Постковидное выпадение волос: что делать

После перенесения коронавирусной инфекции около 90% людей сталкиваются с таким неприятным явлением, как постковидное выпадение волос. Волосы выпадают более интенсивно, чем обычно – за месяц-полтора можно лишиться 50% объема.

Как понять, что вы попали в число "счастливчиков", и что делать, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины выпадения волос

Постковидное выпадение волос происходит из-за:

нарушения кровообращения;

поражения сосудов;

образования микротромбозов;

продолжительной интоксикационной нагрузки на организм;

сильного психологического стресса (страх оказаться под кислородной маской, умереть, столкнуться с серьезными осложнениями);

медикаментозного лечения коронавирусной инфекции иммунодепрессантами, иммуномодуляторами, антибиотиками и др.

Выпадать волосы начинают спустя 1,5-2 месяца после выздоровления. По данным научных исследований, сильнее выпадают волосы у людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме. Высокая интоксикация плюс медикаментозное лечение равно высокая нагрузка на организм.

Типы выпадения волос

Выпадать волосы могут по трем типам:

1. диффузному (телогеновая алопеция);

2. очаговому;

3. ишемическому.

При диффузном типе волосы выпадают равномерно по всей голове, но в больших объемах – более 150 волосков в сутки. Так организм реагирует на лекарственные препараты, температуру, высокую интоксикационную нагрузку.

При очаговом типе волосы осыпаются из конкретной части головы. Это может быть область пробора, макушка, виски, лоб.

Ишемическое выпадение характеризуется некрозом кожи и возникновением рубцов. С таким типом выпадения волос сталкиваются чаще всего люди, которых подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ускоряем рост волос

Наши волосы растут по графику. В норме около 90% волос находятся в фазе роста, которая называется анаген. 10% – в фазе покоя, то есть в телогене. Активное выпадение волос происходит в телогене.

Коронавирус нарушает работу сосудов, что приводит к ухудшению микроциркуляции крови и питания волосяных луковиц. При этом может меняться процентное соотношение растущих и выпадающих волос. Например, 40% на 60% (в норме – 90% на 10%). 40% волос растут, 60% выпадают. В фазе покоя волосы могут находиться от 2 недель до 4-6 месяцев. Это и есть диффузное выпадение, с которым сталкивается большинство перенесших коронавиурсную инфекцию.

Можно ли остановить диффузное выпадение волос? Нет, волосы все равно выпадут. Когда организм восстановится после болезни, анаген и телелоген вернутся к нормальному соотношению 90% на 10%. Восстановление занимает примерно 2-4 месяца.

При очаговом выпадении волос я бы советовала проконсультироваться с врачом. Если у вас есть склонность к облысению после восстановления организма они могут и не вырасти. При ишемическом выпадении – обязательно.

Чтобы ускорить восстановление организма и цикла роста волос, вы можете:

каждый день массажировать кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови, применять Дарсонваль;

сбалансировано питаться – рыба, овощи, сезонные овощи, фрукты, ягоды, зелень, пить достаточное количество воды;

наладить режим сна;

минимизировать уровень стресса;

1-2 раза в неделю делать маски для волос на основе масла розмарина.

Покупать ускоряющие рост волос шампуни не советую – деньги на ветер. Главная функция шампуня – качественное очищение кожи головы и корней волос от жира, пота, грязи, уходовых несмываемых средств.

В составе шампуней для ускорения роста волос присутствуют сосудорасширяющие компоненты. Например, кофеин, ментол, экстракт перца, розмарина, агавы.

Расширяя сосуды, они повышают приток крови к волосяным луковицам – за счет этого улучшается питание волосяных луковиц. Но если выпадение связано с нарушением цикла роста волос или влиянием сильной интоксикации на организм, глобально шампунь на рост волос не повлияет. В косметологии для улучшения роста волос применяются массажные процедуры, плазмолифтинг, мезотерапия.

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