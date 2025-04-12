Чем полезны отшелушивающие кислоты для вашей кожи: рассказывает врач

Польза отшелушивающих кислот для вашей кожи / © www.credits

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Доктор Joshua Zeichner объяснил, что выбор кислот зависит прежде всего от типа кожи и ее потребностей. И если правильно в этом разобраться, кислоты могут стать незаменимыми союзниками в вашей бьюти-рутине.

Что такое отшелушивающие кислоты

Отшелушивающие или эксфолиативные кислоты — это активные компоненты, которые удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, улучшают микрорельеф, способствуют обновлению клеток и даже стимулируют выработку коллагена. Они бывают трех основных типов:

Альфагидроксикислоты (AHA)

Бетагидроксикислоты (BHA)

Полигидроксикислоты (PHA)

Каждый тип обладает уникальными свойствами и подходит для разного состояния и типа кожи.

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AHA: сияние для зрелой и нормальной кожи

Главный представитель: гликолевая кислота

Альфагидроксикислоты — это водорастворимые кислоты, которые прекрасно справляются с поверхностными проблемами: тусклостью, мелкими морщинами, пигментацией. Они мягко растворяют связи между отмершими клетками кожи, способствуют их деликатному отшелушиванию.

Гликолевая кислота, наименьшая по молекулярной структуре, легко проникает в эпидермис и считается наиболее эффективной из AHA. Она идеально подходит:

для зрелой кожи с признаками старения;

при неровном тоне и пигментации;

для восстановления тусклой кожи.

К AHA также относятся молочная, миндальная и яблочная кислоты, которые оказывают более мягкое действие и часто рекомендованы людям с комбинированной или чувствительной кожей.

BHA: спасение для жирной и проблемной кожи

Главный представитель: салициловая кислота

Бетагидроксикислоты — это жирорастворимые вещества, которые проникают глубоко в поры, растворяют себум (кожное сало) и устраняют черные точки. BHA оказывают противовоспалительное и антимикробное действие, поэтому они идеально подходят:

для жирной кожи;

при акне и воспалениях;

для очищения пор и уменьшения их размера.

Салициловая кислота, по словам доктора, незаменима в борьбе с прыщами. Она не только эффективно очищает кожу, но и успокаивает ее и уменьшает красноту.

PHA: мягкость для чувствительной и сухой кожи

Главные представители: глюконолактон, лактобионовая кислота

Полигидроксикислоты — это новое поколение кислот, которые действуют очень мягко, не проникают в глубокие слои эпидермиса, поэтому не вызывают раздражений. Более того, они еще и увлажняют кожу, притягивают воду, подобно гиалуроновой кислоте.

PHA рекомендованные:

для очень сухой кожи;

розацеа и атопии;

во время беременности (но необходимо обязательно проконсультироваться с дерматологом).

Эти кислоты часто входят в состав косметики для чувствительной кожи, ведь имеют минимальный риск раздражения.

Как правильно использовать кислоты

Начинайте постепенно. Раз-два в неделю и только на ночь.

Увлажнение — обязательно. Кислоты могут подсушивать кожу, поэтому крем после нанесения — необходимость.

Защита от солнца — каждый день. Кислоты повышают фоточувствительность кожи, поэтому SPF 30–50 обязателен, даже зимой.

Не смешивайте все сразу. Не комбинируйте несколько кислот в один день, особенно AHA с BHA — это может вызвать раздражение.

Выбирайте подходящий pH. Продукты с кислотами должны быть в пределах pH 3-4,5 для эффективного действия.

Противопоказания и оговорки

Хотя кислоты — мощные помощники в уходе, они не подходят всем. От использования следует отказаться или проконсультироваться с дерматологом, если:

у вас есть открытые язвочки или активное обострение акне;

есть заболевания кожи (дерматит, псориаз, экзема);

вы принимаете ретиноиды или другие агрессивные средства;

планируете солнечный отдых (особенно при использовании AHA).

Отшелушивающие кислоты — это не страшные «химикаты», а высокоэффективные вещества, которые могут значительно улучшить состояние кожи. Однако, как и во всем в уходе за лицом, главное индивидуальный подход, умеренность и забота.

Прислушивайтесь к своей коже — она всегда дает подсказки. А правильная кислота может стать тем ключом, который откроет двери к сиянию, гладкости и здоровью.