимуляция улучшает кровообращение, помогает доставлять больше питательных веществ к волосяным фолликулам и в то же время может снижать уровень стресса — одного из частых факторов выпадения волос.

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Массаж можно выполнять руками или специальным камнем для гуаша. Дерматолог Канвал рекомендует делать легкий массаж кончиками пальцев примерно пять минут ежедневно или хотя бы три-четыре раза в неделю. Важно не использовать ногти и не дергать волосы, движения должны быть мягкими и круговыми.

Теплые носки

Одна из самых необычных рекомендаций ТКМ — носить тёплые носки. По словам Шарлотты Морган, в традиционной китайской медицине канал почек начинается на подошве стопы и проходит вдоль внутренней поверхности лодыжки.

Тепло в этой зоне, согласно принципам ТКМ, поддерживает кровообращение, защищает организм от холода, способствует здоровью почек, а значит, и волос.

Эксперты отмечают, что независимо от того, выбирает ли человек медикаментозное лечение, природные методы или их сочетание, главное — не игнорировать проблему. Если пробор постепенно становится шире, хвост — тоньше, а выпадение продолжается более нескольких месяцев, необходимо обратиться к врачу.

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Обязательно следует проверить работу щитовидной железы, уровень железа и ферритина, витамина D, достаточность белка в рационе, гормональный баланс, влияние лекарственных препаратов, уровень стресса и состояние кожи головы. Ведь у выпадения волос почти никогда нет исключительно одной причины.

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