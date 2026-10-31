Похудение, менопауза и дряблость кожи: как сохранить естественные черты лица / © Credits

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Похудение может стать важным шагом к улучшению самочувствия, однако иногда вместе с лишними килограммами исчезает и часть привычного объёма лица. Щеки становятся менее округлыми, на висках заметны впадины, складки вокруг рта кажутся более глубокими, а линия нижней челюсти — менее четкой, об этом говорится в материале издания NewBeauty.

В интернете для таких изменений даже появился отдельный термин — «Оземпиковое лицо». Им описывают потерю объёма лица, которую люди могут замечать при значительном похудении, в частности на фоне приёма препаратов для контроля веса.

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Но дело не только в лекарствах. С возрастом кожа естественным образом теряет коллаген и эластичность, а гормональные изменения во время менопаузы могут усугублять этот процесс. Когда несколько факторов совпадают, изменения становятся более заметными. Означает ли это, что после похудения обязательно придется прибегать к косметологическим процедурам — вовсе нет. Однако если кожа утратила упругость и это вас беспокоит, важно понимать, что именно изменилось, какие методы могут быть уместны и чего от них ожидать.

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Почему после похудения лицо выглядит иначе

Потеря объёма лица во время похудения не означает, что препарат непосредственно повредил кожу — дело в структуре тканей. Подкожный жир расположен в определенных участках и помогает поддерживать мягкие контуры лица. Когда его объем быстро уменьшается, кожа не всегда успевает адаптироваться к новым пропорциям.

В результате могут стать более заметными:

впадины в области щек и висков

тени под глазами

носогубные складки

менее четкий контур нижней челюсти

дряблость кожи в отдельных участках

Подобные изменения могут возникать и на теле, в частности на руках, животе и бедрах. Степень их выраженности зависит от темпа и масштаба похудения, возраста, генетики, исходного состояния кожи и других индивидуальных факторов.

Гормональные изменения влияют на упругость кожи

Еще один фактор, который может влиять на внешний вид лица, — снижение уровня эстрогена в период перименопаузы и менопаузы. Эстроген участвует в поддержании здоровья кожи, в частности влияет на ее толщину, увлажненность и коллагеновый каркас. Коллаген — это белок, который помогает тканям оставаться крепкими и упругими, а эластин отвечает за способность кожи возвращаться к исходной форме после растяжения.

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Когда гормональный фон меняется, выработка коллагена может снижаться. В результате кожа становится более тонкой, менее эластичной и более подверженной появлению мелких морщин и дряблости.

В первые 5 лет после менопаузы женщины могут потерять около 30% коллагена кожи, а в дальнейшем его количество уменьшается примерно на 2% ежегодно. Это ориентировочные показатели, которые не следует воспринимать как точный прогноз для каждого человека, поскольку изменения зависят от индивидуальных особенностей. Когда гормональные изменения совпадают со значительным похудением, их эффекты могут накладываться друг на друга. Именно поэтому важно оценивать не только цифру на весах или возраст, но и конкретное состояние тканей.

Потеря объёма или дряблость

На первый взгляд может показаться, что к любым изменениям лица после похудения следует применять одинаковый подход. На самом деле всё зависит от того, чего именно не хватает тканям.

Потеря объёма означает, что в определённой зоне стало меньше подкожного жира. Из-за этого лицо может казаться впалым, а естественные складки — более заметными.

Дряблость кожи связана с изменениями в её структурной поддержке, в частности в количестве коллагена и эластина. Кожа может терять плотность, а контуры — становиться менее выраженными.

Эти процессы могут происходить одновременно, но не являются взаимозаменяемыми. Например, восстановление объема в отдельной области не обязательно устранит дряблость кожи. Точно так же процедура, направленная на улучшение упругости, не вернет утраченный подкожный жир. Поэтому перед любым вмешательством стоит проконсультироваться с квалифицированным дерматологом или врачом, специализирующимся на эстетической медицине.

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Ультразвук для повышения упругости кожи

Это неинвазивная аппаратная процедура, в которой используется ультразвуковая энергия для стимуляции процессов, связанных с выработкой коллагена и эластина. Ультразвуковая энергия воздействует на средний слой дермы, примерно на глубине 1,5 мм. Она создает контролируемые зоны нагрева в тканях, запускает реакцию организма, способствующую образованию нового коллагена. В то же время система охлаждения помогает защищать поверхность кожи.

Цель процедуры — постепенно улучшить плотность и упругость кожи, а также сделать менее заметными некоторые проявления её дряблости. В отличие от инъекционных филлеров, этот подход не предусматривает добавления вещества для восстановления объема, он направлен на стимуляцию собственных структурных компонентов кожи.

Сколько длится процедура

Сеанс обычно длится примерно 30–45 минут, а период восстановления минимален или вовсе не требуется. Однако возможны побочные реакции, и рекомендации по уходу после процедуры зависят от индивидуальных особенностей.

Важно помнить, что стимуляция выработки коллагена не дает мгновенного результата. Изменения, если они и происходят, развиваются постепенно, а степень улучшения зависит от исходного состояния кожи и других факторов. Процедура не гарантирует полного устранения дряблости, значительного лифтинга или восстановления утраченного объема.

Что ещё помогает при похудении

Аппаратная косметология — лишь один из возможных компонентов ухода. При значительном похудении важно поддерживать организм, особенно если процесс проходит под наблюдением врача и с использованием препаратов GLP-1.

Достаточное количество белка. Белок необходим для поддержания мышечной массы и нормальных процессов восстановления тканей. Силовые тренировки. При отсутствии противопоказаний упражнения с сопротивлением помогают поддерживать мышцы во время похудения. Они не могут напрямую «подтянуть» кожу лица, однако являются важной частью поддержания физической формы и мышечной массы. Сбалансированное питание. Организму нужны не только белки, но и достаточное количество энергии, жиров, витаминов и минералов. Чрезмерные ограничения могут затруднять получение необходимых питательных веществ. Защита от солнца и базовый уход. Солнцезащитное средство, мягкое очищение и увлажнение помогают поддерживать здоровье кожи и уменьшать воздействие ультрафиолета.

Ни один из этих шагов не гарантирует полного предотвращения дряблости, однако они создают более благоприятные условия для поддержания здоровья кожи.

Изменения лица после похудения или во время менопаузы не означают, что вы сделали что-то не так. Это может быть результатом нескольких процессов, происходящих одновременно, а именно, уменьшения жирового объёма, естественного старения кожи и гормональных изменений.

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