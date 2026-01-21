Почему Жизель Бундхен, Лили Коллинз, Зои Кравиц и другие селебрити переходят на твердые шампуни

© Credits

В последнее время стремление к beauty-минимализму в сочетании с высокими требованиями потребителей породило тренд на использование твердых шампуней — как среди селебрити первого эшелона, так и среди инсайдеров индустрии.

Так, Эмма Уотсон, известная своей активной позицией в отношении устойчивого развития, неоднократно говорила о преимуществах твердых форматов: они компактны, не требуют пластика и идеальны для путешествий. Лили Коллинз выбирает их во время съемочных периодов — за практичность и способность экономить пространство в чемодане. А Шейлин Вудли, чья философия жизни неразрывно связана с экологической ответственностью, называет твердый шампунь логическим продолжением своего осознанного выбора.

Дрю Бэрримор, Жизель Бундхен, Зои Кравиц, Гвинет Пэлтроу также рассматривают твердые шампуни как часть wellness-ритуала, где простые и понятные формулы важны не меньше, чем забота об окружающей среде и минимизация отходов.

Немалую роль в глобальной популярности твердых шампуней сыграл TikTok: видео о личном опыте перехода на твердый шампунь стали вирусными благодаря хештегу I switched to a shampoo bar.

Стилист по волосам Юджин Сулейман, который работал с Кейт Мосс, Леди Гагой, Джиджи Хадид, подчеркивает: «Твердый шампунь — очень полезный и экономичный концентрат. Если у вас чувствительная или сухая кожа головы, их формулы с маслами и без агрессивных очищающих компонентов будут для вас идеальными».

Эксклюзивно для Леди.ТСН.ua основательница украинского бренда профессионального ухода BOGIKA Ева Галайда рассказала, почему твердые шампуни стали такими популярными и как их правильно использовать.

Когда-то довольно нишевый, сегодня этот формат стал символом нового подхода к красоте: твердые шампуни не требуют пластиковых флаконов и лишних этикеток, а значит органично вписываются в философию Zero Waste и clean beauty. Отсутствие воды в составе делает формулу максимально концентрированной — один брусок способен заменить два, а иногда и три флакона классического шампуня.

Не менее важен и состав. Твердые шампуни апеллируют к простоте: растительные моющие основы, масла, глины, травяные экстракты, минимум или полное отсутствие синтетических компонентов.

Ритуал использования твердого шампуня прост и почти медитативен: достаточно вспенить брусок в ладонях и нанести пену на кожу головы массажными движениями. Кстати, очень многие люди допускают ошибку и наносят шампунь на волосы — это может стать причиной сильной сухости и спутанности локонов. Запомните: шампунь создан только для очищения кожи головы.

Дважды помойте голову шампунем, а после — промойте тщательнее, чем обычный жидкий шампунь. Дело в том, что у твердого шампуня очень плотная текстура и насыщенная формула, поэтому очень важно тщательно смыть продукт. Недостаточно качественное смывание, пожалуй, главная причина того, что вы чувствуете жесткость волос после процедуры мытья.

Топ-5 лучших твердых шампуней для волос

Твердый шампунь Love, Davines

Твердый шампунь Love для разглаживания жестких и волнистых волос от Davines — обновленный формат культового жидкого шампуня бренда. Он имеет легкий приятный флористический аромат. Деликатная формула с экстрактом оливы сорта «хвилина» с фермы синьора Кармело Мессина из Фикарра идеально подходит для непослушных, вьющихся или жестких волос.

Твердый шампунь HiBar Volumize Shampoo

Экстракт ферментированных плодов финика в формуле твердого шампуня HiBar Volumize Shampoo придает волосам заметный объем от самых корней, а мощное сочетание рисового протеина, рисовых аминокислот и витамина B5 укрепляет локоны, добавляя им плотности без лишнего веса. Необычная форма бруска со скошенным верхом делает его максимально удобным в использовании.

Твердый шампунь BOGIKA

Твердый шампунь BOGIKA является идеальным для всех, кто ищет средство на основе природных компонентов, без вредных или агрессивных активов. Для густой устойчивой пены твердого шампуня используются мягкие японские ПАВ, которые тщательно очищают волосы, но не пересушивают кожу головы. То есть шампунь одновременно с очищением также кондиционирует и сохраняет влагу внутри волос.

Комплекс с эфирными маслами и пудрами регулирует выделение кожного себума, поэтому использование твердого шампуня позволяет мыть голову реже, так как коже не нужно выделять больше кожного сала, чтобы защищаться от агрессивного воздействия моющего средства. Это вторая причина, почему волосы дольше остаются чистыми.

Зеркальный блеск и сияние тусклым волосам возвращает гидролат лаванды в составе, укрепляет кортекс волос, предотвращает выпадение и шелушение кожи головы аюрведический порошок брахми, питает корни и разглаживает поврежденные пряди по всей длине комплекс масел жожоба, авокадо и виноградной косточки, а интенсивно питают пудры спирулины и хлореллы.

Твердый шампунь J.R. Liggett’s All-Natural Shampoo Bar

Смягчающий и увлажняющий твердый шампунь J.R. Liggett’s All-Natural Shampoo Bar привлекает внимание с первого взгляда благодаря эстетичной ретро-упаковке, а после использования — благодаря впечатляющей пене. Он хорошо увлажняет, не утяжеляя волосы, и при этом очень экономный в использовании.

Твердый шампунь Kitsch Castor Oil Nourishing Shampoo Bar

Твердый шампунь Kitsch Castor Oil Nourishing Shampoo Bar создает пушистую шелковистую пену, которая прекрасно очищает волосы, не пересушивая их. В формуле работает один из самых популярных компонентов для густоты и защиты волос — касторовое масло. Несмотря на масло в составе, после использования волосы становятся очень мягкими и свежими и остаются такими надолго.