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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
463
Время на прочтение
3 мин

Поговорим о зоне бикини: все, что нужно знать о бразильской эпиляции

Когда речь заходит об интимной зоне, вопрос ухода за волосами — это дело вкуса, стиля и комфорта. Некоторые выбирают естественность, другие — частое бритье или домашнюю эпиляцию. А есть те, кто ищет долговременный эффект и обращается к профессиональной депиляции.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Поговорим о зоне бикини: все, что нужно знать о бразильской эпиляции

Поговорим о зоне бикини: все, что нужно знать о бразильской эпиляции / © Credits

Одни из самых популярных вариантов — бразильская депиляция и депиляция зоны бикини. В чем между ними разница? Как подготовиться к процедуре, чтобы избежать боли и раздражения? И что лучшее именно для вас? На все эти вопросы попыталось ответить издание Real Simple, а также собрало самую актуальную и проверенную информацию, чтобы вы могли сделать осознанный выбор и чувствовать себя уверенно.

Что такое бразильская депиляция

Бразильская восковая депиляция (или Brazilian wax) — это полное удаление волос из интимной зоны: лобок, половые губы, межседалищная зона. По желанию клиентки может оставаться небольшая полоска или фигурка во фронтальной части — это индивидуально.

Это глубокая очистка всей зоны бикини, включая анальную зону. Если вам надоело ежедневное бритье или сложно ухаживать за деликатной зоной дома, бразильская депиляция — это эффективное решение.

Чем отличается депиляция зоны бикини

Классическая депиляция бикини охватывает только те участки, которые видны за пределами нижнего белья: верхняя часть лобка и внутренняя часть бедер.

Существует несколько вариантов:

  • Классическое бикини — волосы убираются только по линии трусиков.

  • Глубокое бикини — волосы убираются частично из лобка, но не из анальной зоны.

  • Полное бикини (modified Brazilian) — похоже на бразильское, но с меньшим охватом зоны.

Для новичков лучше начать именно с бикини-депиляции — это менее болезненно и позволяет привыкнуть к процедуре.

Как выбрать лучший вариант для себя

Выбор зависит от:

  • Уровня вашего комфорта. Если вы впервые — лучше начать с классического бикини.

  • Ваши привычки. Если вы носите открытое белье или купальники, полное бикини или бразильская депиляция может быть более удобным вариантом.

  • Ваша кожа и тип волос. Бразильская депиляция может быть хорошей альтернативой лазеру для светлых или седых волос, плохо поддающихся лазерному удалению.

  • Событий. Перед пляжным отдыхом или родами многие женщины выбирают полную депиляцию для удобства.

Как подготовиться к процедуре

Правильная подготовка сделает процедуру менее болезненной и повысит эффективность:

  • Длина волос. Оптимальная — 5–7 мм (как рисовое зернышко). Не брейте зону за 7–10 дней до процедуры.

  • Скрабование. За 2–3 дня до депиляции сделайте мягкий пилинг. Это поможет избежать вросших волос.

  • Обезболивание. Если у вас низкий болевой порог, можно принять ибупрофен за 30–60 мин до процедуры (по согласованию с врачом).

  • Чистота. Позаботьтесь о гигиене: теплый душ перед процедурой — всегда хорошая идея.

Что делать после депиляции

После эпиляции кожа будет чувствительна. Соблюдайте простые правила:

  • Избегайте тесного белья, соляриев, ванн и саун не менее 24 часов.

  • Не касайтесь кожи руками. Это снизит риск инфекции.

  • Увлажняйте и успокаивайте. Используйте средства с алоэ, пантенолом или ромашкой.

  • Скрабирование — только через 2-3 дня. Затем делайте легкий пилинг 2 раза в неделю, чтобы предотвратить врастание волосков.

Больно ли это

Правда в том, что первая депиляция самая чувствительная. Однако боль длится считанные секунды, а после 2-3 процедур дискомфорт уменьшается. С каждой процедурой волосы становятся тоньше и реже, а сама процедура — более быстрой и приятной.

Альтернативы для чувствительной кожи

Если воск вам не подходит:

  • Сахарная депиляция (шугаринг). Более мягкий вариант для чувствительной кожи.

  • Лазерная эпиляция. Длительный эффект, но не подходит для светлых или рыжих волос.

  • Кремы-депиляторы. Быстро, но часто вызывают раздражение и аллергию.

Интимная депиляция — это личный выбор, который должен быть удобен именно для вас. Если вы готовы к длительному эффекту, чистоте и гладкости, бразильская или бикини-депиляция — отличные варианты. Начинайте постепенно, обращайтесь к профессионалам и не забывайте о правильном уходе до и после процедуры.

Самое главное — делайте это не «потому что надо», а потому что вам так комфортнее. В уходе за собой главное — любовь к себе, а не совершенство.

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Дата публикации
Количество просмотров
463
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