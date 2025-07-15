Поговорим о SPF: сколько именно средства надо наносить на лицо / © Credits

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Многие люди используют недостаточное количество SPF-средства, а это значит, что кожа остается почти не защищенной. Дерматолог Dr. Geeta Yadav объясняет: «Большинство людей просто не наносят достаточное количество SPF. Даже те, кто уверен, что делают все правильно». По ее словам, для эффективной защиты нужно наносить примерно 1 ч. л крема на лицо, шею и уши. Если не хотите пользоваться ложкой, есть более простой способ: две длины пальцев (указательного и среднего), заполненные кремом, это минимальная доза, которая действительно защитит кожу.

Как часто обновлять SPF

Одна из самых больших ошибок — нанести солнцезащиту утром и забыть о ней до вечера. Солнцезащитные средства работают около 2 часов, после чего их эффективность значительно снижается, особенно если вы потеете, касаетесь лица или плаваете. Поэтому:

Если вы на улице или на пляже, обновляйте SPF каждые 2 часа.

Если днем работаете в офисе, а на улицу выходите только на обед, достаточно нанести утром, но лучше обновить перед выходом на солнце.

Какой SPF выбрать

Дерматолог советует ежедневно пользоваться средством с минимальным SPF 30, но лучше — SPF 50. Вот основные типы:

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Минеральные — с оксидом цинка или диоксидом титана. Подходят для чувствительной кожи.

Химические — быстро впитываются, не оставляют белого следа, но могут раздражать некоторые типы кожи.

Тонированные SPF-средства — отличные для ежедневного использования, особенно в городе. Защищают и выравнивают тон кожи.

Важность SPF

УФ-лучи — это не только риск солнечного ожога. Они:

ускоряют старение кожи (морщины, пигментные пятна);

вызывают потерю упругости;

являются основным фактором развития рака кожи.

Даже когда небо пасмурное или вы сидите у окна, УФ-лучи продолжают проникать в кожу.

SPF — это не тренд, а самый простой способ сохранить молодость, здоровье и красоту кожи. И чем раньше вы начнете его правильно использовать, тем меньше придется беспокоиться об «антивозрастных» средствах в будущем.