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- Косметология
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Поговорим о SPF: сколько именно средства надо наносить на лицо
Мы все знаем, что SPF — это не только для пляжа, но и для ежедневного ухода за кожей. Однако мало кто задумывается, правильно ли мы его наносим и главное, достаточно ли.
Многие люди используют недостаточное количество SPF-средства, а это значит, что кожа остается почти не защищенной. Дерматолог Dr. Geeta Yadav объясняет: «Большинство людей просто не наносят достаточное количество SPF. Даже те, кто уверен, что делают все правильно». По ее словам, для эффективной защиты нужно наносить примерно 1 ч. л крема на лицо, шею и уши. Если не хотите пользоваться ложкой, есть более простой способ: две длины пальцев (указательного и среднего), заполненные кремом, это минимальная доза, которая действительно защитит кожу.
Как часто обновлять SPF
Одна из самых больших ошибок — нанести солнцезащиту утром и забыть о ней до вечера. Солнцезащитные средства работают около 2 часов, после чего их эффективность значительно снижается, особенно если вы потеете, касаетесь лица или плаваете. Поэтому:
Если вы на улице или на пляже, обновляйте SPF каждые 2 часа.
Если днем работаете в офисе, а на улицу выходите только на обед, достаточно нанести утром, но лучше обновить перед выходом на солнце.
Какой SPF выбрать
Дерматолог советует ежедневно пользоваться средством с минимальным SPF 30, но лучше — SPF 50. Вот основные типы:
Минеральные — с оксидом цинка или диоксидом титана. Подходят для чувствительной кожи.
Химические — быстро впитываются, не оставляют белого следа, но могут раздражать некоторые типы кожи.
Тонированные SPF-средства — отличные для ежедневного использования, особенно в городе. Защищают и выравнивают тон кожи.
Важность SPF
УФ-лучи — это не только риск солнечного ожога. Они:
ускоряют старение кожи (морщины, пигментные пятна);
вызывают потерю упругости;
являются основным фактором развития рака кожи.
Даже когда небо пасмурное или вы сидите у окна, УФ-лучи продолжают проникать в кожу.
SPF — это не тренд, а самый простой способ сохранить молодость, здоровье и красоту кожи. И чем раньше вы начнете его правильно использовать, тем меньше придется беспокоиться об «антивозрастных» средствах в будущем.