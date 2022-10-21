Почему выпадают волосы и как остановить этот процесс

В настоящее время индустрия косметических средств предлагает целый "арсенал" для борьбы с выпадением волос: шампуни, маски, ампулы, капсулы и инъекции. Спасение обещают даже народные методы. Так что же выбрать, когда выпадают волосы и как ускорить их рост?

Разобраться в вопросах помог врач-дерматолог, косметолог клиники пластической хирургии Grace Clinic Екатерина Киливник.

Почему выпадают волосы

Важно знать, что волосы должны выпадать. Этот естественный процесс отличается от патологического количеством и частотой выпадения волос. Рост волос подчиняется определенным биологическим законам и включает несколько фаз:

анаген – период активного роста волос, продолжающийся в среднем от 2 до 6 лет;

катаген – период покоя, во время которого волосяной стержень уже не растет. Катаген считается кратчайшей фазой, поскольку ее продолжительность составляет не более 2-3 недель;

телоген – период, когда волосы уже не растут, но еще не выпадают, а фолликул между тем отдыхает. После завершения "отдыха" – снова начинается рост новых волос. Это, собственно, и способствует выпадению "старика". Волосы практически не закреплены в толще кожи и могут выпадать при малейшем физическом воздействии. Продолжается эта фаза - около 2,5 месяцев.

Виды алопеции

Когда же мы говорим о выпадении волос, которое вызывает определенные проблемы в организме, они носят термин алопеция.

Андрогенная алопеция у мужчин встречается чаще всего, но у женщин тоже не редкость, и она наследственная. Причина – повышенная чувствительность волосяных фолликулов к избытку гормона дигидротестостерона. Как правило, такая алопеция начинает проявляться в виде залысин у виска и лба, после чего залысины появляются на теменном участке. Такое выпадение волос требует лечения на протяжении всей жизни.

Диффузная алопеция характеризуется относительно равномерным выпадением волос по всей голове, их ослаблением и ломкостью. Ее могут спровоцировать постоянные стрессы, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания щитовидной железы, кожные заболевания, недостаток питательных веществ вследствие неправильного питания или жестких диет.

Очаговая (гнездовая алопеция) – выпадение волос, в результате которого образуются очаги облысения. Они могут появляться на любой покрытой волосами части тела. Национальный фонд очаговой алопеции сообщает, что около 150 миллионов человек во всем мире страдают той или иной ее формой. И примерно у 1 из 4 тысяч человек в мире есть универсальная алопеция. Причины гнездной алопеции: аутоиммунные заболевания, инфекции, травмы, заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы, стресс.

Рубцевая алопеция (самая редкая) характеризуется стремительной потерей волос на фоне воспаления или другого процесса, после чего на месте роста волос образуется рубцовая ткань. Причинами болезни могут быть травмы и инфекции. Лечение зависит от типа алопеции и причин утраты волос.

Екатерина Киливник — врач-дерматологиня, косметологиня / Фото: Grace Clinic

Методы лечения

После проведения осмотра, необходимых анализов и сбора информации врач индивидуально каждому пациенту назначает соответствующее лечение, которое может включать в себя один или все методы: мезотерапию, лазерную стимуляцию, плазмотерапию, светодиодную терапию, криотерапию, применение местных препаратов, улучшающих кровообращение, прием витаминов и минералов, пересадку волос.

Однако одной из инновационных методик в лечении выпадения волос является лазерная стимуляция аппаратом LaseMD. Эта процедура предполагает одновременное введение сыворотки со стволовыми клетками. Она включает интенсивный KGF (фактор роста кератиноцитов) и генистеин, которые предназначены для восстановления роста волос и омоложения кожи головы. Работает это благодаря лечебным ингредиентам, способным пройти через микроканалы в глубину дермы. После проникновения сыворотки в кожу запускаются мощные процессы стимуляции роста волос и омоложения кожи изнутри. В течение 30 минут каналы закрываются, а активные молекулы поглощаются кожей. Процедура производится курсом 6-10 раз.

Фото: Grace Clinic

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