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- Косметология
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Чем полезны отшелушивающие кислоты для вашей кожи: рассказывает врач
Кожа, как и сердце, заслуживает особого внимания. С годами она теряет способность к самостоятельному обновлению, накапливает на поверхности мертвые клетки, тускнеет, становится менее эластичной. И именно здесь на помощь приходят отшелушивающие кислоты – мощный инструмент в борьбе за здоровое сияние лица.
Доктор Joshua Zeichner объяснил, что выбор кислот зависит прежде всего от типа кожи и ее потребностей. И если правильно в этом разобраться, кислоты могут стать незаменимыми союзниками в вашей бьюти-рутине.
Что такое отшелушивающие кислоты
Отшелушивающие или эксфолиативные кислоты — это активные компоненты, которые удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, улучшают микрорельеф, способствуют обновлению клеток и даже стимулируют выработку коллагена. Они бывают трех основных типов:
Альфагидроксикислоты (AHA)
Бетагидроксикислоты (BHA)
Полигидроксикислоты (PHA)
Каждый тип обладает уникальными свойствами и подходит для разного состояния и типа кожи.
AHA: сияние для зрелой и нормальной кожи
Главный представитель: гликолевая кислота
Альфагидроксикислоты — это водорастворимые кислоты, которые прекрасно справляются с поверхностными проблемами: тусклостью, мелкими морщинами, пигментацией. Они мягко растворяют связи между отмершими клетками кожи, способствуют их деликатному отшелушиванию.
Гликолевая кислота, наименьшая по молекулярной структуре, легко проникает в эпидермис и считается наиболее эффективной из AHA. Она идеально подходит:
для зрелой кожи с признаками старения;
при неровном тоне и пигментации;
для восстановления тусклой кожи.
К AHA также относятся молочная, миндальная и яблочная кислоты, которые оказывают более мягкое действие и часто рекомендованы людям с комбинированной или чувствительной кожей.
BHA: спасение для жирной и проблемной кожи
Главный представитель: салициловая кислота
Бетагидроксикислоты — это жирорастворимые вещества, которые проникают глубоко в поры, растворяют себум (кожное сало) и устраняют черные точки. BHA оказывают противовоспалительное и антимикробное действие, поэтому они идеально подходят:
для жирной кожи;
при акне и воспалениях;
для очищения пор и уменьшения их размера.
Салициловая кислота, по словам доктора, незаменима в борьбе с прыщами. Она не только эффективно очищает кожу, но и успокаивает ее и уменьшает красноту.
PHA: мягкость для чувствительной и сухой кожи
Главные представители: глюконолактон, лактобионовая кислота
Полигидроксикислоты — это новое поколение кислот, которые действуют очень мягко, не проникают в глубокие слои эпидермиса, поэтому не вызывают раздражений. Более того, они еще и увлажняют кожу, притягивают воду, подобно гиалуроновой кислоте.
PHA рекомендованные:
для очень сухой кожи;
розацеа и атопии;
во время беременности (но необходимо обязательно проконсультироваться с дерматологом).
Эти кислоты часто входят в состав косметики для чувствительной кожи, ведь имеют минимальный риск раздражения.
Как правильно использовать кислоты
Начинайте постепенно. Раз-два в неделю и только на ночь.
Увлажнение — обязательно. Кислоты могут подсушивать кожу, поэтому крем после нанесения — необходимость.
Защита от солнца — каждый день. Кислоты повышают фоточувствительность кожи, поэтому SPF 30–50 обязателен, даже зимой.
Не смешивайте все сразу. Не комбинируйте несколько кислот в один день, особенно AHA с BHA — это может вызвать раздражение.
Выбирайте подходящий pH. Продукты с кислотами должны быть в пределах pH 3-4,5 для эффективного действия.
Противопоказания и оговорки
Хотя кислоты — мощные помощники в уходе, они не подходят всем. От использования следует отказаться или проконсультироваться с дерматологом, если:
у вас есть открытые язвочки или активное обострение акне;
есть заболевания кожи (дерматит, псориаз, экзема);
вы принимаете ретиноиды или другие агрессивные средства;
планируете солнечный отдых (особенно при использовании AHA).
Отшелушивающие кислоты — это не страшные «химикаты», а высокоэффективные вещества, которые могут значительно улучшить состояние кожи. Однако, как и во всем в уходе за лицом, главное индивидуальный подход, умеренность и забота.
Прислушивайтесь к своей коже — она всегда дает подсказки. А правильная кислота может стать тем ключом, который откроет двери к сиянию, гладкости и здоровью.