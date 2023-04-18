Польза для кожи и волос: как приготовить и использовать чудодейственный порошок из лимонной цедры

Когда мы говорим о пользе лимонов, мы, вероятнее всего, имеем в виду лимонный сок. Но не стоит забывать, что шкурка лимона также содержит много полезных веществ, которые просто преступно выбрасывать.

Лимонный сок полезен для многих вещей - от приготовления пищи до уборки, большинство из нас, выдавив из лимона сок, просто выбрасывает кожуру. Но делать этого не нужно.

О том, как использовать лимонную кожуру, рассказывает Womans World.

Косметические продукты дороги и часто содержат ненужные химические вещества, которые нам не полезны, в то время как порошок лимонной цедры дешев, полностью натурален и, самое главное, полезен для вашей кожи и волос.

Масла в кожуре лимона богаты витаминами и минералами, которые могут помочь в качестве ежедневного средства для ухода. Вот как лимонная цедра может естественным образом принести пользу вашей коже и волосам.

Лимонная цедра для кожи

Антиоксиданты лимонной цедры и витамин С могут сделать кожу более сияющей и стимулировать выработку коллагена, который подтягивает кожу и помогает предотвратить появление морщин и дряблости. Кроме того, лимонная кислота обладает отшелушивающими свойствами, сохраняя кожу гладкой и чистой.

Как использовать

Смешайте 2 столовые ложки порошка лимонной цедры с половиной стакана сахарного песка. Смешивайте, добавляя по столовой ложке масла авокадо или кокоса, пока не добьетесь желаемой консистенции. Нанесите смесь на влажную кожу в душе и смойте. Будьте осторожны — пол в душе может быть скользким от масла. Смесь можно хранить в герметичном контейнере в течение месяца.

Лимонная цедра для волос

Повышение содержания витамина С и коллагена в кожуре лимона приносит пользу как вашим волосам, так и коже. Коллаген сохраняет волосяные фолликулы сильными и здоровыми, закладывая основу для роста. Лимонная кожура также обладает противогрибковыми свойствами, которые могут препятствовать образованию перхоти.

Как использовать

Смешайте порошок лимонной цедры с кокосовым маслом и массируйте кожу головы в течение 5-10 минут, оставьте еще на 10 минут. Смойте мягким шампунем и теплой водой.

Как сделать порошок из лимонной цедры

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Для приготовления порошка из лимонной цедры рекомендуют использовать органические лимоны, так как неорганические могут содержать химические вещества, которые вам не нужны на вашей коже или в ваших волосах.

Вот как это можно сделать:

тщательно вымойте лимон;

овощечисткой снимите верхний слой кожуры;

выложите корки на противень;

разогрейте духовку до минимально возможной температуры;

подсушивайте корки, пока они не станут хрустящими и полностью сухими, легко ломающимися.

Это может занять от нескольких часов до целого дня. Если вы живете в сухом климате, вы можете сначала высушить кожуру на воздухе, сократив время приготовления в духовке.

Кожуру нужно мелко смолоть с помощью кофемолки, блендера или кухонного комбайна. При необходимости просеять через мелкое сито, чтобы получить мелкий порошок.

Поместите порошок в герметичную стеклянную тару и храните в сухом прохладном месте до года.

Как еще использовать порошок из лимонной цедры

Есть много способов использовать этот лимонный порошок. Вы можете использовать его для приготовления пищи или выпечки. Посыпьте им макароны, салаты и мясо или смешайте с травами и специями.

Лимонный порошок можно использовать для очистки — смешайте его с пищевой содой, перекисью водорода, мылом и водой, чтобы получился мягкий чистящий раствор.

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