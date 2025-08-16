Подчеркнутый взгляд: как правильно прорисовать нижнюю стрелку, чтобы глаза выглядели более выразительно

Как правильно прорисовать нижнюю стрелку, чтобы глаза выглядели более выразительно / © Credits

Визажист и автор страницы mister.makeupartist рассказал, что не стоит полностью отказываться от нижней стрелки, а адаптировать ее под тренды, особенно если вы хотите сохранить выразительность взгляда, но избежать «тяжелого» эффекта.

Современный макияж ориентирован на легкость и «подтянутый» эффект глаз. Если основной вес приходится на верхнюю стрелку, взгляд выглядит более открытым и молодым. Нижняя подводка при этом должна быть мягкой и деликатной.

Что понадобится

Карандаш для глаз — мягкий и стойкий, желательно с кремовой текстурой. Визажист советует оттенки шоколадного, бронзового или темно-серого вместо черного, чтобы избежать чрезмерной жесткости.

Жидкая подводка — для верхней линии ресниц, чтобы создать четкий и подтянутый контур.

Кисточка для растушевки — поможет сделать мягкий переход без резких линий.

Что делать

Прорисуйте верхнюю линию ресниц жидкой подводкой, немного приподнимите кончик стрелки вверх. Возьмите мягкий карандаш и нанесите тонкую линию вдоль нижней линии ресниц. Растушуйте кистью или аппликатором, чтобы не осталось четких границ. Для эффекта сияния можно использовать бронзовый или золотистый карандаш во внешнем уголке глаза. Завершите образ тушью, особенно выделив верхние ресницы.

Советы

Не используйте слишком темный или плотный цвет для нижней линии, он может визуально уменьшить глаза.

Если склонны к слезоточивости или у вас жирная кожа, выбирайте стойкие водостойкие формулы.

Чтобы избежать эффекта «уставших» глаз, нижняя стрелка должна быть короче верхней.

Замените черный карандаш на теплый бронзовый или темно-оливковый, он мягче подчеркнет цвет глаз и добавит свежести образу.